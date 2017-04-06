《全球主要央行动态》--3月30日-4月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月30日-4月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。

费城联邦储备银行总裁哈克表示，美联储可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。“或许今年底前或明年初是停止(到期资产)再投资的适切时机，但这一切都要取决于现在到那时的经济发展情况，”哈克在费城对记者表示。

纽约联储总裁杜德利称，美联储可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早。这是美联储官员对于这一金融市场关切的问题，迄今给出的最明确表态。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔突然离开美联储，此前他承认2012年在与华尔街一位分析师的谈话中，可能泄露了有关美联储政策选项的机密信息。2012年的泄密事件引发了刑事调查。当时研究公司Medley Global Advisors向其客户透露了美联储一次重要会议的详细情况，而美联储在第二天才公布了会议的记录。

**欧洲**

欧洲央行几位决策者认为，需要坚持既有政策路径，不过一位立场保守的高层官员敦促保留加速削减刺激的可能性。欧元区经济增长在加速，可能正处在十年来最佳状况。但决策者认为，通胀仍没有明确地上升，暗示目前调整欧洲央行政策立场的意愿不高。

欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。普雷特说，当前的货币政策支持欧元区通胀率向欧洲央行接近但略低于2%的通胀目标靠近。

欧洲央行执委科尔称，各国政府及其他经济环节需做好准备，面对借贷成本终结数年创纪录低位、转而上升的局面。“很明显，金融业及其他经济环节，尤其是政府，必须要(为利率上升)做好准备，”科尔在巴黎一次金融会议上表示。

科尔还在巴黎的一次会议上表示，欧洲央行认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。“迄今为止我们还没有看到有证据表明目前的利率水平蕴藏相对于市场平稳运行的风险，以及对于金融稳定或政策传导而言的风险。”

德国时代周报援引该国央行总裁魏德曼话称，希望看到欧洲央行在一年内结束购债计划。在对这篇文章的预览中，该杂志表示，魏德曼称如果从目前起的一年内结束购债，他会感到高兴。

欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇在周六刊登的采访中称，数据显示欧洲央行把量化宽松政策延长至2017年底的决定是正确的。“欧洲央行决定继续购买证券直到2017年底，决定了货币政策，使得欧元区能够正常运行，”雅兹贝奇称。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保持谨慎。弗利葛重申自己认为过早升息比太晚升息更加危险的观点。

**日本、韩国**

熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。据路透估计，日本央行3月份可能买进了8.58万亿日圆(767亿美元)的日本公债，比2月下降1.62万亿日圆。日本央行2月购债创下记录次高。购债速度放慢，是因为日本央行在本月的几次操作中减少了短期和超长期债券的购买。央行公布的例行购债操作计划显示，4月亦将削减短期日本公债的购买量。

前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。门间一夫称，如果日本央行下调目前为1.5%的通胀目标，那么该央行将很难提早撤出其宽松刺激措施。但门间一夫表示，几乎没有理由放宽政策，因为将利率维持在极低水平太长时间，将压低民众储蓄回报率并损及家庭信心。

韩国央行总裁强调，民间消费受国内政治丑闻等诸多因素打压，需要借助政策手段使之恢复。“出台政策来重振内需是很重要的，尤其是在消费下降之际，”韩国央行总裁李柱烈称。

**大中华地区**

中国人民银行货币政策委员会日前召开第一季度例会称，要实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。刊登在央行网站的新闻稿表示，要按照深化供给侧结构性改革的要求，改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重。继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。

中国人民银行称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。央行网站刊登2017年人民银行金融法治工作会议的新闻稿称，人民银行金融法治工作要增强前瞻性、主动性，加强顶层设计、完善法律制度体系。

台湾中央银行副总裁杨金龙表示，台湾央行有维持市场秩序的责任，是不是〞干预〞是认知问题。而央行亦已针对美国的汇率报告与美国财政部保持密切联系，尽量沟通。

**其他**

澳洲央行连续第八个月维持利率不变，符合普遍预期。澳洲央行维持利率在纪录低位1.5%不变，路透访查的50位分析师此前一致预期央行本周按兵不动。澳洲央行强调，就业数据疲软令人担忧，抑制更多刺激举措出台的一个有力论据是房价高涨，主要是悉尼和墨尔本房价高涨。