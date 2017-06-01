《全球主要央行动态》--5月25日-6月1日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月25日-6月1日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储在周三公布的最新经济褐皮书中称，4月初到5月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但鲜有迹象显示通胀会打破近期迟滞的趋势。联储在褐皮书中指出，“总的来说，物价压力较上一次报告变动不大。”12个地区联储大多反映，尽管消费者支出近期趋软，但企业表达了对短期前景的乐观看法。就业市场也在继续收紧，就业和薪资都以温和至适度的步幅增加。

美联储周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储5月货币政策会议前，12家地区联储中有两家支持上调贴现率。美联储没有在5月加息，且仅有两家地区联储银行支持上调贴现率的情况，显示出在4月底时升息的支持度还不高。要求上调贴现率的两家地区联储银行分别为堪萨斯城和里奇蒙联储银行。市场预计美联储将在6月13-14日货币政策会议上升息。

美联储理事布雷纳德周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。布雷纳德的演讲对前景看法基本乐观，提出逐步缩减美联储资产负债表。但她表示，最担心的是近几个月通胀向2%目标迈进的努力没有取得多少进展。

旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中期通胀仍然保持“很有利的”趋势。威廉姆斯指出，美国经济继续以接近2%的幅度增长，失业率很低，就业增长情况良好。他还补充称，这些条件有可能会扶助通胀升至2%。

威廉姆斯还称，美国经济正处于或接近达成联储的充分就业与稳定物价目标。他并指出，美联储在缓慢将利率政策恢复正常之时，希望确保市场平稳。随着经济达到充分就业，而且通胀率料将在明年达到联储2%的目标，美联储需要持续逐步调升美国利率，否则会面临经济过热风险。

圣路易斯联储总裁布拉德称，现在美国的物价水平，要远低于美联储若是实现2%通胀目标的情况下会有的水平，他表示这种趋势“堪忧”。布拉德在为日本一场演讲准备的幻灯片中称，美国物价现在比1995-2012年形成的物价路径低4.6%，那段时期中美国每年的通胀率都接近美联储2%的目标。“虽然这没有1990年代日本物价形势那样严峻，但也令人堪忧，”布拉德称。他今年没有对美国货币政策的投票权。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，他正花更多时间思考特朗普任下的财政政策将如何影响美国经济，目前为止他认为这些财政政策短期内将给经济做出少许贡献，但较长期而言则基本没什么贡献。威廉姆斯上周四对路透称，未来几个月，财政政策不会对货币政策产生太大影响。他还表示，考虑到美国失业率为4.4%，而且新增就业岗位差不多是满足就业市场新增人口求职需求所需岗位的近两倍，经济目前“有些热”。

美联储理事布雷纳徳上周四称，全球经济较过去更为亮丽，对于联储的美国前景看法所构成的风险减弱。布雷纳徳是联储决策官员中较忧心疲弱全球经济成长对美国造成影响的官员之一。当被问及对于穆迪本周调降中国评级的看法时，布雷纳徳表示中国正面临经济增长放缓与控制债务并存的“复杂”工作。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日政策会议的期望值。由于欧元区经济成长目前处于十年前危机以来最佳状态，所以来自更多保守国家要求德拉吉开始计划退出大规模购债和负利率政策的压力与日俱增，6月会议可能因此至关重要。不过，因薪资成长保持迟滞，且基本通胀疲弱，德拉吉认为仍需要非常规的货币政策支持，以带动通胀回到央行2%的目标水准。

欧洲央行管委会委员诺沃特尼周一表示，如果欧元区经济保持上升势头，则该地区的薪资将会增长--尽管有所滞后，并将提升基础通胀。“我们对于为何薪资增长相对疲弱讨论了很多，但在我看来，这是时间滞后的问题，”亦担任奥地利央行总裁的诺沃特尼在维也纳对记者表示。“如果经济上升势头更加稳固，我认为我们可以期待薪资动能增强，这也意味着核心通胀可能会上升。”

德国央行总裁魏德曼周三表示，在欧元区复苏力道增强下，即使欧洲央行减少刺激措施，通胀仍将持续上扬。这番言论显示魏德曼认为通胀不靠外力便可自我维持，而这正是欧洲央行总裁德拉吉撤除刺激政策的首要条件之一。“经济复苏力道增强，使得自2016年8月以来通胀的上升看来愈发不只是昙花一现而已，即使货币政策宽松程度降低，通胀也会比前几年来得高，”魏德曼指出。

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周一称，欧洲央行的超宽松货币政策“原则上仍然适当”，但随着通胀复苏，讨论退出的时间也是合理的。

意大利央行总裁维斯科周三表示，退出欧元区无益于解决意大利的经济问题，该国应当趁经济温和复苏的机会来修复公共财政并削减债务。维斯科把矛头指向那些对欧元持怀疑态度的政党，他们把意大利长期经济增长缓慢归咎于欧元区财政制度的束缚，并建议退出欧元区。“认为退出欧洲经济和货币联盟就能更容易解决意大利的经济问题，这纯属幻想，”维斯科在意大利央行年会上发表演讲称。

**日本**

在截至3月的财年，日本央行庞大公债持仓的利息收益出现五年来首次下降，显示央行超宽松的货币政策正在对自身财务状况产生不利影响。周一公布的日本央行2016财年报表显示，3月时央行的资本充足率为8.07%，勉强达到其认为维持财务稳健至少所需的8%。这突显日本央行超宽松刺激措施的成本日渐攀升。

日本央行审议委员原田泰周四表示，对于未来央行退出宽松政策尚未作出决定。长期来看日本央行不会遭受损失。他指出，实质利率下降不仅是因为央行政策，还反映出日本经济的长期增长潜力下降。如果失业率继续下降，日本通胀率无疑会上升。央行退出宽松政策时可能采取的措施包括上调超额准备金利率，出售央行持有的日本公债。

日本央行审议委员樱井真上周四称，当前没有必要改变央行关于每年增加约80万亿日圆(7,170亿美元)购债规模的承诺。“日本央行的购债节奏有所放缓是真，但2月购买量略有增加。当想要稳定收益率时，购买量自然会有所波动，”樱井真在一记者会上表示。“如果未来购买量波动很大，我们或许需要思考最佳做法是什么。但目前来说，我认为可以维持80万亿日圆的购债承诺。”

**大中华区**

中国央行行长助理张晓慧表示，宏观审慎评估体系（MPA），绝非简单的信贷规模管控或者限制，在稳健经营的前提下，中小金融机构并不会比大银行受到更多约束；且MPA是防范系统性金融风险的有力工具，条件成熟时把更多金融活动纳入。

中国央行周三就“债券通”业务向社会公开征求意见，内容包括“北向通”的投资标的、额度管理及外汇风险对冲等细节内容，境外投资人只能在离岸市场对冲汇率风险。意见稿提到，境外投资者可使用自有人民币或外汇投资。使用外汇投资的，在其投资的债券到期或卖出后，原则上应兑换回外汇。境外投资者可通过债券持有人在香港结算行办理“北向通”下的外汇风险对冲业务。“北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。

中国央行上周四发文要求，加强开户管理，各金融机构对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，拓展了银行机构和支付机构“有权拒绝开户”的适用范围，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每三个月）或额外提交报告，要采取适当后续控制措施。

台湾央行周三表示，未来国际资金若反转流出引发失序的去杠杆化过程，将使企业融资成本上升及获利下降，对银行业带来严峻考验；央行还提醒，未来台湾长期利率可能受美国公债利率影响而走升，且国际经济金融震荡加剧，金融机构应注意相关利率风险。

台湾央行官员周三表示，央行将在6月22日举行第二季理监事会议。台湾央行今年3月理监事会议维持政策利率不动，已连续三季重贴现率维持在1.375%原水准。

受惠于股市表现向好，香港金融管理局（HKMA）周一公布外汇基金于2017年首季录得571亿港元投资收入，不但扭转前一季的亏损，按年更大增125%，是自2010年第三季以来最佳季度表现。金管局总裁陈德霖向记者表示，第一季外汇基金受惠于香港股市和海外股市的较好表现，加上首季美元略为偏弱令汇率估值得益，整体来说第一季表现相当不错。但他指出，“大家不要将第一季表现年率化，因为往后虽然整体经济环境转好，但仍然存在较大的不确定因素。”

**其他**

巴西央行周三降息至逾三年低位，但表明在政治危机威胁到政府为填补财政缺口扩大所做的努力之际，该行准备放慢宽松政策的步调。不出各界所料，央行货币政策委员会决议连续第二次将指标 Selic利率调降100个基点至10.25%，为2014年1月以来最低水准。

巴西总统特梅尔遭到贪腐指控，促使投资者在通胀骤降之际削减对央行更积极放宽货币政策的押注。巴西央行表示，这场危机所引发的变数，为经济所面临的主要风险；该国经济在衰退两年后正开始崭露复苏迹象。“货币政策委员会认为，相对于今日的调整幅度，在下次会议上适度调降放松货币政策的步伐可能是适当的，”该央行在声明中称。

新西兰央行周三表示，最近几个月国内金融系统面临的风险已有所减轻，但央行继续对房价再度飙升保持警惕。该央行在半年度金融稳定报告中表示，尽管全球经济展望已有所改善，且国内房价上涨情况已放缓，但房屋建造的速度仍赶不上需求。央行称，很快就会公布征询意见书，提议在央行宏观审慎政策选项中加入对高债务/收入比(DTI)的限制，以防范楼价突然大跌的风险。央行表示，即便这些政策工具可以使用，也并没有立即动用的打算。