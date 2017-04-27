《全球主要央行动态》--4月20日-4月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月20日-4月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔表示，联储今年仍有可能再升息两次，尽管近期公布的一些数据表现疲弱，例如通胀下滑。对于特朗普有关美元的言论，费舍尔表示，“我们在做利率决定时不会将某个特定声明、就算是总统发表的声明纳入考量。”

美联储理事鲍威尔表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。鲍威尔还称，美国经济似乎“处于或接近充分就业。”

达拉斯联储总裁柯普朗表示，今年美联储仍有可能升息三次，但该央行拥有观望经济如何发展的灵活性。

**欧洲**

欧洲央行称，受欧洲央行货币政策举措支持的欧元区经济成长正不断增强，且范围不断扩大。欧洲央行称仍需要极高的货币宽松度。欧洲央行称目前对于通胀将在较长时间内实现持续性调整还没有充分的信心。

欧洲央行(ECB)调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。欧洲央行称，银行业者第二季可能小幅收紧企业获得贷款的条件，不过企业、家庭和消费者贷款规模将继续增加，得益于超低利率。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，任何取消金融领域近年来所出台监管措施的举动，都将增加再次爆发危机的风险，他还称美国政府在此事上的立场至关重要。

德国央行称，德国经济可能在第一季度大幅加速，工业及民间消费推动经济扩张，但成长潜力可能在未来10年中段左右接近减半。尽管近期德国经济呈现扩张，但德国央行也发出警告，随着人口老龄化，德国劳动力将迅速萎缩，从而抑制生产率增长并降低经济的潜力。

英国央行总裁卡尼对银行业人士表示，在2008-09年以后制定的金融监管措施不能一成不变，必须保有足够灵活性，以因应预料之外的后果及缺口。卡尼表示，金融稳定委员会(FSB)正在着手评估金融危机以来的监管情况。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。他表示，利率制定者不应将有关英国2019年退欧条款的不确定性作为无限期维持利率不变的理由。桑德斯还表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。不过央行在季度预测检讨中，略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。正如外界的广泛预期，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变，并决定维持10年期公债收益率在零附近的目标不变。

日本央行总裁黑田东彦警告全球决策者不要阻碍自由贸易和全球化，他说自由贸易和全球化给许多经济体带来了繁荣，尤其是新兴国家。黑田东彦还表示，虽然日本经济前景趋于好转，但通胀仍缺乏动能，说明有必要让日本央行的大规模货币刺激举措再持续一段时间。 黑田东彦表示，20国集团(G20)及国际货币基金(IMF)官员均认可，日本央行实施量化宽松是为了达成通胀目标。

日本央行副总裁岩田规久男表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。岩田规久男在国会中表示，日本央行不希望公开模拟退场策略一事，因为目前距离2%物价目标仍远，这会造成市场混淆。

**大中华地区**

中国人民银行行长周小川近日表示，中国经济已企稳，预计今年能够达到6.5%左右的预期目标；未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。

中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。

中国央行参事盛松成表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。

**其他**

印尼央行维持指标利率不变，为连续第六次政策会议按兵不动。该央行称，当前利率水平支持维持宏观经济和金融 稳定的努力。印尼央行维持指标七天期逆回购利率在4.75%不变，符合预期。该央行还维持存款工具利率在4.00%不变，以及贷款工具利率在5.50%不变。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称，4月28日可能最多降息50个基点。