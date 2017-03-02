《全球主要央行动态》--2月23日-3月2日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
以下所列为上周四下午至本周四上午(2月23日-3月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，美国国内经济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。此前，柯普朗曾称，美联储可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
美联储在最新褐皮书称，1月初到2月中，美国经济以温和至适度的步伐增长。不过，由于特朗普政府财政政策存在一定的不确定性，企业的乐观情绪有所降温。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，未来出炉的通胀数据可能“火热”，但美联储仍然无须急于升息。布拉德还称，鉴于实现通胀和就业目标在望，美联储应当开始缩减庞大的资产负债表规模。
纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，他个人认为没有必要将升息时间点推迟至美联储的3月会议之后，不过也表示如果有理由，也可以延后升息。
美联储贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有克利夫兰和里奇蒙联储银行促请联储理事会上调贴现率25个基点至1.5%。其他联储银行则希望维持贴现率不变。
**欧洲**
德国央行总裁魏德曼表示，欧元区通胀率2017年可能要比之前预想的更加急剧地升高，但年底前仍将下滑。他认为宽松货币政策依然是恰当的。
法兰克福汇报的专访显示，欧洲央行决策者魏德曼表示，该央行将不会突然停止资产购买计划。
欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行今年无需调整利率，确认直到明年稍晚或更长时间内利率将持稳的市场预期。
欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险，并警告经济复苏仍有赖于欧洲央行的大力支持。
欧洲央行利率制定者表示，欧洲的经济复苏可能正在加快脚步，但基础通胀仍然疲弱。这再添迹象显示其超宽松货币政策将不会马上缩减规模。
瑞典央行最新一次会议记录显示，该央行的官员在2月会议上对未来利率持不同的看法，部分官员强调了政治不确定因素可能导致加息进一步推后的风险。
**日韩**
日本央行审议委员佐藤健裕表示，如果经济和物价改善提高了长期利率，央行应该灵活调高其债券收益率目标，并称央行应减少短券的持有。
日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。
日本央行审议委员木内登英表示，央行若认为应不计代价实现通胀目标是很危险的。
韩国央行总裁李柱烈称，需要增加一些财政支出来提振经济增长。
**澳新**
澳洲央行总裁表示，市场反映今年利率持稳，似乎“很合理”，这明显暗示更多次降息不在考虑之列；并称在刺激经济需求方面，有比降息更有效的方式。洛威指出，央行正“密切注意”家庭借款的趋势，表明更多次降息不在考虑之列。
此外，洛威表示希望澳元贬值，但很难说澳元估值过高；如果大宗商品价格上升，预计澳元也会升值。他还称，如果对房产投资者的放贷继续增加，可能进一步收紧对大型银行的监管。
新西兰央行总裁惠勒表示，未来利率走势的各项风险相当均衡，但警告称美国总统特朗普的保护主义导致不确定性。
**大中华地区**
中国央行官方微博称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。
中国央行研究局局长徐忠表示，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力；同时，在结构上要更加优化，在保持总量力度稳健中性的前提下，加强与财政政策、金融监管等的配合，用好信贷政策支持再贷款等结构性工具，去产能，补短板，调结构。
中国央行研究局首席经济学家马骏称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。他并称，中国相关部门正在采取进一步措施推进债券市场开放，为中国债券加入国际主要债券指数创造条件。央行还在研究适当延长银行间债市交易时间。
台湾央行总裁彭淮南表示，这波台币升值主要是外资汇入，因台股现金殖利率高；而利率调整主要是考量未来的通膨，台湾利率不必然要跟着美国走。
美国四月中旬将公布汇率报告，台湾央行出炉的立法院业务报告，罕见以大篇幅陈述〞央行维持汇率动态稳定，非谋取不公平竞争优势〞。报告还主张，为反映台美双边贸易全貌，除商品贸易，宜加入服务贸易，此举外界解读俨然为央行对美国的说贴。
台湾央行表示，今年出口可望持续改善，带动经济成长率高于上年，景气温和复苏，而通膨展望仍属温和，央行将妥适运用各种政策工具以达成目标；此外，央行维持台币汇率的动态稳定，并非为谋取不公平的竞争优势。
**其他**
加拿大央行维持利率不变，关注经济面临的“巨大不确定性”，尽管央行指出，第四季成长可能强于预期。
墨西哥央行将2017年经济增长率预估下修至1.3-2.3%，强调美国总统特朗普料将采取的贸易保护政策对墨国经济构成莫大风险。(完) (整理 王颖；审校 许娜)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”