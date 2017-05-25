《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月18日-5月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”埃文斯在日本央行与货币和经济研究所发起的一个会议上称，虽然美国失业率现为4.4%，经济已“基本”重回充分就业，但通胀率低于美联储2%的目标已整整八年。

圣路易斯联储总裁布拉德称，经济近期显露出疲弱迹象，美联储预期的升息计划可能对经济而言过快。“总而言之，3月会议以来美国宏观经济数据相对疲弱...”布拉德称，“美国通胀和通胀预期最近几个月意外下行，就业市场改善状况也放缓。” 布拉德称不反对6月升息，但不同意之后利率需要稳步上升的观点。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力。柯普朗避免直接对特朗普偏好的政策发表看法；特朗普先前批评与加拿大和墨西哥等国家签订的贸易协定，称这些协定损及美国工人。

费城联邦储备银行总裁哈克表示，下个月升息“有明显的可能性”，并表示若月度通胀数据再次令人失望，可能促使美联储推迟升息。

克利夫兰联储总裁梅斯特重申应继续加息，对今年开始缩表放心。

加拿大央行一如预期维持利率在0.5%不变，称第二季经济成长可能有所放缓，政府调控举措尚未让楼市出现实质性降温。加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能，薪资增长迟滞的立场，但央行同时指出，加拿大民众消费支出强劲、楼市繁荣，且就业增长。

**欧洲**

欧洲央行的最高决策者表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。欧洲央行总裁德拉吉和他的两个高级副手的讲话显示出，该央行将对撤除大规模刺激计划非常谨慎。

欧洲央行首席经济学家普雷特称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。“由于国内成本压力，尤其是薪资增长依然不大，基础通胀压力仍未显露出令人信服的上升趋势，”普雷特在索非亚的一次会议上说。

欧洲央行执委科尔对路透表示，一旦该央行确信通胀已经反弹，缩减刺激就不应等太久，理论上如有必要还可以提前加息。科尔在接受路透独家专访时表示，欧洲央行应准备好在经济形势允许时调整政策立场，否则有可能在最终行动时面临更大的金融反冲。

科尔表示，由于就业市场存在隐藏的闲置劳动力，欧元区通胀率上升需要的时间可能长于预期，欧洲央行决策时需要将这一点纳入考量，以免收紧政策的步伐过快。

欧洲央行管委会成员魏德曼对奥地利媒体Der Standard称，尽管扩张性政策目前仍是合理的，但当欧元区通胀压力上升时，欧洲央行将需“拿出勇气”。“我们的货币政策不以政治事件为侧重点，而是聚焦于物价前景。目前，扩张性货币政策是适当的，这无可争辩。不过，对于货币扩张的必要程度以及我们所用的工具，有相当不同的看法，”他补充说。

欧洲央行管委瓦西里奥斯卡斯对路透称，该央行应在6月检视维持超宽松货币政策的承诺。

据报纸专访引述瑞士央行总裁总裁乔丹的话称，瑞士央行将维持其超宽松货币政策，以帮助抑制强势瑞郎。“瑞郎被高估、产能利用不足加上低通胀状况，都使得我们有必要坚持当前宽松货币政策，”乔丹表示。乔丹称，瑞郎仍被“严重高估”。乔丹还称，瑞士央行仍然准备干预外汇市场。

**日本**

日本央行审议委员樱井真排除央行很快上调债券收益率目标的可能，指出通胀温和且海外经济存在不确定性。“一些市场人士认为日本央行近期将考虑调高长期利率目标，”樱井真在日本南部佐贺县向商界领袖发表演讲时称。“但基础通胀依然温和，而且海外经济体的不确定性犹存。因此耐心地维持我们的宽松货币政策至关重要，”他表示。

日本央行总裁黑田东彦表示，自然利率的不确定性使得央行难以控制政策。黑田东彦在日本央行主持的讨论会上称，全球中性利率不断下滑，已促使各国央行采取非常规经济政策。

**大中华区**

中国央行网站称，与新西兰储备银行续签中新双边本币互换协议，规模保持250亿元人民币/50亿新西兰元。刊登在网站的新闻稿指出，此举旨在便利双边贸易和投资，促进两国经济发展。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

针对香港楼市炽热情况持续及按揭市场的发展，香港金融管理局宣布，推出第八轮逆周期措施，以加强认可机构的风险管理及保障银行体系的稳定。金管局总裁陈德霖表示，新推出的三项措施分别是提高银行信用风险资本要求，新造按揭贷款风险权重下限从15%提高到25%；将涉及一个或以上现有按揭贷款的借款人及或担保人的按揭成数上限下调一成；将主要收入来自香港以外地区借款人的“供款与入息比率”上限下调一成。

**其他**

韩国央行连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政策会议上，央行选择按兵不动。

泰国央行宣布维持政策利率在1.50%不变，符合市场预期。央行称该利率水准继续支持经济复苏，经济成长前景改善，尽管面临全球不确定性。

俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称如1-2年内年通胀率稳定在4%，指标利率可能降至6.5-7.0%。