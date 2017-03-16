《全球主要央行动态》--3月9日-3月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月9日-3月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%。联储官员维持了今年还将再升息两次，明年升息三次的预期。不过他们并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐，联邦公开市场委员会(FOMC)重申，且联储主席叶伦强调，未来升息将是“循序渐进的”。

叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。此番言论还说明，美联储有信心能够在有必要时遏制通胀，而且外界也相信其在通胀持续攀升时有能力做到这点。“要记得2%不是通胀率上限，只是一个目标，”叶伦在宣布利率决定后的记者会上说，“通胀率将会有时将高于2%，就像过去低于2%一样。”

**欧洲**

欧洲央行承诺，至少到年底前都将维持激进的刺激性货币政策，但暗示采取进一步行动的迫切性降低，这足以带动欧元和公债收益率上升。欧洲央行总裁德拉吉表示，在他标准的开场白中去掉了一句话，即央行承诺会在必要时“动用所有职权范围内可以使用的工具”，来达到目标，这凸显出经济前景改善。“去掉这句话，基本上是在暗示不再有采取进一步行动的紧迫感...而紧迫感的来源是通缩风险。这是管委会对经济状况作出的评估。”德拉吉在记者会上表示。欧洲央行还允许一项向银行提供低成本贷款的计划到期，这是向保守派作出的又一个小让步，不过央行保留了重新启动该计划的可能性。

德国央行执委多姆布雷特表示，欧洲不会执行更严厉的银行监管规定--巴塞尔III协议，除非美国也签署该协议，理由是近期有关放松监管的辩论令人担忧。

英国央行称，霍格已辞去负责银行和市场事务的副总裁职位以及首席运营官职务。之前霍格未申报其兄弟在巴克莱任职会带来潜在利益冲突的事宜。英国下议院财政委员会在一份报告中称，不再认为霍格适合继续其职务。

瑞典央行总裁英韦斯表示，瑞典克朗不应升值太快，否则通胀率无法稳定在央行2%的目标水准附近。

冰岛央行维持指标利率在5.0%不变，前一日该国刚刚取消了金融危机期间推出的资本控制措施。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。正如外界的广泛预期，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变。

**大中华地区**

中国央行公开市场逆回购利率和MLF(中期借贷便利)利率年内第二次上调，中国央行表示，此次逆回购及MLF中标利率上行10个bp(基点)是市场化招投标的结果，观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF中标利率上行并不是加息。

中国央行行长周小川称，在汇率方面今年中国没有太大变化，执行和监管方面要做的更精细，汇率会更稳定。他并指出，今年中国经济将更稳定更健康，供给侧结构性改革也取得成绩，国际市场对中国信心较好，汇率自动有一个稳定的趋势。

中国央行行长周小川表示，央行货币政策工具箱里工具比较多，货币政策工具有引导市场价格和预期等意图，但不见得每次操作的数量价格都要做出过度解读。

中国央行行长周小川等“金融改革与发展”记者会要点摘录。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，央行在处理去杠杆问题过程中，要坚持实施稳健中性的货币政策，且需考虑到一个平衡；中国居民部门的杠杆水平虽并不算高，但也要防止其继续走高。

中国外汇储备2月重回3万亿美元关口，而人民币兑美元也迟迟没有贬破7。这两个心理关口一直像高悬的达摩克利斯之剑，牵动着市场敏感神经；但监管层似乎并未把这两个数字看得太重。中国央行营业管理部主任周学东表示，其实央行对人民币汇率和外汇储备并未设定任何底线。他在两会期间接受路透专访时并称，3万亿美元外储仍处于比较高水平。

中国央行发布报告称，2016年全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。境内外币支付系统业务小幅下降，人民币跨境支付系统平稳运行，而移动支付业务和网上支付跨行清算系统业务增长较快。

中国央行表示，根据中国金融市场对外开放总体工作部署，正与香港有关方面研究试行“债券通”，推动优化两地债券市场基础设施的互联互通和跨境合作，进一步便利投资者参与债券市场。“债券通”的具体方案及相关工作进展，将适时公布。​​​​

香港金融管理局宣布跟随美国升息，将基本利率上调25个基点至1.25%。金管局总裁陈德霖表示，不要低估美元和港元利率正常化对本地资产市场可能带来的影响，但对楼市的影响则仍需一些时间观察。

香港金融管理局副总裁阮国恒称，近期银行开户情况进一步改善，时间缩短且否决率下降，但他强调，反洗钱监管标准没有放宽或改变。

**其他**

在美联储3月升息之前，泰国央行总裁威拉泰表示，如果美联储升息，泰国央行并不会感到担忧，预计升息举措不会影响泰国金融市场。威拉泰向记者称，泰国央行并未发现任何异常的资本流动，且将继续监测市场。副总裁Mathee Supapongse表示，如果美联储升息，央行预估泰国货币政策不会有压力。

在美联储一如普遍预期升息后，菲律宾央行总裁泰谭柯表示，菲国央行并不认为有必要调整货币政策。“鉴于美联储的行动一如预期，且通胀形势目前暂时看起来还不错，似乎没有必要微调政策设定。”泰谭柯称。