《全球主要央行动态》--3月16日-3月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月16日-3月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

达拉斯联储总裁柯普朗称，由于美国接近实现充分就业，且通胀率升向2%，美联储今年应再升息两次，并继续致力于逐步削减庞大资产负债表的计划。但柯普朗谨慎地强调，在这两点上都不用着急。

克利夫兰联储总裁梅斯特称，目前她预计今年的升息次数将超过三次。她表示，“实际上我预计今年升息将超过三次，因为我认为经济形势比预测中值略强一些。”此外，她指出，如果经济数据良好，她将支持美联储今年调整政策，开始削减其4.5万亿美元的资产负债表。

堪萨斯联储总裁乔治表示，美联储看到撤走部分货币刺激举措的机会。乔治称，美联储需小心不要过度收紧政策，但也不要让经济过热，至于何时缩减美联储大规模资产负债表，可能不会很快做出决定。

芝加哥联储总裁埃文斯表示，上周收紧政策后，美联储目前处于年内还将升息两次的轨道上，次数是否会增加或减少取决于通胀形势、以及特朗普政府的财政政策。

费城联邦储备银行总裁哈克对CNBC表示，通胀将会略超2%的目标，不排除今年升息超过三次的可能性。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，美国经济在就业和通胀方面的表现仍未达到目标。他称，即便数据支持收紧政策，美联储也不应忙于升息，而是先拿出一份详细计划，写明如何以及何时缩减4.5万亿美元的资产负债表。他是在3月会议上唯一反对升息的官员。

**欧洲**

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示，即便通胀率在向着目标推近，显然现在还不是该行停止实施宽松货币政策的时候。他指出，欧洲央行的政策还没有基于鸽派、鹰派之间的分歧而被事先决定，因此会基于经济态势而不断变化。

欧洲央行管委诺沃特尼对德国商报表示，该央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。他称，欧洲央行可能在提高对银行的主要贷款利率之前，先上调存款利率。

英国央行一名货币政策委员投票赞成升息，让投资者大感意外。另有几名委员也表示，要他们赞同升息并不需费太大力气，暗示央行内部意见分歧可能很快加剧。货币政策委员会(MPC)委员福布斯是唯一投票赞同升息至0.5%的委员，这是MPC自去年7月以来首次出现意见分歧。其他八位MPC委员则赞同维持利率在0.25%不变，以在英国准备脱欧之际为经济提供帮助。

瑞士央行维持超宽松货币政策不变，等待欧洲几个大选的结果出炉。如果民粹派表现良好，则将可能激发对避险瑞郎需求的大幅飙升。该央行决议维持三个月瑞郎Libor目标区间在负1.25%至负0.25%不变，并维持活期存款利率在负0.75%不变。

瑞士央行总裁乔丹在决议出炉后表示，该行拥有进一步降息，或加速购汇以阻升瑞郎的空间。“我们一直强调我们拥有利率及汇率干预的空间，我们仍然留有余地。”

瑞典央行表示，该行实施的负利率和大规模购债计划已经发挥作用。该行称，“扩张性货币政策起到了预期效果：通胀上涨至更接近目标的水准，长期通胀预期回到2%左右，而且瑞典经济发展良好。”

土耳其央行再度采取非常规紧缩措施，将“后期流动性窗口”(late liquidity window)贷款利率上调75个基点，但维持常规政策利率不变。“委员会决定加强货币紧缩力度，以遏制通胀前景恶化，”土耳其央行决策委员会称。

挪威央行维持指标利率在0.50%不变，挪威经济持续两年低迷后显示复苏迹象，而贸易伙伴国的利率不是维持低位就是负值。挪威央行称指标利率有可能在此水平维持好几年，但同时也保留今后降息的可能性。

**日本**

日本央行公布1月货币政策会议记录显示，央行委员驳斥了下述看法，即央行未来将上调其10年期公债收益率目标以匹配美债收益率的预期升势。根据会议记录，这些委员称日本央行应该把注意力仅放在实现2%通胀目标方面，鉴于海外经济体疑虑以及通胀预期，实现物价目标仍是一件艰巨任务。

日本央行审议委员布野幸利表示，央行暂时必须维持大规模货币刺激，不理会市场对央行可能很快考虑上调债券收益率目标的预期。“市场中有一些人预期，日本央行近期将考虑上调债券收益率目标。但鉴于目前的经济、物价与金融形势，继续促进有力的货币宽松政策十分重要，”布野幸利称。

**大中华地区**

中国央行行长周小川表示，中国金融体系总体健康，但也存在总体杠杆率偏高、债市房市风险和跨市场影子银行业务活跃等风险。央行网站刊登他在今年首次金砖国家财长和央行行长会发言称，中国经济的增长速度总体比较稳定，增长前景有所改善。在宏观经济政策上，中国目前注重经济结构的调整，推动供给侧结构性改革，包括产业结构调整。

中国政府网刊登国务院办公厅关于调整央行货币政策委员会组成人员的通知称，同意丁学东、郭树清担任中国央行货币政策委员会委员；肖捷、尚福林不再担任货币政策委员会委员职务。

中国央行研究局局长徐忠撰文表示，要创新完善中国货币政策工具体系，为货币政策和价格调控方式转型营造良好的金融环境。货币政策有效实施需要其他政策配合，尤其需要供给侧结构性改革为基础；同时要优化中央银行资产负债表，为货币价格调控方式转型创造有利条件。

**其他**

澳洲央行认为房屋市场过热带来的风险不断增长，这增强了不会进一步降息的理由。3月央行会议记录显示，澳洲央行对于经济前景总体看法乐观。

新西兰央行坚守维持指标利率在纪录低位1.75%的立场，并重申将在“相当长”时间内保持货币政策不变。该行总裁惠勒称，“仍存在众多不确定性，特别是在国际前景方面，货币政策可能需要做出相应的调整。”

印尼央行维持指标利率不变，为连续第五次政策会议维持利率不变，此决定符合预期。该行称，将监控全球不确定性和包括通胀压力在内的国内风险。印尼央行维持指标利率在4.75%不变，并维持存款工具利率在4.00%及贷款工具利率在5.50%不变。

泰国央行副总裁Mathee Supapongse表示，泰国1.5%的政策利率仍然适应当前经济复苏的形势；这意味着本月稍晚举行的央行会议可能不会调整利率政策。 (完) (整理 汪红英；审校 龚芳)