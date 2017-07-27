《全球主要央行动态》--7月20日-7月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月13日-7月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。联储一如预期维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，并称将维持缓慢收紧货币政策的路径。联储自2015年以来已经将利率提高了一个百分点。

联储在两日政策会议结束后发表的声明中指出，经济适度扩张，就业稳健增长。美联储还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑--这种趋势已然让一些决策者感到担忧。但美联储预计经济增长将继续加强。

**欧洲**

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行可能从明年初起减少资产购买，但不应完全停止买债。他并称，决策者需要有弹性且周到的计划。

欧洲央行执委会成员莫尔许在新加坡表示，欧元区经济的持续扩张为欧洲央行带来了更大的信心，但要提高通胀，仍需在很大程度上实行宽松货币政策。莫尔许称，基本通胀仍低迷，且尚未显示出上涨的确凿迹象，他的演说内容完全呼应欧洲央行德拉吉在本月政策会议后的声明。

根据欧洲央行货币政策会议声明，其管委会预期央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的截止期限。关于非传统的货币政策措施，央行管理委员会确认，当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。在进行净资产购买的同时，将把资产购买计划下到期债券收回的本金进行再投资。

**日本**

日本央行两名新任审议委员表示，央行应持续努力达成2%通胀目标，而目前要讨论退出大规模货币刺激仍为时过早。片冈刚士表示，他希望见到迅速达成物价目标，不过他无法确定何时能够达成。另一位新任委员铃木人司在联合记者会上称，现在就退出刺激政策进行讨论对于市场“是危险的”。

日本央行公布的6月15-16日会议记录显示，围绕央行应就可能退出量化(QE)宽松举措披露多少信息，决策者展开了争论。鉴于日本央行2%的通胀目标仍远未实现，几名委员担心这么做会带来风险。会议记录显示，有些委员认为央行需要明确解释将如何管理政策，以及退出QE会给央行财务状况带来何种影响。但有几名委员表示，消费物价涨幅仍远低于央行2%的通胀目标，过早披露退出QE的相关信息可能会导致市场动荡。

**中国**

中国央行召开2017年中国人民银行分支行行长座谈会指出，下一阶段要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，加强风险监测预警，着力防范化解重点领域风险，并继续深化金融体制改革及强化宏观审慎管理和逆周期调节。

**台湾**

台湾央行称，为强化对外币收兑处相关业务查核的管理，预告修正〞外币收兑处设置及管理办法〞，本次新修正条文除修正外币收兑处定义为〞兼营〞外，并修正收兑限额为以每人每次收兑金额以等值1万美元为限。同时，新修正条文亦增列外币收兑处在接受查核时，不得隐匿、毁损有关文件或规避、妨碍、拒绝查核的规定。

**澳洲**

澳洲央行总裁洛威表示，他对于维持利率在纪录低位“非常放心”。同时数据显示通胀率再次低于预期。澳洲央行在2016年8月降息后，一直维持利率在1.50%不变，在消费物价涨势疲弱和家庭负债高企之间寻求平衡。澳洲家庭负债与可支配收入之比高达190%。

洛威表示，央行乐见就业市场近期回暖，但薪资增速疲软及家庭债务高企，代表政策利率还将维持低档更久时间。

澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)表示，近期西方国家决策者齐发鹰派言论，并不自动表明澳洲需要升息。“正如澳洲政策利率没有需要降至全球其他地区的极低水平，其他央行升息也不必然代表澳洲政策利率需要调升，”德贝尔称。

**其他**

巴西央行降息至10%以下，为2013年以来首见，同时暗示可能保持宽松步伐，因为通胀下滑为央行支持刚刚萌芽的经济复苏提供了空间。由九位成员组成的货币政策委员会(Copom)连续第三次将指标Selic利率下调100个基点至9.25%。该决议符合路透调查中分析师的普遍预期。

印尼央行连续第九次在政策会议上维持指标利率不变，但表示第二季经济增长可能慢于预期。印尼央行将指标七天期逆回购利率维持在4.75%不变；该利率自去年10月以来一直维持在这一水平。此前路透调查访问的17位分析师都预计这一结果。

南非央行意外下调指标回购利率25个基点至6.75%，称经济增长形势近期不太可能好转，但通胀前景已改善。南非央行总裁甘亚格称：“考虑到通胀前景改善和增长前景恶化，货币政策委员会决定从2017年7月21日起下调附买回利率25个基点至6.75%。”(完) (整理 王颖；审校 李婷仪)