《全球主要央行动态》--3月23日-3月30日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月23日-3月30日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

波士顿联储总裁罗森格伦表示，鉴于经济的强健程度，美联储今年应当再升息三次。“(2017年的)基本情况将是收紧四次，以反映经济的强健程度。我认为经济的表现允许有规律地进行更多次的利率正常化行动，”罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表讲话称。美国失业率目前为4.7%，通胀率也在升向联储2%的目标水平。罗森格伦指出，除非经济指标恶化，否则若美联储等待过久才开始更有规律地收紧政策，将会面对更大风险。

美联储最一贯支持低利率的官员之一--芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，他与大多数同僚的看法一致，支持今年进一步升息，理由是考虑到美联储在实现充分就业和稳定通胀这两个目标方面所取得的进展。美国失业率已经降至4.7%，接近许多经济学家认为的充分就业水平，而且通胀前景已经好转，这可以帮助解释“为什么我目前对(美联储)这两项使命前景的看法让我支持今年再升息一次或两次，”埃文斯在为一会议准备的讲稿中说。

他还另外在马德里举行的一场活动中表示，美国今年升息四次的可能性还称不上肯定，通胀需出现更强劲的提升。他表示，2017年升息三次“看似可能”，但补充表示也有可能升息两次或四次。

达拉斯联储总裁柯普朗上周四表示，只要经济继续向着美联储设定的目标前景，联储就应当“逐步且耐心”地撤除宽松货币政策措施。柯普朗重申美国经济今年将增长约2%的预期，并表示美国就业市场相对紧俏，经济正向着实现美联储2%的通胀目标取得不错进展。

他还称，在未来缩减资产负债表是适切的步骤，美联储应提前向市场明确沟通其缩表计划。

**欧洲**

六名消息人士对路透称，欧洲央行(ECB)决策者对于在4月作出新的政策讯号调整较为谨慎，此前3月的小幅调整已令投资者不安，并引发了对于区内负债沉重的二线国家的借款成本或飙升的担忧。消息人士指出，当市场开始预期明年初会升息时，欧洲央行决策者急于安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号，这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。

欧洲央行周四在例行经济月报中称，欧元区经济复苏稳步走强，调查结果显示第一季成长强劲，尽管全球充满不确定性。“当前数据尤其是调查结果，增强了欧洲央行管委会对持续的经济扩张将继续持坚并拓宽的信心，”欧洲央行称。“调查显示今年第一季经济成长动能强劲。”

但欧洲央行补充称，不确定性依旧“居高不下”，因为美国政府新政策、中国经济逐步再平衡，以及英国退欧对欧盟内外经济的影响均不明朗。

欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。她称经济成长前景良好，她预期截至6月底将陆续出炉更多不错的经济数据，届时将导致对欧洲央行政策立场的讨论。

根据24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周五刊登的专访内容，欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，支持欧洲央行维持宽松政策的承诺。欧洲央行已表示，会维持购债至少到年底，并重申在结束2.3万亿欧元(2.48万亿美元)购债计划之后的很长一段时间里，利率将维持现有水平，甚至会调降。

在英国首相特雷莎梅准备启动脱欧谈判之际，英国央行周一称，总部在英国的银行应采取措施，确保在英国若无序脱欧的情况下，无需骤然控制放贷。英国央行要求银行提供应急计划副本，以确保为“各种可能的结果”做好准备。

英国央行副总裁布罗德班特表示，利率有可能上调，但他强调指出，投资者对英国退欧后的前景持高度谨慎态度。“利率很有可能上调。非常有可能。我们的预测前提假设就是利率很温和地上升，但就是升，”布罗德班特在伦敦帝国学院发表演说后回答问题时说。但他强调称，市场对英国经济前景的紧张情绪亦在打压前景。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。

泰晤士报报导，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称通胀上升不会让他考虑升息。弗利葛对该报表示，通胀压力是英镑贬值，以及随之而来的燃油和食品等价格上升导致的。属于鸽派的弗利葛说，如果“汇率传导至通胀的影响”快过英国央行的估计，将意味通胀可能升高至3%或3.5%。但他也指出，那意味通胀“之后可能较快降下来”，因不清楚货币政策的影响如何或是否会有任何影响。

瑞士央行理事麦席勒表示，瑞士央行正在关注欧洲政治形势的进展，但相信其拥有适当工具以应对任何可能出现的不确定性。“我们在关注一切形势进展，而且我们已得出结论，认为当前的负利率货币政策，以及随时准备在必要时干预汇市，对瑞士而言是最好的政策，”麦席勒在苏黎世的一个活动中表示。

俄罗斯央行上周五将指标利率从10%下调至9.75%，并称经济指标显示复苏迹象，或令今年首季经济成长年率上升0.4-0.7个百分点。

**日本、韩国**

日本央行总裁黑田东彦上周五表示，现在没有理由撤回该行的大规模货币刺激计划，也不用提高债券收益率目标，因通胀率离2%的目标依然很远。黑田东彦还打消了金融市场的担忧，即在收益率曲线控制框架之下，日本央行最终将失去控制长期利率的能力。“我认为我们现在不需要提高利率目标，”黑田东彦在路透Newsmaker活动中表示。但他说：“如果日本通胀率大幅上升，那么日本央行可能会在某个时候讨论调整利率目标。”

日本央行3月15-16日会议意见摘要显示，政策委员会委员称宽松货币政策将维持一段时间，因消费者物价涨幅距离2%的央行目标水平依然较远。有人认为，由于海外债券收益率上升，日本央行将不得不提高10年期公债收益率目标。对此审议委员们未予理会，而表示只侧重于关注国内经济。但是，一些委员确实表达了对日本央行未来控制10年期公债收益率的能力的关切。

日本央行上周四公布，将在涵盖本月底的日本财年末期间，采取额外措施缓解经纪商缺少日本公债的情况。该央行表示，还将临时放松对公债借贷工具的规则，在3月31日至4月7日期间，允许市场参与者最多借入30种债券，而不是通常的20种。另外，为了解决短缺公债缺少的问题，央行表示不会在本月底前买入这些公债。日本央行通常每周买入贴现债券。

日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。佐藤健裕周二在耶鲁大学发表讲话时说，矿日持久的经济停滞已将长期通胀预期推低至零附近，如果只有货币政策这个“唯一的选择”，那么即便是大规模货币刺激措施也很难提高长期通胀预期。

韩国央行总裁李柱烈称，近期中国为报复韩国部署萨德系统而采取的抵制韩企措施将不利于韩国经济。“我们与中国的往来以及在中国做生意的韩企，近期都遇到很大的困难，这将对经济产生负面影响，”李柱烈在与记者的午餐会上说。“中国占我们出口的很大一部分，我们将密切关注局势。”

韩国央行表示，美联储升息之后，韩国金融体系面临的风险略微增加，但是该体系应对外部冲击的能力仍然“良好”。央行称，尽管存在外部和内部不确定性，但外资流动保持稳定，不过，一旦美联储开始以比预期更快的步伐加息，资本外流可能会加速。

韩国央行货币政策委员会成员曹东彻(Cho Dong-chul)称，物价稳定应当是央行政策决定的核心，即便这意味着会与美国利率走向背离，美国利率似乎将稳步上升。曹东彻表示，利率决定应当聚焦国内经济状况，而不是美联储的政策。

**大中华地区**

中国人民银行行长周小川称，应该对再通胀保持充分警惕。但他补充说，从全球总体情况来看，判断是否再通胀仍然为时尚早。他在出席博鳌亚洲论坛时表示，各国流动性已经很充足。此外，证券时报援引他在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时还称，货币政策在经过多年的量化宽松之后，目前全球已经到达了这次周期的尾部，这意味着货币政策将不再是宽松的政策。

周小川还称，全球化已成无法避免的挑战，世界各国必须直面这一现实；如果进一步利用亚洲基础设施投资银行和其他开发机构贷款推动基础设施上建设、促进电信业发展与数字化，将进一步推动全球化进程。中国央行网站刊登的周小川在博鳌亚洲论坛2017年年会发表的讲话并称，美国新一届政府正在酝酿的边境调节税是对公司税的一种调整，这种以直接税的方式征收间接税的提法是很有争议的。

中国央行副行长易纲称，今年将完善人民币跨境使用的政策框架和基础设施，坚持发展改革和风险防范并重，促进跨境人民币业务规范发展；进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换。央行网站刊登新闻稿援引他在2017年跨境人民币业务暨有关监测分析工作电视电话会议上的讲话并称，要进一步提升人民币投资储备和金融交易功能，推动国内市场开放；进一步加强货币政策中长期研究，完善宏观经济监测分析框架。

中国央行货币政策委员会委员樊纲称，从长远讲中国央行也不愿意有四万亿美元的外汇储备，但也希望外储能够平稳调整。樊纲是在博鳌亚洲论坛2017年会的分论坛上作出上述表述的。他并指出，央行也不希望外储在几天之内就降至两万亿美元。

台湾央行上周四宣布，理监事会议决议维持政策利率不变，重贴率维持在1.375%原水准，一如市场预期，政策利率连三冻。央行总裁彭淮南称，根据央行预估，今年全年的CPI年增率为1.25%，核心物价则为1.06%，略高于主计总处的预估值，而考量当前物价涨幅温和，决议维持利率不变。

台湾央行总裁彭淮南上周四表示，面对外在环境改变，为维持台湾经济动能，宜扩大内需。在既有财政空间下，推动〞前瞻基础建设〞，可创造就业及提高生产力，促进经济成长，并可改善居住条件，提高生活水准。央行新闻稿引述他在出席行政院院会中指出，中国大陆推再平衡成长策略，产业链不断向上推进，美国总统川普(特朗普)也再推动制造业回流，供应链结构势必受到影响。

台湾央行表示，为提升证券业者的竞争及扩大其业务范围，正式开放证券商办理新台币即期外汇交易及外汇衍生性金融商品业务，预计第二季末可望有证券商申请成为〞外汇证券商〞，下半年证券商即可办理新台币即期外汇交易。

**其他**

加拿大央行总裁波洛兹指出，鉴于该国失业率和过剩产能都高于美国，因此加拿大经济应还有许多增长空间；而若加国现在就升息，则将陷入衰退。波洛兹在回应美国升息的提问时说，美加两国增长路径类似，但加拿大有较大的增长空间，因加国尚未自油价挫跌的冲击中完全复苏。

泰国央行将2017年国内生产总值(GDP)增幅预估从3.2%上调至3.4%，并上调了对出口的预估。央行目前预计2017年出口将增长2.2%，三个月前该行预估为零增长。根据商务部数据，在之前三年萎缩后，泰国出口去年小幅增长。出口是泰国一个传统的增长驱动因素。泰国央行预计今年总体通胀率1.2%，而不是三个月之前预估的1.5%。