《全球主要央行动态》--6月22日-6月29日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月22日-6月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

费城联邦储备银行总裁哈克表示，鉴于近期通胀疲弱可能是暂时现象，美国联邦储备理事会(美联储，FED)计划今年再加息一次是合理之举，同时他预计通胀需要更长时间才能升至美联储的目标水准。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，由于通胀偏低且薪资未有大幅上升的迹象，美联储不应该升息。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一刊出的评论中表示，近期信用利差缩、股市创新高、及债券收益率下滑，都可能激励美联储继续收紧美国货币政策。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，由于美国经济处在充分就业状态，且通胀率有望在明年触及美联储2%的目标，所以美联储需继续逐步升息，以保持经济稳步顺利发展。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行举办的一次会议上表示，“长期的政策立场将会变得更为宽松，央行将随着经济复苏调整政策工具的尺度，不是为了收紧政策立场，而是保持整体不变。”

欧洲央行总裁德拉吉称，尽管欧元区经济正在逐步复苏且通胀上升，但欧元区仍需要欧洲央行“相当程度”的货币宽松措施支持。

英国央行总裁卡尼表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。卡尼在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行会议上表示，决策者需要留意更强劲的企业投资在多大程度上抵消了消费的放缓，以及薪资和劳动力成本的增长。

英国央行副总裁康利夫称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，她忧虑英镑疲软会持续推升通胀，同时担心各国央行正变得较以往更加不愿意升息。她表示，英镑贬值从根本上改变了基础通胀的动力，这种改变的方式使得尽快开始升息周期变得更加迫切。

德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。他说欧洲央行不应进一步修改购债计划的重要参数。

挪威央行维持指标利率在0.50%不变，称经济继续显现复苏迹象，且挪威贸易伙伴国纷纷维持低利率或是负利率。央行补充说，降息不再是可能选项，利率可能从2019年开始上调。

**日本**

日本央行公布6月议息会议摘要显示，政策制定者重点讨论了如何更好地传达央行政策意图，因经济状况好转提高了市场对退出超宽松货币政策时机的关注度。审议委员强调需要抑制市场对于央行很快将撤回刺激政策的猜测，同时也表示尽管通胀低迷，但无意进一步放松政策。

日本央行副总裁岩田规久男呼吁维持日本央行每年80万亿日圆(7,200亿美元)的购债步伐的承诺。他表示，日本央行通过维持购债承诺并根据指引灵活购债，可更加灵活地引导货币政策。

**大中华区**

中国央行副行长易纲近日表示，从货币政策角度来说，中国面临稳增长和防风险的平衡，特别要处理好杠杆率方面的潜在风险；去杠杆首先是稳杠杆，5月M2(广义货币供应量)数据显示进一步稳杠杆态势。

台湾央行理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续四季维持在1.375%。央行总裁彭淮南称，理监事会一致决议维持利率不变，主要考量因素是台湾当前通膨压力及通膨展望温和，且相较主要国家/地区，台湾目前实质利率水准尚称允当，实质利率为负0.005个百分点，仅次于泰国和印尼，再加上产出缺口持续扩大，理监事认为利率没有调升的必要。

**澳洲及新西兰**

新西兰央行在提交给政府的一份声明中表示，该国经济增长前景正面，但国际不确定性仍在，且高涨的楼市仍构成风险。

**其他**

新加坡金管局局长孟文能称，全球经济应能够适应美国加息，但鉴于金融市场已经习惯了超宽松货币环境，仍需保持警惕。孟文能在新加坡金管局公布年度报告后发表讲话称，从稳定的通胀和增长前景看，当前中性货币政策立场在较长一段时间内仍是合适的。

两名加拿大央行的最高政策制定者在不同场合中表示，2015年的多次降息达到了效果。加拿大央行总裁波洛兹与副总裁帕特森皆表示，加拿大最坏的情况已经过去，两年前数度降息帮助经济安然度过油价下挫的影响，暗示现在该是时候终结超低利率环境了。

菲律宾央行维持隔夜借款利率在3.0%不变，虽然经济增长动能强劲，通胀率仍在可控范围内。