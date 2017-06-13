《全球汇市》加元涨至近两个月最高位因加国央行暗示加息，英镑受打击

* 加元上涨，因加国央行官员暗示升息 * 加元涨势扩大，触及4月中以来最高点 * 英镑兑美元微跌 * 市场等待美联储为期两天的货币政策会议 路透新加坡6月13日 - 加元周二升至近两个月来最高水平，因此前加拿大央行暗示可能比预期更早升息；围绕英国政治不确定性的担忧则打击英镑。 加元兑美元 延续涨势，一度触及1.3274加元，为4月17日以来最高位，周一曾涨逾1%。加元兑美元最新报1.3293加元，日内上涨约0.2% 加拿大央行高级副总裁威尔金斯周一称，第一季的经济增长让人印象非常深刻，增长范围扩大的迹象让央行考虑，是否还需要当前的低利率。 “她给出的强硬信号我们已经有一段时间没有看到了，”加拿大皇家银行香港分行亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示。 “...加拿大央行年底前升息的可能性大幅上升，”Trinh表示，并称市场现在预期的升息机率超过50%。 自上周四英国大选爆出意外以来，英镑走势仍然震荡。首相特雷莎梅在选举中未获得能增强其力量的国会绝对多数席位，此时英国在准备与欧盟展开退欧谈判。 英镑兑美元 下滑0.1%至1.2653，之前两个交易日累计挫跌2.3%。 “保守党在议会缺乏多数席位优势可能进一步引发政治不确定性，这样的前景短期内可能打压英镑，”Unigestion的资深副总裁Jeremy Gatto说。 Gatto补充说，另一方面，鉴于市场已经做空英镑，有关“较软退欧”措辞的可能性中期内或有助于支撑英镑。 美元兑日圆和兑欧元持稳至走坚，美联储周二开始举行为期两天的政策会议。 美元兑日圆 持稳于109.97，欧元兑美元 下滑0.1%至1.1193。 鉴于市场普遍预期美联储将升息，联储关于未来数月进一步紧缩步伐的任何新的暗示，以及其对经济和通胀前景的看法，将是投资者关注的焦点。 投资者也将关注美联储是否会就缩减其资产负债表计划提供新的细节。 “鉴于(联储上次会议的)会议记录涵盖了许多细节，一个可能的情况就是6月会进行宣布，然后9月开始实施，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，他指的是联储可能进行的缩表计划。 其他方面，英国央行周四将宣布利率决议，日本央行也将于6月15-16日举行政策会议。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1192 1.1200 -0.07 +6.46 1.0513 美元/日圆 109.97 109.92 +0.05 -5.90 116.87 欧元/日圆 123.08 123.14 -0.05 -0.05 123.14 美元/瑞郎 0.9692 0.9686 +0.06 -4.78 1.0178 英镑/美元 1.2656 1.2655 +0.01 +2.59 1.2336 美元/加元 1.3290 1.3322 -0.24 -1.04 1.3430 美元/离岸人民币 6.7884 6.7938 -0.08 -2.64 6.9726 澳元/美元 0.7555 0.7539 +0.21 +4.71 0.7215 新西兰元/美元 0.7225 0.7198 +0.38 +4.09 0.6941 澳元/日圆 83.090 82.900 +0.23 -1.46 84.320 新西兰元/日圆 79.460 79.140 +0.40 -2.11 81.170 英镑/日圆 139.17 139.18 -0.01 -3.37 144.02 澳元/新西兰元 1.0455 1.0471 -0.15 +0.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/李春喜/艾茂林/王琛；审校 白云/王丽鑫/汪红英)