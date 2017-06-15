《全球主要央行动态》--6月8日-6月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月8日-6月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储(FED)在三个月内第二度加息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。联储决定将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。

“我们可能会相对较早地开始资产负债表正常化，”美联储主席叶伦在华盛顿召开的记者会上称。美联储预计，最初停止再投资的到期公债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。对于机构债和MBS，最初上限为每月40亿美元，一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。

**欧洲**

欧洲央行关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。该央行在认可前景改善的同时，放弃在必要时降息的承诺，同时删除了长期以来提及的经济面临的风险，转而宣称风险展望“平衡”。然而，利率政策制定者甚至都没有讨论逐步结束欧洲央行2.3万亿(兆)欧元(2.6万亿美元)的资产购买计划，维持负利率不变，并承诺实施非常宽松的政策。

欧洲央行下调通胀预期以反映油价下跌状况，但全面上调直至2019年的预估区间内每年的经济成长预估。

**日本、韩国**

日本央行否认了该行在大规模资产购买计划接近极限的情况下致力于“秘密缩表”的猜测，称该行缩减债券购买，是反映了美债给日债收益率带来的上行压力减弱。日本央行货币政策的理事雨宫正佳周二对国会表示，购债步伐已有所放缓，因为美国公债收益率已经下降--从而使该央行得以限制日本长期利率，同时也减少购债。

日本央行副总裁岩田规久男称，日本央行很难详细描述未来将如何退出货币刺激政策。但他表示，日本央行会继续寻找更好的办法与公众进行沟通，让公众了解央行资产购买会如何影响央行的财务状况。岩田规久男称，若长期利率上升一个百分点，则会令央行截至3月底所持公债价值减少24.6万亿日圆(2,239亿美元)。他表示，如果收益率上升两个百分点，该损失将增加至44.6万亿日圆；若收益率上升五个百分点，损失将达88.3万亿日圆。

韩国央行总裁李柱烈称，市场不应把他的讲话解读为央行近期会收紧货币政策，并重申将保持宽松利率政策以支持经济增长。“现在的形势不适合收紧政策，”李柱烈称。“我(周一发出)的信息是，央行会继续支持经济增长。”他表示，货币政策需保持宽松以支持经济，但若经济增长保持强劲，应考虑进行调整。

李柱烈还表示，央行将与政府协调行动并分享对经济的评估。“由于韩国央行负责实施货币政策，我们在提出恰当的政策建议的同时，将与政府分享我们对经济的看法并密切协作，以便为整体经济发展作出贡献。”

**大中华区**

中国央行发布有关负责人就5月份货币信贷数据答记者问称，5月M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映；金融体系控制内部杠杆对于降低系统性风险、缩短资金链条有积极作用，对金融支持实体经济也没有造成大的影响。央行并强调，在经济发展新常态的大背景下，应坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇。当然，也要注意加强监管协调，把握好政策的力度、节奏，稳定市场预期，使结构调整总体平稳有序。

两位消息人士透露，根据中国央行总行的部署，央行上海分行正在对辖内部分银行的信贷需求和项目情况、以及银行资产质量和潜在风险等经营情况进行摸底调研。除年中例行情况摸底外，更多考虑料为下一步政策精准微调。

香港金融管理局宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1.5%，跟随美联储稍早宣布加息25基点；此为金管局自今年3月中以来再次调整基本利率。金管局总裁陈德霖表示，随着美元利息正常化加快及缩表，港元汇率将会逐步偏软直至触及7.85的弱方兑换保证水平，港元利率将逐步跟随美息上升，未来银行亦会陆续上调按揭利率，市民应小心管理风险。

**其他**

加拿大央行高级副总裁威尔金斯称，央行将评估在经济持续增长的情况下，是否还需要将利率保持在接近纪录低位。该讲话令外界产生了该央行可能会比预期更早加息的预期并提振了加元。在该央行对经济的最乐观评价中，威尔金斯表示，第一季的经济增长让人印象非常深刻，增长范围扩大的迹象也令人鼓舞。