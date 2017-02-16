《全球主要央行动态》--2月9日-2月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月9日-2月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词陈述时称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰退。

叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。叶伦称美联储非常接近实现就业市场目标，何时削减资产负债表规模的决定取决于经济的强劲程度和面临的风险。叶伦的联储主席四年任期至2018年1月届满。

对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。

美联储官员并不认为美国资产市场中存在全面风险滋长的问题，但除了一个市场--商业地产之外。在美联储提交给国会的半年度货币政策报告中，这一担心十分明显。报告特别提到商业地产价格“让人越来越担心”，即便联储仍把影响金融稳定的整体风险定性为“温和”。

美联储副主席费舍尔表示，在特朗普执政下美国财政政策充满巨大的不确定性，但美联储将严守创造充分业和通胀率达到2%的目标。

纽约联储总裁杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。

波士顿联储总裁罗森格伦称，今年至少需要升息三次，市场怀疑论不会令美联储推迟升息，联储无意进行意外的政策调整。

费城联储总裁哈克重申今年加息三次合适，因美经济基本痊愈，他称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响。他之前还表示，美联储在评估新的特朗普政府政策对经济影响程度之际，没有必要急于升息。

达拉斯联储总裁柯普朗称，美联储应该尽快开始升息进程，否则可能不得不放弃渐进升息的计划，尽早升息将是明智之举，不会作出具体将在哪次会议上升息的预期。

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，市场低估了美联储未来的升息速度，3月升息的理据相当充分，今年可能需要加息超过三次。

芝加哥联储总裁埃文斯称预计今年加息三次是合理的，“再升息几次后”将讨论暂停将资产组合到期回笼资金再投资，1.5万亿美元可能是联储资产负债表的长期目标。

圣路易斯联储总裁布拉德称，目前尚不清楚特朗普政府政策是否会刺激通胀和经济成长加速，美国利率可能至少会在2017年底前保持在低位。布拉德称，他感觉今年美联储只需要升息一次，并暗示3月可能不会行动。

负责银行监管的美联储理事塔鲁洛表示，他将辞职。在特朗普总统开始调整并撤销2007-09年金融危机之后实施的一些改革之际，他的辞职将让特朗普总统能够重整掌控美国金融体系的美联储。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，ECB应当在政策沟通中去掉“可能降息”的字眼。ECB长期以来的政策指引都是利率将保持现在水平或更低，远超过购债的时间表。此举旨在安抚市场未来数年政策都将保持宽松。

瑞典央行将指标利率维持在负0.50%及量化宽松(QE)计划不变，但表示仍有可能在必要时进一步放宽政策。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦称，目前没有计划提高央行的债券收益率目标，因为通胀率距离2%的目标仍较远。黑田东彦还重申，日本央行遵守G7和G20协议，采行货币政策只是为了实行国内物价稳定。他表示，不会仅因为全球长期利率上升而改变收益率曲线控制策略。

日本央行副总裁中曾宏称，日本央行并未利用货币政策来操纵汇率。“日本央行引导货币政策只是为了尽早实现通胀目标。央行并不以汇率为目标。”。中曾宏表示，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。

韩国央行称计划维持宽松政策，因经济继续渐进式增长，且需求面通胀料不会急剧上升。韩国央行在递交国会的一份报告中称，计划密切关注国内外不确定性，美国利率正常化，以及韩国家庭债务增长的速度。韩国政策利率目前为1.25%，将在2月23日召开货币政策会议。

**澳新**

继经济第三季意外萎缩后，澳洲央行下调了对经济成长的短期预估，但仍预计未来两年经济将好转，这表明进一步降息已不在讨论之列。澳洲央行在货币政策声明中对全球经济发表了乐观看法。澳洲央行还预计，主要发达经济体经济增长稳健。但央行总裁洛威强调，美国政府政策及其对全球经济成长和物价的影响，存在“很大的不确定性”。

洛威表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。他还给出了对未来几年的乐观愿景，预期澳洲经济稳健成长，资源出口进一步扩张，而且通胀有令人乐见的上升。这一乐观情境解释了为何金融市场目前预期澳洲再度降息机率较低。澳洲去年曾两次降息。

新西兰央行助理总裁接受路透专访时称，该央行的关注重点已经从国内问题转向外部风险，包括美国的保护主义倾向。

**大中华地区**

第一财经日报刊登对中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜的专访，潘功胜在专访中回应了多个市场关心的话题，他指出，中国外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制的老路。他指出，总体上看，无论是以外汇储备的绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，中国外汇储备都是十分充足的。目前中国跨境资金流动正在向均衡状态收敛，跨境收支的基础依旧十分稳健。

中国证券报报导，中国人民银行国际司司长朱隽在接受专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。他说，美国新总统特朗普上台带来的不确定性的确较大，美元指数波动也在加大，市场存在较强的观望情绪。总体上看，国际国内外汇市场上看空人民币的力量近来已大幅减弱，对人民币和中国资本外流一度存在的悲观看法也不再像过去那样盛行。

近年来中国杠杆率特别是企业杠杆率高企，“去杠杆”位列中央五项重要经济工作的任务之一。中国央行发布工作论文称，中国高杠杆率与高储蓄和特定的增长模式密切相关；但杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。

**其他**

加拿大央行副总裁Lawrence Schembri表示，加拿大官方利率目前足够低，可以刺激经济成长，并到2018年中期消除产出缺口。

墨西哥央行将指标利率提升至近八年高点，以遏制不断上升的通胀。此前汽油价格大幅上涨，特朗普当选美国总统引发披索大幅贬值。墨西哥央行将指标利率上调50个基点至6.25%，这是自2009年3月来的最高水准，与路透调查的预估一致。

菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，通胀小升但预期在一段时间内维持在适宜区域。路透调查访问的所有10位分析师一致预期该行将维持关键隔夜借款利率不变。自2014年9月升息25个基点以来，利率一直未曾变动。