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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 16:32 BJT

《全球汇市》大宗商品货币受油价下跌打压，英镑徘徊在两个月低点附近

    * 大宗商品货币受油价下跌打压
    * 英国政治不确定性打压英镑
    * 美元、欧元在区间波动
    * 日圆上涨，受温和避险情绪提振
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月21日 - 加元和挪威克朗等大宗商品货币周三处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘徊在两个月低点。
    
    油价周三持于数月低点附近，虽然有证据显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。

    油价拖累商品相关货币下跌，挪威克朗兑美元跌至五个月低点附近，周二下跌0.5%。
    
    挪威克朗兑美元      报8.5564克朗，日内跌0.2%。
    
    加元兑美元        日内跌0.2%至1.3296加元，周二下跌约0.4%。加拿大央行总裁表达了对加息的支持之后，加元兑美元曾在一周前触及三个半月高点1.3165加元，现则进一步脱离该水平。
    
    澳元兑美元        跌0.3%至0.7550美元。新西兰元兑美元        跌0.2%至0.7228美元。

    “(大宗商品货币)表现不振，背后推手是近日来的油价走势，”法国农业信贷银行的外汇策略主管Valentin Marinov说。
    
    “对汇市来讲的关键问题在于，油价疲弱最终将在多大程度上演变为一场全面避险行动。”
    
    避险的日圆兑美元         涨0.3%至111.120。
    
    美元限于窄幅区间波动，美元指数      几近持平于97.764。

    欧元兑美元      亦持平，报1.1132美元，脱离七个月高位1.1296。
    
    英镑兑美元        刷新两个月低位，扩大周二在英国央行总裁卡尼表示现在不是升息时机后的跌势。最新跌0.3%至1.2590美元。
    
    上周的英国央行会议上，八名货币政策委员中有三名投票支持升息，提升了该行近期收紧政策的希望。
    
    英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)仍在与北爱尔兰民主联盟党(DUP)磋商，目前距离6月8日大选已过去近两周时间，没有任何一个政党在选举中赢得议会绝对多数。
    
    “英镑表现疲弱，从英镑已消化的政治风险溢价来看，其疲弱态势可能会延续至下周，因为目前DUP和保守党仍未达成协议，”BMO Capital Markets驻伦敦汇市策略师Stephen Gallo称。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1128  1.1134  -0.05  +5.85  1.0513
    美元/日圆                   111.12  111.42  -0.27  -4.92  116.87
    欧元/日圆                   123.68  124.09  -0.33  +0.44  123.14
    美元/瑞郎                   0.9744  0.9750  -0.06  -4.26  1.0178
    英镑/美元                   1.2597  1.2629  -0.25  +2.12  1.2336
    美元/加元                   1.3298  1.3264  +0.26  -0.98  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8317  6.8224  +0.14  -2.02  6.9726
    澳元/美元                   0.7556  0.7579  -0.30  +4.73  0.7215
    新西兰元/美元               0.7227  0.7239  -0.17  +4.12  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0845  1.0855  -0.09  +1.19  1.0717
    欧元/英镑                   0.8832  0.8813  +0.22  +3.69  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7808  9.7784  +0.02  +2.10  9.5799
    美元/挪威克朗               8.5579  8.5436  +0.17  -0.92  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 李春喜/孙国玉/艾茂林/刘秀红/王洋/张涛)
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