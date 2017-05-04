《全球主要央行动态》--4月27日-5月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月27日-5月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。美联储在结束两日货币政策会议后发布的乐观声明中还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。“委员会认为首季经济成长放缓可能是暂时性的，”美联储在声明中指出。所有委员对此次声明没有异议。

美联储5月2-3日货币政策会议后发布的声明全文

**欧洲**

欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.00% 不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，符合路透调查的分析师预估。同时央行维持贷款工具利率在0.25%不变。欧洲央行管理委员会继续预计，央行的主要利率在较长时间内保持在目前或者更低的水平。关于非传统的货币政策措施，央行管理委员会确认，当前每月600亿 欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底，如有必要将持续更长时间 ，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

欧洲央行坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标，但明确指出，欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态。尽管欧元区经济支柱德国呼吁欧洲央行逐步缩减刺激措施，但欧洲央行不为所动，甚至保留了进一步降息或增加购买资产的可能性。但欧洲央行总裁德拉吉指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低，许多投资人认为，这是预示着欧洲央行可能在6月举行的下一会议上作出更大胆的政策调整。“3月会议后公布的数据证实，欧元区经济周期性复苏变得越来越稳固，下滑风险已经进一步减轻。”德拉吉在记者会上表示。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼在奥地利新闻报评论文章中表示，欧洲央行下个月将必须讨论2018年的策略，以及超宽松货币政策的最终退场。欧洲央行抗拒德国等国要求开始缩减央行资产购买计划的压力，曾表示欧元区经济前景已改善，但撤走支持措施的时机未到。“在6月的(欧洲央行)会议上，我们将必须讨论未来策略，2018年初的策略，”诺沃特尼表示。

**日本**

日本央行4月27日维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。不过央行在季度预测检讨中，略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。

日本央行公布的3月15-16日政策会议记录显示，决策者同意密切监控消费者物价趋势，因其目前缺乏上行力道。根据会议记录，决策者认为，随着时间推移，消费者物价增幅将达到央行2%的通胀目标，但央行需要继续实施量化宽松政策。在4月26-27日的会议中，日本央行略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。

据日本央行例行购债操作细节，该央行5月将减少购买剩余期限三到五年的日本公债的规模。日本央行计划5月在每次操作中买进2,500-3,500亿日圆(22.5-31.4亿美元)剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。日本央行5月每次操作计划购买的其它年限债券规模与4月相同。

**大中华地区**

中国人民银行研究局局长徐忠在一篇文章中称，如果考虑城投债、各种其他隐性负债，以及融资平台以国企身份继续借款举债等问题，政府负债极有可能超出了60%的政府债务警戒线。尤其是近年来一些地方政府热衷于设立各类专项基金、引导基金、名股实债的PPP，多层嵌套对接银行理财、信托等资金不断加杠杆。“我国整体杠杆率不高，但上升速度较快，”徐忠称。

**其他**

澳洲央行连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。澳洲央行维持利率在纪录低点1.5%不变，去年5月和8月曾两度降息。路透调查访问的所有71位分析师均预期本周维持政策不变。RBA对经济增长持乐观看法，但在声明中新增一句话警告称，预计薪资在“一段时间内”将保持缓慢增长。

澳洲央行总裁洛威称，央行担心如果房价出现大幅修正，未来家庭支出存在急剧减少的可能性。洛威称，已经很高且还在上升的家庭负债使得货币传导机制变得更弱。

瑞典央行将指标回购利率维持在负0.50%不变，符合此前市场的预期。但央行表示将把公债购买规模扩大150亿瑞典克朗，并把可能升息的预计时间推迟到2018年中段。“通胀率数年来显示出了上升趋势，但目前预计可能需要更长时间才会稳定在2%左右，”央行在声明中表示。“为了支持通胀上行，需在一定程度上实施略为偏向扩张性的货币政策，”央行称。

瑞士央行总裁乔丹表示，如果为了实施超宽松政策和抑制强势瑞郎，必要的话央行可能进一步调降负利率并加强汇率干预。“考虑到通胀偏低和产能未得到充分利用，在瑞士维持扩张性货币政策是正确行动。瑞郎仍然被严重高估，”他在为瑞士央行年度大会准备的讲话中表示。

韩国央行表示，韩国因美国升息而出现大规模资本外逃的可能性目前很小，央行计划维持宽松的货币政策。该央行在例行货币政策报告中称，之前出现的资本外流是受韩国经济疲弱和全球金融市场不确定性蔓延所推动，而非韩国和美国之间的利差。“考虑到美国市场利率上升，可能将有一些与债券有关的资本流出韩国，但我们预计这些资本外流的规模有限，不会对债市产生严重影响，”韩国央行在报告中称。多数分析师认为韩国央行将维持利率不变，直到明年其开始将利率正常化。

新加坡金管局(MAS)预测，新加坡将持续温和且不均衡的经济成长，就业市场疲软、企业租金下滑及经济信心偏软，将令通胀压力受到压抑。金管局指出，虽然由于国际油价上涨，以及水费预定调涨等行政措施的冲击，新加坡2017年通胀率将上升，但对消费者物价的传递效应将有限。“劳动市场持续疲软、企业租金下滑、以及经济信心偏软，显示由需求面推动的通胀压力将有限，”金管局在半年一度的宏观经济报告中指出。

新西兰央行就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。“不过我们资本金规定的整体目标是，让各界对于银行体系偿债能力的的信心维持在非常高的水准，同时在经济上避免不必要的效率损失，”新西兰央行在一份文件中称。