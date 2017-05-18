《全球主要央行动态》--5月11日-5月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月11日-5月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

芝加哥联储总裁埃文斯称，美联储可以开始逐步缩减资产负债表规模，在未来三到四年恢复到正常水平。埃文斯在都柏林的一次会议上称，美联储很快就需要开始考虑缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表，可以逐月缩减，直至8,000亿美元以上的水平。

费城联储总裁哈克表示，美联储可以根据金融市场的反应来调整缩表速度。“我们可以放缓或加快这一速度，这要取决于市场的反应。”他补充称每月削减购债速度的上限“可以固定，也可以进行调整”，上限可以根据美元汇率来确定，并逐步提高。

**欧洲**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行要想避免经济重陷泥潭，将超宽松货币政策维持更久一点，是更安全的做法。他表示，央行需要确认欧元区通胀率正在稳步走向将近2%的目标水平，而后才能撤除大规模购债和负利率的刺激政策。他的讲话暗示，在秋季以前央行的政策路线不大可能有改变。

欧洲央行管委连恩称，欧元区经济风险仍未平衡，欧洲央行需要看到薪资压力传导至通胀的证据之后，才会转变政策立场。

英国央行货币政策委员会以7-1的票数决定维持利率在纪录低点0.25%不变，表示或需要在市场预期的2019年底日期之前升息，因为央行预期未来几年通胀上升且经济稳步增长。

英国央行总裁卡尼表示，若英国顺利脱离欧盟，该国经济将保持稳健的增长，但脱欧产生的通胀短期内将对英国家庭构成压力。卡尼指出，两年的退欧进程并不意味着央行在货币政策方面被束住手脚。“在预测期间内，货币政策需要收紧的幅度可能略微超过预测时市场收益率曲线所暗示的非常温和的加息路径，”卡尼表示。这或许意味着英国在2019年3月末退出欧盟前后会加息。

瑞士央行总裁乔丹表示，央行实行负利率政策并非理想之举，但为了压制严重高估了的瑞郎，该政策是必要的。

冰岛央行将主要存款利率由5%降至4.75%，因冰岛克朗升值，对通胀率造成下行压力。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦称，他与首相安倍晋三会面时表示将继续保持超宽松货币政策。“我告诉首相，日本经济在稳步复苏，将继续以高于潜力水平增长，”黑田在会面后对记者称，“在这样的条件下，物价将会上涨。但通胀仍远低于我们(2%)的目标。我告诉首相，我们将继续采用货币宽松计划。”

日本央行总裁黑田东彦称，当适宜的时间到来时，他“相当肯定”日本央行可以顺利地退出其大规模的货币刺激措施。但他还称，日本央行“总是”有空间扩大货币刺激措施规模，以实现2%的通胀目标，暗示薪资和物价对经济改善的反应迟缓。

日本央行理事雨宫正佳表示，日本央行具备从大规模刺激计划中平稳退出的必要方法和工具，但现在讨论撤出货币刺激政策的具体方式还为时过早。

日本央行审议委员原田泰表示，在撤出超宽松货币政策方面日本央行要“格外小心”，警告不要草率地被就业市场可能是暂时性的改善迷惑。原田泰表示，政策制定者判断价格趋势方面一定不能着急，因为通胀率会随着各种因素而波动，包括能源成本大跌这种暂时性冲击。

**中国**

中国央行发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。

中国央行与香港金管局发布联合公告称，将开展香港与内地债券市场互联互通合作，即“债券通”。中港“债券通”初期先开通“北向通”，未来将适时研究扩展至“南向通”；“北向通”没有投资额度限制，“债券通”正式启动时间将另行公告。

中国央行称，已于近日成立金融科技（FinTech）委员会，以加强金融科技工作的研究规划和统筹协调；将强化监管科技（RegTech）应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

香港金融管理局宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。金管局向认可机构发出指引，自6月1日起提供予地产发展商的建筑融资的最高融资上限由地价成本的50%下调至40%；按建筑成本计的最高融资上限由100%下调至80%。而整体贷款上限亦由不超过物业完成后预期价值的60%下调至50%。

**澳洲、新西兰**

澳洲央行相信到2018年初核心通胀将加快上升，但家庭债务飙升以及对就业市场低迷的担忧，促使其在本月稍早决定维持利率不变。澳洲央行5月政策会议记录显示，就业和楼市是决策者的关注重点。

新西兰央行称，全球充满“重大不确定性”使得预测货币政策路径变得很难，该央行还称，更频繁地公布通胀数据将会让它的工作变得轻松一些。新西兰央行助理总裁麦克德莫特表示，“目前在2017年5月，最可能发生的情景是，指标利率在一段时期内维持不变，但不确定性依然很高。”麦克德莫特还对央行举措进行辩护，称央行的手段是灵活的，并表示每当有新讯息出来后，央行都是快速做出反应。

**其他**

马来西亚央行宣布维持指标利率在3.00%不变，一如市场预期，其认为经济增长在走坚，而且在经历了艰难的2016年之后经济状况也要更佳。

菲律宾央行维持隔夜借款利率在3.0%不变，虽然经济增长动能强劲，但今明两年的通胀率预计在目标范围之内。

秘鲁央行降息25个基点至4%，为2015年1月以来首次降息。