《全球主要国家债券发行预告》--6月22日-6月29日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 6/22 英国 标售2047年到期、票息1-1/2%的公债 6/22 日本 标售三个月期贴现国库券 6/26 美国 标售两年期公债 6/27 美国 标售五年期公债 6/27 英国 标售2026年到期、票息0 1/8%的指数挂钩 公债 6/27 德国 标售两年期公债 6/27 意大利 标售零息/通胀保值债券 6/27 日本 标售两年期公债 6/28 美国 标售两年期浮息债券 6/28 美国 标售七年期公债 6/28 意大利 标售国库券 6/29 日本 标售三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。