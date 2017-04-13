《全球主要央行动态》--4月6日-4月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月6日-4月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。

美联储主席叶伦称，美联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。叶伦在密歇根大学福特公共政策学院发表演讲称，她认为如今美国经济形势稳健。她还称，鉴于经济料继续以温和速度增长，美联储现正在转移重点。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗和许多同僚一样，表示美联储可能在今年稍晚开始缩减4.5万亿美元的资产负债表规模，即便联储的升息过程是“逐步且有耐心的”。他告诉记者，其基本假设仍然是今年升息三次，这一观点不会因为联储的缩表计划而改变。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产负债表。“我们需要进一步调高指标利率，使之在今明两年回归到正常水平，同时还应在年底到来时开始资产负债表的正常化过程，”威廉姆斯在接受德国媒体Borsen Zeitung采访时表示。

此前他还表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储可能在今年某个时段开始给庞大的资产负债表瘦身，这一转变可能降低调高官方基金利率的必要性。布拉德在澳洲对记者表示，美联储内部对于结束资产负债表的再投资政策存在分歧，需要一些时间才能达成一致，但他感觉可能今年稍晚开始。布拉德称，他倾向于今年仅仅再升息一次。

布拉德重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利称，美联储未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。“可能在决定缩表的时候，你会想要暂时放下调整短期利率的决定，以确保资产负债表的影响不会超过你的预想，”杜德利称。

纽约联邦储备银行在一份预测中说，美联储所持4.5万亿美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。纽约联储去年的预测显示，随着美联储继续收紧政策并逐步出脱债券，到2022年中资产负债规模可能最终降至2.2万亿美元。

**欧洲**

欧洲央行3月9日会议记录显示，欧元区经济可能正在好转，但该央行政策指引的调整可能引起适得其反的效果，令金融状况更加紧张。决策者总结认为，发生负面情境的风险已减弱，因此需要对政策沟通进行微小变化，以传递更正面的讯息，即使仍需要大幅度宽松措施以使通胀回归目标。尽管欧洲央行在3月会议上维持政策立场及传递的信息不变，但没有提及随时准备以所有可用工具采取行动，市场将这一微小变化解读为强硬的变化，一些人认为这是政策正常化将早于预期的信号。

欧洲央行三名决策者表示，欧洲央行将在未来一段时间内坚持实行包括购买债券以及超低利率在内的政策方案，因还不确定欧元区经济已经恢复元气。德拉吉、普雷特和冈斯坦西欧的讲话表明，尽管德国要求缩减刺激方案的呼声越来越高，但欧洲央行本月可能还是不会调整政策信号。上述官员的讲话与路透上周的报导吻合。

--欧洲央行总裁德拉吉称，认为欧洲央行没有必要偏离当前政策路径，其中包括购债措施至少持续到今年底，以及在此之后很长一段时间内都将利率维持在纪录低位，以刺激通胀。

--央行首席经济学家普雷特支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。

--ECB副总裁冈斯坦西欧重申管委会内对宽松货币政策有广泛共识，将维持到经济状况改变。

德国央行总裁魏德曼表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。

欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。普雷特对CNBC称，“现在提出(进一步减缓购债速度)这个问题还为时过早。”“我们将举行管委会会议进行评估。从当前信息来看，我们并未朝这方向作出结论。”

**日本、韩国**

韩国央行连续第十个月维持利率不变；在朝鲜(北韩)相关地缘政治风险下，以及美国财政部将公布汇率政策报告之前保持谨慎。一位媒体部门官员称，央行货币政策委员会维持基本利率(base rate)在1.25%不变。此前接受路透调查的21位分析师，全数预测韩国央行将维持政策利率不变；同时多数人认为韩国央行年底前都将维持利率不变。

日本央行在季报中对该国九个地区中的八个地区的经济评估维持不变，称这些地区的经济在持续温和复苏或扩张。央行上调了对余下一个地区的经济评估。这份报告将会是日本央行政策委员会4月26-27日利率审议会议考虑的诸多因素之一。

日本央行总裁黑田东彦表示，当央行决定自量化宽松政策退场时，可能采取的其一备选方案将是上调超额准备金利率。黑田东彦在参议院还表示，他认为日本央行有能力平顺退出宽松政策，包括降低资产负债表规模。他指出，现在要具体说央行在必须退出超宽松政策时将如何处理资产负债表中的公债，还为时过早。

黑田东彦表示，日圆进一步贬值可望协助央行更快达成其2%通胀目标，目前正值地缘紧张情势推升日圆兑美元至五个月高位。黑田东彦重申日本央行在引导货币政策时并非以汇率为目标，而是将资金挹注到经济体中以刺激通胀。“日本央行引导货币政策以尽早达成其物价目标，并不是直接以汇率为目标，”黑田东彦在国会称。

日本央行总裁黑田东彦称，央行计划通过薪资和企业获利增长，推动通胀温和加速。

黑田东彦重申了央行维持大规模货币刺激政策、直至通胀稳定高于2%目标的决心。

日本央行调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。日本央行公布的季度生活调查显示，3月预期未来一年物价将上涨的家庭所占比例为67.0%，高于12月创下的四年低点64.7%。

**大中华地区**

中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。

**其他**

加拿大央行一如预期维持利率在0.5%不变。央行总裁波洛兹称，该行在维持货币政策不变时甚至没有考虑降息的可能，因经济呈现强劲增长的迹象，但要得出已走上可持续增长轨道的结论还为时过早。波洛兹称，尽管央行上调了2017年经济增长预期，但立场“明显是中性的”。他的讲话听上去没有1月份时那么偏于鸽派，当时他表示决策者讨论了降息的可能。

新加坡金管局一如预期，维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场。金管局称，维持坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率为零，维持政策区间的宽度与中点不变。“在较长时期内采取中性政策立场是合适的，且应确保中期物价稳定，”新加坡金管局在半年一次的货币政策声明中称。路透调查访问的19位分析师中，有18位此前预测新加坡金管局本月维持货币政策不变，有一位预测该局放松货币政策。

澳洲央行强调了该国房地产市场价格飞涨的风险，警告称监管机构将考虑进一步收紧借贷规定，以防止由债务引发的房价泡沫。澳洲央行在长达50页的半年度金融稳定报告中指出，无本金贷款(interest-only loans)等部分“高风险型借贷”暴增。楼市泡沫风险以及泡沫破裂，是澳洲央行自上次8月降息后按兵不动的一大因素。

印度央行连续第三次政策会议将附买回利率维持在6.25%不变，继续防范通胀提速的潜在势头以及全球经济环境的不确定性。路透此前走访的60位分析师一致预测，印度央行货币政策委员会(MPC)将维持附买回利率维持在去年10月以来的水准不变。印度央行将附卖回利率调高至6.00%。

巴西央行调降利率，降幅为将近八年来最大，显示该国央行或将保持大规模宽松政策，来帮助经济走出巴西史上最艰困的衰退。央行九位货币政策委员均一致赞成降息，将指标Selic利率下调100个基点至11.25%，为近两年来最低水平。此次降息幅度也是2009年6月以来最大。巴西央行在过去四次政策会议中每次都决议降息。

南非央行警告称，近期内阁改组、撤换财长以及南非信用评级被下调至垃圾级，或给南非兰特造成压力并加速通胀，与此同时投资者也抛售本地资产。南非央行总裁称，要判断调降评级是否会将经济推至衰退境地还为时过早。南非央行答复路透提问时表示，该央行将继续坚持设定指标贷款利率，而非干预汇市。

捷克央行宣布取消捷克克朗汇率上限，此前三年该国通胀和经济成长呈现上升势头，央行的一项政策也吸引了数以十亿欧元计的投机性资本流入。自2013年以来克朗兑欧元的波动上限设定为27克朗，这是央行超宽松政策方针的基石。央行的政策旨在推动通胀重新上升。