《全球主要央行动态》--5月4日-5月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月4日-5月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国波士顿联储总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。罗森格伦称，决策者应“仔细研究”他们到年底前仅再升息两次的预测中值。罗森格伦在联储颇有影响力，他帮助说服了其他同僚加快过去半年中的政策收紧速度。

达拉斯联储总裁柯普朗称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。“我对退出宽松政策的基本预期仍是，今年将升息三次，但我也很清楚通胀压力一直较为温和这一事实，”柯普朗在达拉斯参加一个活动后向记者称。“迈向2%通胀率的道路缓慢而崎岖，这一点毋庸置疑。”

圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美联储进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。“第一季GDP增长数据令人失望，意味着今年开局不利...消费增长减弱，这有些让人担心，因为消费一直是一个亮点，”布拉德表示。他认为在当前低增长的经济背景下，美联储可能需要最多再加息一次。在联储决策者中，布拉德属于少数派，其他决策者大多认为联储可能在未来几年稳健加息。

旧金山联储总裁威廉姆斯上周五称，4月就业报告“令人鼓舞”，更加说明美联储更需要在今年再升息两到三次，防范就业市场过热的风险。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，尽管有迹象显示欧元区经济复苏正在增强，但现在宣布提振欧元区通胀的努力取得胜利还为时过早。德拉吉的言论证实，他不急于升息或缩减购债规模，尽管荷兰和德国等欧元区富裕国家坚持这么做。但他暗示，有可能改变欧洲央行的超宽松政策措辞。

欧洲央行周三公布的一项研究显示，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。欧元区当前的经济形势为十年中最佳，因此欧元区薪资增长疲弱程度出人意料，欧洲央行认为，薪资增长形势需更好，才能使通胀反弹至可持续的状态，这是缩减刺激政策的一个重要条件。

欧洲央行执委会成员莫尔许周一称，欧洲央行接近宣布经济增长风险平衡，有所偏离其整体更为悲观的立场，不过已经宣布的举措会按约定实施。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，欧元区经济成长可能进一步提速，随着复苏脚步加快，欧洲央行的部分政策指引可能会有改变，因此央行在6月做出更乐观经济评估的希望变得更大了。

德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)警告称，低利率环境下银行业追逐高收益，可能刺激危险的德国房地产泡沫；他呼吁银行和金融监管部门保持警惕。以前德国房价与欧洲其它国家相比较为便宜，但最近几年已经大幅上涨，部分因为欧洲央行将利率维持在纪录低点，鼓励家庭举债。

瑞典央行最近一次的利率决策会议纪要显示，央行官员称，海外不确定性及持续较低的通胀压力意味着，瑞典货币政策需要非常宽松。“整体表现及通胀预期表明，要想通胀率更持续达到2%，货币政策应进一步略微放松一些”纪要显示央行总裁英韦斯称。“目前来看，改变货币政策方向还确实为时太早。”

瑞典央行副总裁扬松上周四表示，有关汇率走强给经济造成问题的风险被低估了。若瑞典克朗在过去大幅走强，瑞典经济就不会有近来数年的强劲表现。

挪威央行上周四维持指标利率在0.50%不变，称挪威经济持续两年低迷后显示出复苏迹象，而贸易伙伴国的利率不是维持在低位就是为负值。该央行还补充称，目前形势与3月时的展望差别不是太大。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。这番言论是黑田东彦首次暗示有可能向公众提供这类信息。到目前为止，他一直认为讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早。

黑田东彦周三表示，他目前不考虑如何改变日本央行的政策组合。他在财政和货币政策委员会会议上确认，收益率曲线控制(YCC)是央行货币政策的主要焦点。他还称，央行政策声明中的公债购买规模和基础货币水平只是指导原则。

周三公布的日本央行4月26-27日会议摘要显示，审议委员们表示央行应维持其当前的宽松货币政策，因有来自海外的下档风险。委员们并称，出口和生产情况显示正面迹象，因此上调经济评估是恰当的。日本央行在4月会议上给出了九年来最为乐观的经济评估，但调降本财年消费者物价预测，并暗示量化宽松政策将会维持一段时间。

黑田东彦周二为多边主义摇旗呐喊，称类似于美国总统特朗普这样对全球化价值持怀疑态度，是与21世纪的潮流相左。他表示，将收入不平等恶化情况单一的归咎于全球化，等于忽略了这样一个事实，即全球经济一体化正在消除贫困，包括消除亚洲的贫困。黑田称，各国应该克服自身“狭隘的自利倾向”，在着眼于实现经济可持续增长方面协调政策。

黑田东彦周二表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。他在众议院财政和货币政策委员会上表示如有必要，将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。

黑田东彦上周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。他称，尽管增长和物价形势“大幅好转”，但通胀仍远低于目标，该行将保持“有力”货币宽松，以使通胀预期达到2%左右。

CNBC上周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显着”加速。“(日本公众的)对于通胀预期的心态仍然非常谨慎。但我非常确信，通过持续的宽松货币政策，并辅以财政政策，我们最终将能够显着提升物价，”黑田东彦接受CNBC采访时表示。

**中国**

中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。央行网站刊登署名马骏等人的工作论文并称，股份制商业银行，而非通常认为的四大国有银行，在金融冲击传递网络中扮演着更为显着的角色；保险公司与一般商业银行的表现类似, 保险公司的特质性表现不明显。

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。中国人民银行行长周小川撰文指出，“一带一路”投融资应以市场化为主，坚持可持续和互利共赢原则，并积极发挥本币作用，以撬动更多的当地储蓄和国际资本，形成正反馈。中国金融杂志官方微信刊登其署名文章指出，长期来看，一带一路投融资合作不是单向的资金支持，需要各方共商共建，构建共同付出、共担风险、共享收益的利益共同体，同时还需要借助市场力量，最大程度地调动各种资源，确保可持续性。

**澳洲、新西兰**

新西兰央行周四宣布维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。央行总裁惠勒表示，近期本币贬值“令人鼓舞，如果这种状况持续，将有助于经济成长前景恢复平衡。”他重申了3月和2月利率决定的声明，称货币政策“将在相当长一段时期保持宽松”。他还指出，缺少通胀压力是央行决定维持中性货币政策立场的主要原因。

新西兰央行助理总裁麦克德莫特(John McDermott)接受路透专访时称，新西兰基础通胀预期较三个月前并未明显改变，央行的利率立场偏向中性。

澳洲央行在上周五发表的货币政策声明中，表达了对未来两年经济增长前景的乐观看法，进一步显示央行不会进一步降息。该央行在声明中将2018年中期国内生产总值(GDP)增长率预估上调25个基点至2.75-3.75%。澳洲央行的信心源自全球成长前景更加强劲，以及大宗商品价格上涨，提升了澳洲的贸易条件以及国民收入。

**其他**

印尼央行副总裁Sugeng周一在一场经济会议上表示，该行一直在外汇市场进行干预，以遏止卢比劲升。“近来我们一直避免卢比过度强势，以免损及出口，”Sugeng表示。“我们希望这能够说服投资人，让他们相信印尼正在采取措施以改善基本面。(完) (整理 白云; 审校 戴素萍)