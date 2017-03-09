《全球主要央行动态》--3月2日-3月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月2日-3月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储主席叶伦暗示，有望在本月升息，且今年稍后还会有进一步行动。这表明多年来迫使美联储一直保持近零利率的那颗悬着的心，终于要放下来了。“在本月稍后的会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)将评估就业和通胀未来的发展是否会与我们的预期一致。如果结论是肯定，那么进一步调整联邦基金利率可能是合适的，”叶伦在芝加哥举行的一次企业高管论坛的午餐会上发表讲话称。

**欧洲**

欧洲央行周四料将维持货币政策不变，目前时值民粹主义和反建制情绪高涨期，将迎来荷兰和法国的高风险大选，欧洲央行将采取谨慎立场。

消息人士告诉路透，欧洲央行(ECB)周四开会时不太可能决定增加借出政府公债。这令人担忧在一个对投资者非常重要的市场中可能再度出现债券紧缺问题。欧元区央行的消息人士表示，政治、法律和技术方面的一些因素，仍然阻止欧洲央行响应业内的呼声，借出更多的主权债券。

**日韩**

日本央行审议委员政井贵子表示，日本通胀率仍然符合央行最新的预测，并称日本已经脱离了为期长久的消费者物价下滑。政井贵子在伦敦出席一场活动时表示，近来维持公债收益率曲线的政策顺利实施，而且并未造成债市流动性加速下滑。

日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英将在7月因五年任期届满而离开委员会，自2013年总裁黑田东彦启动激进的货币政策试验以来，这两位委员就一直和他唱反调，不断地就大规模资产购买计划的弊端发出警告，并对许多加大刺激力度的建议持有异议。熟悉央行想法的消息人士透露，黑田东彦希望能为逐步放缓购债步伐做好铺垫，然而两位委员离任，恐将让黑田东彦提出放慢购债速度计划的机会之窗又关小了一点。

**澳新**

澳洲央行维持利率不变，这一决定符合普遍预期，因央行决策者近期暗示未来一年大部分时间内前景将保持稳定。澳洲央行连续第八个月维持利率在纪录低点1.5%，之前在去年的5月和8月分别降息。路透调查访问的67位经济分析师均预测本周的会议结果为保持利率不变。

**大中华地区**

中国央行副行长陈雨露表示，切实增强金融服务实体经济的能力，要坚持稳健中性的货币政策，坚持不搞大水漫灌；此外要千方百计地保持证券市场和房地产市场的稳定，避免大起大落，控制货币资金大规模流向资产泡沫领域。

**其他**

瑞士央行总裁乔丹对报纸Schweiz am Wochenende表示，瑞士央行认为全球政治风险上升，但该央行仍有工具可应对这些风险对“大幅高估”的瑞郎的潜在影响。乔丹在周六刊出的专访中称，法国和德国都将迎来重要的大选，意大利形势以及英国退欧后的情况仍存在不确定性。