《全球汇市》大宗商品货币受油价下跌打压，英镑徘徊在两个月低点附近

* 大宗商品货币受油价下跌打压 * 英国政治不确定性打压英镑 * 美元、欧元在区间波动 * 日圆上涨，受温和避险情绪提振 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月21日 - 加元和挪威克朗等大宗商品货币周三处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘徊在两个月低点。 油价周三持于数月低点附近，虽然有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。 油价拖累商品相关货币下跌，挪威克朗兑美元跌至五个月低点附近，周二下跌0.5%。 挪威克朗兑美元 报8.5564克朗，日内跌0.2%。 加元兑美元 日内跌0.2%至1.3296加元，周二下跌约0.4%。加拿大央行总裁表达了对加息的支持之后，加元兑美元曾在一周前触及三个半月高点1.3165加元，现则进一步脱离该水平。 澳元兑美元 跌0.3%至0.7550美元。新西兰元兑美元 跌0.2%至0.7228美元。 “(大宗商品货币)表现不振，背后推手是近日来的油价走势，”法国农业信贷银行的外汇策略主管Valentin Marinov说。 “对汇市来讲的关键问题在于，油价疲弱最终将在多大程度上演变为一场全面避险行动。” 避险的日圆兑美元 涨0.3%至111.120。 美元限于窄幅区间波动，美元指数 几近持平于97.764。 欧元兑美元 亦持平，报1.1132美元，脱离七个月高位1.1296。 英镑兑美元 刷新两个月低位，扩大周二在英国央行总裁卡尼表示现在不是升息时机后的跌势。最新跌0.3%至1.2590美元。 上周的英国央行会议上，八名货币政策委员中有三名投票支持升息，提升了该行近期收紧政策的希望。 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)仍在与北爱尔兰民主联盟党(DUP)磋商，目前距离6月8日大选已过去近两周时间，没有任何一个政党在选举中赢得议会绝对多数。 “英镑表现疲弱，从英镑已消化的政治风险溢价来看，其疲弱态势可能会延续至下周，因为目前DUP和保守党仍未达成协议，”BMO Capital Markets驻伦敦汇市策略师Stephen Gallo称。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1128 1.1134 -0.05 +5.85 1.0513 美元/日圆 111.12 111.42 -0.27 -4.92 116.87 欧元/日圆 123.68 124.09 -0.33 +0.44 123.14 美元/瑞郎 0.9744 0.9750 -0.06 -4.26 1.0178 英镑/美元 1.2597 1.2629 -0.25 +2.12 1.2336 美元/加元 1.3298 1.3264 +0.26 -0.98 1.3430 美元/离岸人民币 6.8317 6.8224 +0.14 -2.02 6.9726 澳元/美元 0.7556 0.7579 -0.30 +4.73 0.7215 新西兰元/美元 0.7227 0.7239 -0.17 +4.12 0.6941 欧元/瑞郎 1.0845 1.0855 -0.09 +1.19 1.0717 欧元/英镑 0.8832 0.8813 +0.22 +3.69 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7808 9.7784 +0.02 +2.10 9.5799 美元/挪威克朗 8.5579 8.5436 +0.17 -0.92 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 李春喜/孙国玉/艾茂林/刘秀红/王洋/张涛)