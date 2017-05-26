《全球汇市》商品货币整理油价下跌导致的跌幅，英镑下滑

* 澳元、加元在周四下跌后整理跌幅 * 油价下跌冲击商品货币 * 美元持稳，周线微升 路透新加坡5月26日 - 商品货币周五盘初走势不稳，此前跟随油价下跌，因石油输出国组织(OPEC)会议令一些投资者失望，他们原本预期会加大减产力度。 英镑下跌，此前民调显示英国首相特雷莎梅领导的保守党支持率较工党的领先幅度收窄至5个百分点。 英镑兑美元 下跌0.3%至1.2908。英镑周四下跌0.3%，因数据显示英国第一季度经济放缓程度超过此前预期。 商品相关货币难获青睐，隔夜已因油价下挫而受到打击。 石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。石油供应过剩曾导致过去三年油价腰斩，产油国收入骤降，目前全球产油国正努力扭转这种供应过剩局面。 但油价周四下挫5%，因上述决定令一些投资者感到失望，他们原先预计产油国会加大减产力度或是协议延长更久。 加元兑美元 最新交投在1.3484加元，周四一度触及五周高点1.3388。 澳元兑美元 下跌0.1%至0.7447美元，继续呈守势，周四则跌0.7%。 商品货币疲软让美元获得些许喘息之机。美联储周三发布的5月政策会议记录，令市场对于美联储政策更加鹰派的预期降温，美元因此一直呈守势。 三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美元的基本趋势看起来不是非常强劲。 Okagawa说，美联储会议记录传递出的一个信息是，联储有可能采取渐进灵活的方式缩表。 “那推动美国收益率收低，并导致了美元走疲，”他补充说。 美元指数 最新报97.307。 周一，美元指数触及96.797的低点，为去年11月9日以来最低位。美元指数本周目前录得约0.2%的涨幅。 美国经济政策的不确定性近期对美元造成打压。市场担心，美国总统特朗普开除联邦调查局(FBI)前局长科米所引发的的政治风波，可能会让特朗普推行其税改计划遇阻。 美元兑日圆 下跌0.1%至111.74，维持在周三触及的一周高点112.13下方。 欧元兑美元 跌0.1%至1.1199，脱离本周所及六个半月高位1.1268。 欧元本月曾出现一轮上涨行情，提振因素包括法国政治疑虑消退以及欧元区数据乐观。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1205 1.1209 -0.04 +6.58 1.0513 美元/日圆 111.78 111.82 -0.04 -4.36 116.87 欧元/日圆 125.24 125.35 -0.09 +1.71 123.14 美元/瑞郎 0.9732 0.9727 +0.05 -4.38 1.0178 英镑/美元 1.2903 1.2939 -0.28 +4.60 1.2336 美元/加元 1.3473 1.3483 -0.07 +0.32 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8476 -0.03 -1.82 6.9726 澳元/美元 0.7450 0.7452 -0.03 +3.26 0.7215 新西兰元/美元 0.7023 0.7021 +0.03 +1.18 0.6941 澳元/日圆 83.290 83.330 -0.05 -1.22 84.320 新西兰元/日圆 78.520 78.520 +0.00 -3.26 81.170 英镑/日圆 144.27 144.72 -0.31 +0.17 144.02 澳元/新西兰元 1.0609 1.0609 +0.00 +2.18 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉/侯雪苹/白云/王兴亚；审校 戴素萍/李爽/张荻/张若琪)