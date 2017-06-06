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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月6日-6月13日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  国家       发行细节
 6/6          英国       标售2022年到期，票息1/2%的公债
 6/6          日本       标售30年期公债
 6/7          德国       标售五年期联邦债券
 6/7          日本       标售六个月期贴现国库券
 6/8          日本       标售三个月期贴现国库券
 6/8          日本       标售五年期公债
 6/12         美国       发售三年期公债
 6/12         美国       发售10年期公债
 6/12         意大利     标售国库券
 6/13         美国       发售30年期公债
 6/13         西班牙     标售六个月和12个月期国库券
 6/13         意大利     标售中长期债券
 6/13         日本       标售20年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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