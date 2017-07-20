《全球主要央行动态》--7月13日-7月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月13日-7月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在参议院听证会上称，总统特朗普设定的经济增长目标3%实现起来“相当有挑战性”。听证会主要聚焦监管改革，并就生产率滞后进行了讨论。她还指出，美联储赞成国会共和党人和政府提出的对当前银行业监管体系的一些改变，例如放松沃尔克法则对银行证券交易的限制，并仅对最大型的机构实施最为严厉的监管举措。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美联储可能“早在9月”开始缩减4.5万亿的资产负债表。柯普朗称，他希望以循序渐进和可以预测的方式缩表能降低金融市场的波动。与此同时柯普朗重申，尽管美国接近充分就业，但通胀低迷，他想在看到更多进展后再升息。

**欧洲**

欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行在推动通胀率升向2%目标水准方面取得了进展，但仍有必要实施宽松的货币政策。他在法国下议院金融委员会发言时称，欧洲央行已经击退通缩风险，即便通胀仍远未达标。

欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯称，基于通胀偏低，欧洲央行的资产购买计划可能至少会继续“数年”。“6月时通胀预估调降了，我们现在预计今年通胀率在1.5%，明年在1.3%。”瑞姆塞维奇斯说。“这显示未达到2%的中期通胀目标，也就是说，这个(资产购买)计划可能至少会继续数年。”

英国央行货币政策委员麦卡弗蒂在接受泰晤士报专访时表示，央行应当考虑较计划提前收回4,350亿英镑的量化宽松计划。报导称，麦卡弗蒂考虑8月再次投票加息0.25个百分点。此前在6月会议上他也投票加息。他给出的支持加息的理由是，就业数据强劲，失业率创下42年来最低。

英国央行总裁卡尼称尽管6月通胀低于预期，但通胀“整体状况”仍一样，英镑下滑推高物价。

瑞典央行总裁英韦斯在最近一次利率决策会议的会议记录中表示，瑞典央行必须准备好动用资产负债表来让通胀持稳于目标水准，且应该对汇率保持警戒。

**日韩**

日本央行维持货币政策不变，并再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。一如广泛预期，日本央行维持金融机构超额准备金利率在负0.1%不变。日本央行还将10年期公债收益率目标维持在零附近。央行针对长期预测发布季度评估，将截至2018年3月的当前财年通胀率预估下调至1.1%，三个月前预估为1.4%。央行推迟实现2%通胀率目标的时间，称目标可能在2019财年期间达成。

韩国央行表示，韩国2016-2020年期间的潜在增长率已降至2.8%-2.9%，低于之前预测的略超过3%。韩国央行高层官员Jeon Seung-cheol在媒体简报会表示，潜在增长率下降，是因韩国的诸多监管规章、服务业增长放缓及人口老龄化。Jeon并称，韩国负产出缺口将持续贯穿至明年，尽管相比今年产出缺口料将收窄。

**中国**

中国央行称，将进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，保持货币政策稳健中性，优化金融供给体系，推进金融市场创新，加快普惠金融发展；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，金融去杠杆政策调控的目的是支持实体经济，在调控的过程中，会出现一定的市场波动，但总体对实体经济的支持力度并没有出现逆转。

中国央行金融稳定局局长陆磊表示，央行将健全风险监测预警和早期干预机制，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，完善金融风险处置预案，防止单体局部风险演变为系统性全局风险。

中国人民银行金融研究所所长孙国峰表示，随着中国金融科技的快速发展，监管当局的监管成本亦是快速上升；未来监管成本应适度优化，金融科技行业有必要承担一些成本。

中国人民银行称，已与阿根廷央行续签了中阿（根廷）双边本币互换协议，协议规模为700亿元人民币(103.7亿美元)，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

**其他**

俄新社报导称，俄罗斯央行第一副总裁尤达耶娃称认为有降息空间。

泰国央行官员称，泰国的货币政策仍需保持宽松，原因是通胀率在今年末或明年初前可能无法回到目标区间。

马来西亚央行维持指标利率不变，符合市场预期，因央行预期经济持续稳定成长，且通胀率已放缓。“以隔夜政策利率当前的水准，货币政策立场仍属宽松且支持经济活动，”央行声明称。(完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)