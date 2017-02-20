《全球汇市》外汇市场2月20日收盘价格

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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(2月20日适逢总统日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0611 -0.02 +0.91 1.0513 美元/日圆 113.07 112.85 +0.19 -3.25 116.87 欧元/日圆 119.99 119.76 +0.19 -2.56 123.14 美元/瑞郎 1.0022 1.0025 -0.03 -1.53 1.0178 英镑/美元 1.2460 1.2412 +0.39 +1.01 1.2336 美元/加元 1.3103 1.3097 +0.05 -2.43 1.3430 美元/离岸人民币 6.8560 6.8509 +0.07 -1.67 6.9726 澳元/美元 0.7686 0.7669 +0.22 +6.53 0.7215 欧元/瑞郎 1.0641 1.0637 +0.04 -0.71 1.0717 欧元/英镑 0.8513 0.8555 -0.49 -0.06 0.8518 新西兰元/美元 0.7189 0.7180 +0.13 +3.57 0.6941 美元/挪威克朗 8.3338 8.3356 -0.02 -3.51 8.6370 欧元/挪威克朗 8.8473 8.8555 -0.09 -2.62 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9326 8.9090 +0.26 -1.92 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4846 9.4636 +0.22 -0.99 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。