《全球主要央行动态》--2月16日-2月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月16日-2月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储理事鲍威尔表示，只要美国经济继续沿着当前的路径发展，联储将会逐步加息，而且尚无迹象显示联储在通胀走高之际反应过慢。他表示，联储在近几年保持耐心并维持利率在低点，实为明智之举。鲍威尔称，有可能在3月加息。

根据美联储公布的1月31日至2月1日会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。

费城联邦储备银行总裁哈克表示，美国经济恢复正常，劳动力市场再度变得稳健，通胀上升。他并重申如果形势保持不变，那么2017年温和升息三次、每次25个基点是合宜的。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯警告，金融危机以来全球性的利率下降局面可能会持续，将加大各家央行维持世界经济健康增长的难度。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美国经济处在“坚实基础上”，通胀正在升向美联储的目标水平，如果经济保持目前的表现，将欣然接受升息。

美联储副主席费舍尔表示，预计劳动市场将走强，通胀率料将向2%的目标靠拢；美联储政策仍然宽松，预计将逐步升息，也许数年可达均衡水准。

**欧洲**

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。

欧洲央行公布1月19日货币政策会议记录显示，央行政策制定者在上月会议上呼吁先按兵不动，显示在欧洲多国大选带来高度不确定性的情况下，欧洲央行无意缩减刺激措施。央行官员认为，近期通胀上升只是暂时性的，经济成长面临的威胁犹存，普遍同意维持利率不变。

欧洲央行会议记录还显示，央行准备就出借可作为抵押品的公债的方式作出新的调整，因为新旧年交替之际，此类公债供应枯竭，威胁到金融市场的正常运转。

**日韩**

韩国央行连续第八个月维持利率在1.25%不变，在面临诸多不确定性之际选择按兵不动。这些不确定性包括难以预测的朝鲜(北韩)、全球政策挑战以及国内政治丑闻等。

日本央行审议委员木内登英警告，短期内提高央行的公债收益率目标将会带来问题，因通胀仍远低于其2%目标。他重申，希望央行能在恰当的时间点让非常规的货币宽松举措重回正常化。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行时刻准备在必要时进一步放松政策，以实现2%的通胀目标，但随着经济增长加快，进一步降息的可能性较低。

**澳新**

澳洲央行总裁洛威发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。洛威表示，失业率仍然很高而且仍在上升，可能增加采取更多刺激措施的理由，但迄今为止，央行对于就业市场向正确方向发展感到满意。然而，他认为鼓励家庭借入更多债务将造成消费大幅减少的风险。

澳洲央行公布2月会议记录显示，当时决定连续第七个月维持利率于1.5%的纪录低位时，央行心态很乐观，因矿业投资下降对经济成长的拖累作用可能较快减弱。这增强了认为央行不会进一步降息的看法。

**大中华地区**

中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。

中国央行称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。

中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。

中国央行2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。

中国央行称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。

**其他**

巴西央行连续第二次将指标Selic利率调降75个基点，至12.25%的2015年3月以来最低水准。央行维持降息步伐不变，符合市场预期。但央行暗示决策者可能加快货币宽松速度，以帮助经济走出严重衰退。

墨西哥金融政策高层官员表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。