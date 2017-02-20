版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 21日 星期二 06:35 BJT

《全球汇市》外汇市场2月20日收盘价格

(2月20日适逢总统日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0609   1.0611   -0.02   +0.91   1.0513
    美元/日圆                   113.07   112.85   +0.19   -3.25   116.87
    欧元/日圆                   119.99   119.76   +0.19   -2.56   123.14
    美元/瑞郎                   1.0022   1.0025   -0.03   -1.53   1.0178
    英镑/美元                   1.2460   1.2412   +0.39   +1.01   1.2336
    美元/加元                   1.3103   1.3097   +0.05   -2.43   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8560   6.8509   +0.07   -1.67   6.9726
    澳元/美元                   0.7686   0.7669   +0.22   +6.53   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0641   1.0637   +0.04   -0.71   1.0717
    欧元/英镑                   0.8513   0.8555   -0.49   -0.06   0.8518
    新西兰元/美元               0.7189   0.7180   +0.13   +3.57   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3338   8.3356   -0.02   -3.51   8.6370
    欧元/挪威克朗               8.8473   8.8555   -0.09   -2.62   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.9326   8.9090   +0.26   -1.92   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.4846   9.4636   +0.22   -0.99   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐