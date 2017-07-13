《全球主要央行动态》--7月6日-7月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月6日-7月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美加**

美联储主席叶伦表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。叶伦对众议院金融服务委员会表示，目前经济的强劲程度仍足以让美联储继续渐进地收紧政策。叶伦回答议员的提问时表示，预期渐进式的缩表将能在市场中“顺利地展开”。但她也指出，鉴于当前的预估，联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，以达到既不会鼓励也不会打击经济活动的中性利率水准。这可能是叶伦在国会的最后几次露面之一。

美联储公布最新褐皮书称，过去数周全国各联储地区的经济以“小幅至适度”的步幅成长，低技术和高技术工种都出现了薪资压力。该报告反应的情况与近期美联储货币政策声明和美联储主席叶伦周三在国会所作证词的内容一致。

美联储在给国会的半年度报告中称，美国经济继续创造就业岗位，并稳步增长，投资和消费者信心健康，金融市场风险迹象“适度”。因股市接近纪录高位，利率和信贷状况仍宽松，报告详细叙述了金融系统和债市是否给八年来的经济扩张带来特别的威胁。美联储称，目前的结论是“没有”。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，他仍预计美联储今年还将升息一次，并将在未来数月开始缩减庞大的资产负债表。威廉姆斯在悉尼一场活动上回答观众提问时称，他认为最近美国通胀趋弱只是暂时现象，通胀率将在未来一年回升至2%左右。

两位美联储官员表示，由于薪资增长缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。曾在6月会议上赞成升息的美联储理事布雷纳德支持“很快”开始缩表，但她表示，未来是否支持升息，部分取决于通胀将如何发展。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，很难相信美国经济面临过热的风险，因薪资增长很慢。

美联储副主席费舍尔呼吁美国政府决策者采取更多措施提高企业投资，刺激创新，培训和教育企业员工，以使生产率增长摆脱“黯淡”的表现，将速度提起来。费舍尔没有谈及美国目前的经济状况及货币政策，而是重点强调劳动生产率的重要性，称其为推动经济成长和提高生活标准的基本因素。

美联储公布的贴现率会议记录显示，在美联储6月货币政策会议前，12家地区联储中有九家支持上调贴现率。美联储在6月13-14日的会议上决定将指标借贷利率提高25个基点，且将贴现率提高至1.75%。

加拿大央行近七年来首次升息，指因对经济前景有信心，且需忽略通胀疲弱的影响，但表示将等待更多的经济数据再决定下一步举措。加拿大央行成为步美联储后尘，撤走一些2007-2009金融危机后向全球经济注入的货币刺激举措的第一家主要央行。市场已普遍预计加拿大央行会升息。在这次升息后，央行的官方利率仍处于较低水平的0.75%，加元受提振升至10个月高位。经济学家称，央行的声明暗示，2017年将至少再进行一次25个基点的升息，如果经济增长继续达到预期，之后将可能继续缓慢升息。

**欧洲**

欧洲央行公布的最新会议记录显示，央行对进一步暗示市场，为即将开始撤走货币刺激举措作准备持开放态度，但行动步伐可能十分缓慢，因担心会引发市场震荡。6月7-8日举行的政策会议上，决策者讨论了是否应该放弃一项长期坚守的承诺，即在必要时扩大2.3万亿欧元购债计划规模，这是央行政策沟通的重要组成部分。决策者最终决定暂不采取行动，因为欧元区经济复苏未能推升通胀，央行的这一主要政策目标尚未实现。不过决策者表示，他们可能会在未来的会议上评估其宽松倾向。

欧洲央行执委科尔在接受法国世界报和意大利新闻报联合采访时表示，欧洲央行应该慎重、灵活、清楚明确地调整其政策，以避免导致市场突然调整。“我们就这些情况进行沟通时必须清楚明确，”他说，“否则，当真的做出决定时，可能面临市场更加突然调整的风险。”

欧洲央行首席经济学家普雷特称，欧元区增长正在加速，但欧洲央行仍需以沉稳的政策手段令通胀复苏。“随着经济前景变得光明，对企业投资回报上升的预期将使借款条件变得越来越有吸引力...但我们的使命尚未完成，我们需要耐心和坚持，”普雷特称，重申上周欧洲央行总裁德拉吉所释出的讯息。“因此保持沉稳的做法对于促进通胀一直朝着货币政策目标靠拢仍然十分关键。”

英国央行副总裁布罗德班特在一份报纸采访中表示，他尚未准备好加息。这大幅降低了借款成本将很快上升的可能性。一些分析师认为，布罗德班特身为英国央行副总裁，在评估英国央行进行十年来首次升息的可能性方面，他的观点至关重要。

**日韩**

由于出口和民间消费稳健，日本央行对国内各地区经济给出了10多年来最乐观的评估，在地区经济季度报告中，上调九个地区中五个地区的经济评估，同时维持其余四个地区的乐观经济评估不变，凸显出央行对国内经济稳步复苏且势头向好的信心。但日本央行总裁黑田东彦重申，他决心维持超宽松货币政策，直到通胀稳居2%的目标上方。这说明日本央行不会加入很快将缩减刺激计划的欧美央行行列。

日本央行称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债收益率(殖利率)。该央行激进的购债操作导致多数日本公债收益率走低，并打压了日圆汇率。这与近期该行慢慢悄然缩减购债操作规模的做法完全不同。

韩国央行连续第13个月维持利率在纪录低位1.25%不变，符合外界广泛预期；决策者寻求提振低迷的民间消费，暂不考虑收紧政策。多数分析师认为韩国央行今年剩余时间将维持利率不变，预计任何利率正常化举措将会等到明年。央行总裁李柱烈表示利率决定为全票通过，他预计2018年GDP增长率为2.9%，先前预估亦为2.9%。韩国央行称，受美国及中国影响，本地经济面临贸易条件可能恶化造成的下行风险；包括朝鲜在内的地缘政治因素，也构成本地经济下行风险。

**中国**

中国央行上海总部发布2016年中国金融市场发展报告指出，不断健全市场化的利率形成、调控和传导机制，增强中央银行利率调控能力；积极引导和稳定市场预期，平衡跨境资本流动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。报告并称，将继续深化金融市场改革开放与制度建设，金融风险防范与控制将被放到更加重要的位置；金融市场服务实体经济的宗旨和功能将进一步凸显。报告指出，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币兑美元汇率弹性。 (完) (整理 杜明霞；审校 徐文焰)