《全球主要央行动态》--4月13日-4月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月13日-4月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席费舍尔表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。

费舍尔称，缩减美联储4.5万亿美元的资产负债表，“实际上”会收紧美国货币政策，不过他也表示，这对美联储政策可能几无影响。

他还表示，全球展望变得更乐观，已缓和了市场对美国过去三个月两度升息的所有负面反应，而且联储采取渐进调息方式应能抑制对海外国家的溢出效应。

美联储在周三公布的最新褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。大多数企业预计未来几个月物价温和至适度上涨。

**欧洲**

三位欧洲央行利率决策官员表示，欧元区经济前景已有所改善，但撤出刺激举措的时候未到。数日后法国将举行总统大选，欧洲央行则将召开政策会议。欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特及执委科尔的谈话表明，央行看法益发乐观，但对太快撤出刺激仍小心翼翼。

欧洲央行执委普雷特称收紧政策的时机尚不成熟。

欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施。

**日本**

日本时事通讯社引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。“当然，日本央行在内部讨论相关措施，以及（未来退出极宽松政策）会对其收入产生何种影响，”中曾宏在时事社播出的专访中称。时事社报导，中曾宏表示，目前日本央行适于通过维持庞大的货币刺激计划，把重点放在持续结束通缩上面。不过他说，当经济改善程度足以推动通胀接近2%的目标时，日本央行必须就如何调整货币政策向市场提供指引。

日本央行总裁黑田东彦称需继续宽松政策以达成物价目标。

日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币宽松政策的支持者。日本政府还提名63岁的三菱东京日联银行董事铃木人司加入央行的货币政策委员会。片冈刚士今年44岁，是三菱UFJ研究咨询公司的经济学家。他与铃木人司将接替7月任期届满的木内登英和佐藤健裕。这次提名暗示，反对央行总裁黑田东彦大规模刺激计划的委员将减少。木内登英和佐藤健裕都曾公开反对维持非常规刺激政策过长时间。

**大中华地区**

第一财经网站引述中国人民银行货币政策委员会委员樊纲称，外汇储备下降趋势尚未结束，在此背景下若出现降准是很正常的。结合今年货币政策目标和3月份金融数据，降息则不一定，因后者影响因素过多。他在接受一财专访时表示，中国外汇储备仍有可能继续减少，“如果在这种情况下看到降准，可不是要放松货币，它是保持中性，什么意思？就是它不使货币减少，我通过降准的办法保持一定量的货币。”

中国央行适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，分析人士认为，这一调整属于“窗口指导的微调”，主因跨境资金流出势头好转，亦为保障合法合规业务的开展，但全面松绑资本流动管理还言之过早。

中国央行副行长范一飞在2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。中国央行官网发布的会议新闻稿并援引范一飞的话称，要加强重点领域风险防控，进一步摸清风险底数，坚决整治金融乱象，更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险。

**其他**

澳洲央行本月稍早决定维持利率不变，因不得不在就业市场低迷与家庭债务增加之间取得平衡，这凸显出该央行在政策上面临的困境。4月央行会议记录显示，就业和楼市是决策者优先考虑的事项。“委员会认为，未来数月就业市场和楼市形势需密切观察，”长达六页的会议记录末尾新增了这样一句话。澳洲央行在2016年8月放宽政策后一直维持利率在纪录低位1.50%不变。

泰国央行总裁威拉泰表示，泰铢走势应顺应市场，但央行已准备好对泰铢的过度波动采取措施。威拉泰在记者会上称，泰铢的波动幅度不像其它地区性货币那样大；泰铢兑美元正在近21个月高位附近徘徊。他补充说，美元走软导致东南亚货币升值。