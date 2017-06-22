《全球主要央行动态》--6月15日-6月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月15日-6月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席费舍尔周二警告称，尽管美国等国家采取了措施强化住房金融体系，但防止未来发生危机还需做的更多。他表示，为防止危机再次发生，政府应当采取更多举措，包括对银行进行压力测试，以确定他们在面对房价大幅下跌时的强韧程度，以及使得人们更容易避免遭遇止赎。

芝加哥联储总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美联储将难以达成2%通胀目标的迹象。“我会说，最近的通胀数据让我对此有点担心。我认为从现在起有更大的挑战，”埃文斯在接受CNBC的专访时表示。他还说，过去三个月通胀回落，原因可能是全球性因素，并不只是特定的一次性因素。埃文斯今年在美联储利率决策委员会中具有投票权。

达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美联储在进一步升息时需谨慎行事。公债收益率处于低位，表明市场预期未来成长“疲弱”，柯普朗在加州联邦俱乐部发表讲话称，与此同时，他对当前的利率水平感到满意，“我认为，如果10年期公债收益率保持在目前的水平，我们在撤走宽松政策时需非常谨慎。”

波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及其他地区的低利率情况，对金融稳定构成风险，央行官员的决策制定必须考量这些疑虑。“当利率已经偏低时，货币政策化解负面冲击的能力便较低，”罗森格伦在演说中表示。罗森格伦指出，当撤回货币宽松措施时，特别是收益率曲线将会对决策层的行动产生敏感反应。

芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的。鉴于近期通胀数据趋软，“我认为再等一段时间没什么不好，”埃文斯在纽约大学Money Marketeers论坛上发布演说后对记者表示。

他并表示，尽管美国失业率处在16年低点，通胀却积弱难振，因此美联储在升息并削减庞大债券持有规模时，应该缓慢推进。埃文斯表示，“我不想纠结于”美联储在2017年整个一年中究竟是升息两次、三次还是四次这种微小差别，“重点在于当前环境下，应该以非常循序渐进的步伐升息，慢慢削减我们的资产负债表”。

纽约联储总裁杜德利周一表示，美国通胀率略低，但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升，让美联储能够持续缓步收紧货币政策。这是美联储上周加息后，高层首次发表讲话；而当前一系列的通胀数据较为疲软。杜德利表示，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。“我们非常接近充分就业，”他表示，“通胀率比我们希望的稍微低一些，但我们认为如果就业市场持续趋紧，薪资将缓步上升，而通胀率将随之逐渐回升到2%。”

**欧洲**

欧洲央行周三发布经济月报称，全球增长面临的风险似已减弱，目前为止市场淡然看待美联储收紧政策的行动。但前景仍偏向于下档，归因于一些新因素的出现，其中最明显的是美国暗示转向保护主义。欧洲央行称，全球金融形势骤然转变的机率似乎已经减弱，主要新兴市场经济体的情况似乎优于过去几年，中国对经济增长的政策支持已然缓解了对于短期前景的担忧。

英国央行首席经济学家霍尔丹周三表示，他可能在今年投票支持升息一次，这暗示央行距离结束10年来持续对英国经济提供紧急支持的做法又更近了一步。霍尔丹在这次讲话中出人意料地表现出鹰派态度，进一步加剧了英国货币政策的不确定性。他表示，他上周投票支持维持利率不变，是因为尚未见到薪资增长有加速的迹象，且经济放缓的幅度大于预期“仍存在一些可能性”。不过鉴于全球经济强度及英国经济对去年退欧公投展现的韧性，他也暗示自己的立场有可能很快改变。

英国央行周三的报告指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。这份由英国央行的区域代表处撰写的报告，基本符合央行上周发表的政策声明。在上周的政策会议上，央行的八名决策者中有三位意外投票主张升息。“鉴于零售商品的价格上涨进一步加剧...年度销售增长继续放缓。食品等领域的物价上涨加快，也已经抑制了消费者购买家居用品等高价商品的能力，”英国央行表示。

英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。在对伦敦金融业发表Mansion House年度演说讲稿中，卡尼浇熄了他或许接近加入支持升息阵营的可能性。上周英国央行会议上，三位货币政策委员会(MPC)成员意外投票支持升息。

英国央行货币政策委员会上周四宣布维持利率不变，但这次会议是2007年以来最接近升息的一次，该央行意外表示，此次会议有三位政策委员支持升息。委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯，建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。央行总裁卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周二在一场会议上表示，瑞士央行预计最终退出负利率将非常困难。“关于退出(负利率)的所有讨论--我们知道退出将非常困难，或许是条坎坷之路，但是我们现在可以讨论正常化，也是正面进展，”乔丹在瑞士国际金融论坛上表示。他表示，负利率过去是，现在仍然是帮助改善瑞士货币状况的一项非常重要的工具。

此外，乔丹周二在记者会上表示，瑞士央行必须保持宽松货币政策，并随时准备在有必要遏制明显高估的瑞郎时干预汇市。乔丹称，困难的汇率形势意味着该行在当前阶段降低与其他经济体之间的息差没有意义。“我们在这个问题上作出的利益平衡，现明确地表明我们应该继续实行宽松的货币政策，”乔丹称。

瑞士央行上周四维持超宽松货币政策不变，尽管整个欧洲政治风险缓解，可以削弱强势瑞郎的上行压力。瑞士央行将三个月LIBOR目标区间维持在负0.25%-负1.25%不变，并将活期存款利率维持在负0.75%不变，与路透调查分析师的预估一致。该行称仍致力于实施负利率和汇市干预，以抑制瑞郎汇率。该行称瑞郎汇率仍“严重高估”。全球经济正在如预期走强，多数发达经济体的就业市场在改善，而通胀率仍处在温和水平。

俄罗斯央行上周五将指标利率从9.25%下调至9.00%。

**日本**

日本央行副总裁岩田规久男周四驳斥了有必要尽快升息的言论，强调由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽松政策的支持。他认为，日本的低通胀预期，意味着短期实质利率仍然高于美国。实质利率是以名义利率减去通胀率预期计算而得到。

日本央行总裁黑田东彦仍认为，当前宽松货币环境是适宜的，因为物价上涨仍落后于经济的改善状况，而且距离央行设定的通胀目标依然遥远。黑田东彦周三重申，日本央行对经济前景愈发乐观，因为出口在上升、工厂产出在增加且劳动力市场收紧。

日本央行周三公布的4月26-27日政策会议的记录显示，委员们同意量化宽松计划的购买公债规模会有波动。根据会议记录，委员们还表示，这样的波动不会给日本央行市场操作指引带来问题。记录显示，决策者还对出口和工业生产表达了更为乐观的看法。日本央行在此次会议上维持货币政策不变，并对经济发表了九年来最为乐观的评估。由于通胀预期低迷，日本央行还下调了物价预估。

日本央行上周五维持货币政策不变，而且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。“在就业和收入稳步改善的情况下，民间消费的韧性增强，”日本央行在政策声明中表示。这次的政策声明比4月会议更加乐观，当时日本央行表示消费“具有韧性”。日本央行一如预期继续承诺引导短期利率目标在负0.1%，并将10年期日债收益率维持在零附近不变。

**大中华区**

中国央行周三正式发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法，与此前征求意见稿相比，主要差别在于正式文件中删除了“北向通”没有投资额度限制这一条款。央行周三下发的关于债券通的“1号令”中，在删除上述条款后，并没有对投资额度给出新的明确规定。支付结算方面，债券通正式管理办法明确资金支付需通过人民币跨境支付系统办理，征求意见稿中的人民币大额支付系统不再保留。

中国人民银行研究局局长徐忠周三表示，中央银行的宏观调控离不开金融监管政策的协调配合，最近一段时间监管政策密集出台，事实上造成了货币乘数的下降和M2的下降，可见即使中央银行可以调控外在货币，但是如果没有有效的监管保障，外在货币投向何处、效率如何，这是中央银行无法控制的，也无法保证金融支持实体经济。

中国央行行长周小川周二在上海表示，全球经济危机告诉大家，要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性，对于高杠杆、低资本、不良贷款等现象均不得宽容。他在出席陆家嘴论坛时发表主旨演讲指出，个别人从自身利益出发，主张对金融业进行保护，等成长壮大了再开放，再参与国际竞争。各国经验都表明，保护易导致懒惰、财务软约束、寻租等问题，反而使竞争力更弱，损害行业发展，市场和机构不健康、不稳定。

中国国内媒体--财经网周日报导援引中国央行研究局副局长王宇称，下一步中国汇改要进一步减少政府对外汇市场的干预，并进一步扩大人民币汇率的浮动区间；同时，要完善中国外汇市场，增加外汇市场的交易主体，丰富外汇市场的交易工具，增加外汇市场的交易方式，降低外汇市场的交易成本和扩大外汇市场的交易规模。

台湾央行上周四公布，至2016年底止，台湾的国际投资净资产部位达到1兆1,015.9亿美元，续创历史新高，较2015年底增加353.2亿美元或3.3%，但退居为全球第五大净债权国／地区，香港则超越台湾并跃居第四大。台湾央行表示，这主要是因为台股去年大涨11%，外资持有台股市值增加，对外负债亦随之增加；但相对的，去年香港股市小跌，对外负债较小。

**澳洲及新西兰**

澳洲央行维持对经济增长的乐观看法不变，但强调围绕金融稳定性的担忧，这表明即便外国决策者转为鹰派，澳洲利率仍将保持在纪录低位。澳洲央行6月政策会议记录显示，该国火热的房地产市场中攀升的家庭债务以及低迷的薪资增长，是决策者的关注重点。“委员会认为本次维持货币政策宽松立场不变的决议，与经济可持续增长以及一段时间后实现通胀目标的计划相符。”会议记录称。“委员们讨论了如何在货币政策决策中纳入金融稳定考量，并且同时参考了瑞典、美国等很多国家的学术理论以及政策经验。”

澳洲央行总裁洛威周一称，澳洲经济继今年起步迟滞之后应可回升，他并指出澳洲所面临的数个不利因素。洛威在出席一项领袖会议时表示，全球经济复苏、本地企业信心调查表现乐观及聘雇情况强劲，均构成对经济乐观的理由。“未来几年的增速有可能会略超过近期，”他表示。“全球经济回升对我们起了帮助作用，矿业投资几乎完全回到较为正常的水平，近几个月就业增长势头也增强，这些都是正面的发展。”

新西兰央行周四维持指标利率在纪录低位1.75%，并重申将在相当长时间内保持货币政策不变。“仍存在众多不确定性，货币政策可能需要做出相应的调整，”新西兰央行总裁惠勒在与利率决定同时发布的一份声明中称。惠勒还表示，新西兰元下滑将扶助令经济成长前景恢复平衡，新西兰元自5月以来上升约3%。

**其他**

韩国央行周四警告，随着利率上升令偿债能力面临压力，有债务违约风险的家庭数量可能上升。该央行在半年一次的金融稳定报告中称，韩国家庭第一季债务对可支配收入比为153.3%，较上年同期上升8.6个百分点。虽然私营部门总体偿债能力仍“状况良好”，但如果贷款利率上升1.5个百分点，那么随着收益率上升，可能发生违约的家庭数量或将增加6万。

印尼央行上周四维持指标利率不变，利率处于去年10月以来水准，央行称，利率水准符合维持稳定同时推动经济增长复苏的努力。该央行维持指标七天期逆回购利率在4.75%不变，符合路透调查访问18位分析师的一致预期。