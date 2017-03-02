《全球主要央行动态》--2月23日-3月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月23日-3月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，美国国内经济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。此前，柯普朗曾称，美联储可能需要在近期升息，以免落后于通胀。

美联储在最新褐皮书称，1月初到2月中，美国经济以温和至适度的步伐增长。不过，由于特朗普政府财政政策存在一定的不确定性，企业的乐观情绪有所降温。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，未来出炉的通胀数据可能“火热”，但美联储仍然无须急于升息。布拉德还称，鉴于实现通胀和就业目标在望，美联储应当开始缩减庞大的资产负债表规模。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美联储的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。

美联储贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有克利夫兰和里奇蒙联储银行促请联储理事会上调贴现率25个基点至1.5%。其他联储银行则希望维持贴现率不变。

**欧洲**

德国央行总裁魏德曼表示，欧元区通胀率2017年可能要比之前预想的更加急剧地升高，但年底前仍将下滑。他认为宽松货币政策依然是恰当的。

法兰克福汇报的专访显示，欧洲央行决策者魏德曼表示，该央行将不会突然停止资产购买计划。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行今年无需调整利率，确认直到明年稍晚或更长时间内利率将持稳的市场预期。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险，并警告经济复苏仍有赖于欧洲央行的大力支持。

欧洲央行利率制定者表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。

瑞典央行最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。

**日韩**

日本央行审议委员佐藤健裕表示，如果经济和物价改善提高了长期利率，央行应该灵活调高其债券收益率目标，并称央行应减少短券的持有。

日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。

日本央行审议委员木内登英表示，央行若认为应不计代价实现通胀目标是很危险的。

韩国央行总裁李柱烈称，需要增加一些财政支出来提振经济增长。

**澳新**

澳洲央行总裁表示，市场反映今年利率持稳，似乎“很合理”，这明显暗示更多次降息不在考虑之列；并称在刺激经济需求方面，有比降息更有效的方式。洛威指出，央行正“密切注意”家庭借款的趋势，表明更多次降息不在考虑之列。

此外，洛威表示希望澳元贬值，但很难说澳元估值过高；如果大宗商品价格上升，预计澳元也会升值。他还称，如果对房产投资者的放贷继续增加，可能进一步收紧对大型银行的监管。

新西兰央行总裁惠勒表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。

**大中华地区**

中国央行官方微博称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。

中国央行研究局局长徐忠表示，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力；同时，在结构上要更加优化，在保持总量力度稳健中性的前提下，加强与财政政策、金融监管等的配合，用好信贷政策支持再贷款等结构性工具，去产能，补短板，调结构。

中国央行研究局首席经济学家马骏称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。他并称，中国相关部门正在采取进一步措施推进债券市场开放，为中国债券加入国际主要债券指数创造条件。央行还在研究适当延长银行间债市交易时间。

台湾央行总裁彭淮南表示，这波台币升值主要是外资汇入，因台股现金殖利率高；而利率调整主要是考量未来的通膨，台湾利率不必然要跟着美国走。

美国四月中旬将公布汇率报告，台湾央行出炉的立法院业务报告，罕见以大篇幅陈述〞央行维持汇率动态稳定，非谋取不公平竞争优势〞。报告还主张，为反映台美双边贸易全貌，除商品贸易，宜加入服务贸易，此举外界解读俨然为央行对美国的说贴。

台湾央行表示，今年出口可望持续改善，带动经济成长率高于上年，景气温和复苏，而通膨展望仍属温和，央行将妥适运用各种政策工具以达成目标；此外，央行维持台币汇率的动态稳定，并非为谋取不公平的竞争优势。

**其他**

加拿大央行维持利率不变，关注经济面临的“巨大不确定性”，尽管央行指出，第四季成长可能强于预期。