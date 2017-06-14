版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 16:31 BJT

《全球汇市》大宗商品货币扩大涨势，市场等待美联储公布利率决议

    * 美元大体持稳，稍晚美联储公布利率决议
    * 外界普遍预期升息，这将是美联储18个月来第四次升息
    * 对年内剩余时间的利率前景疑虑加深
    * 大宗商品相关货币再次上涨，此前加元跳涨
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月14日 - 美元周三持稳，稍晚美联储将公布利率决议，外界普遍预期将迎来六个月来第三次升息，但何时会进行下次升息存疑。
    
    美元兑欧元和日圆大体持稳，但兑大宗商品货币连续第二日下跌。所有商品货币都从对加拿大央行将升息的预期中受益。

    有关全球增长速度的担忧，加上大宗商品市场疲弱，在3-5月间打压澳元        和加元        双双下跌5%。
    
    但加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)周一的讲话令市场预期该国将提早升息，此后交易员和分析师称商品货币的空头押注看来易受冲击。
    
    加元自上周五以来上涨2.5%，可望录得去年4月以来最佳周度表现。
    
    “商品货币的空头仓位由来已久，加元的走势拉高了这些货币，”加拿大满地可银行驻伦敦欧洲汇市策略主管Stephen Gallo说。

    0743 GMT时，加元、新西兰元和澳元兑美元悉数上涨0.25%，分别报1.3209加元、0.7237美元和0.7558美元。
    
    再加上英镑兑美元        谨慎回升，美元指数      日内下跌0.04%至96.936。
    
    美联储将在周三1800 GMT公布利率决定，美联储主席叶伦接下来将召开记者会。
    
    当前市场已经消化了美联储将加息的预期，所以若加息对美元的提振或许很小。
    
    而美联储若发出有关其逾4万亿美元资产负债表将缩减的任何信号，可能会产生更大的影响。 

    “人们准备迎接一次伴有温和立场的升息，”满地可银行的Gallo说道。
    
    “我们仍认为将来会有数次升息。但存在美联储释放某种鸽派讯号的风险。就好比美联储点阵图上的中值下移。如果叶伦说出一些有关缩表的言论，将利好美元。”
    
    美国联邦基金期货周二的走势表明，交易商认为美联储在9月19-20日会议上升息至1.25-1.50%的可能性仅有29%，12月12-13日会议上升息至这一水平的可能性为57%。             

    “投资者最渴望知道的是未来加息的节奏，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Se ra称。
    
    “鉴于许多市场参与者担心鸽派前景，若是意外出现鹰派前景，有些投资者可能会措手不及，”她说。“美国经济状况不是那么糟，因此什么都有可能。”
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1210  1.1214  -0.04  +6.63  1.0513
    美元/日圆                   110.23  110.05  +0.16  -5.68  116.87
    欧元/日圆                   123.56  123.38  +0.15  +0.34  123.14
    美元/瑞郎                   0.9687  0.9686  +0.01  -4.82  1.0178
    英镑/美元                   1.2752  1.2750  +0.02  +3.37  1.2336
    美元/加元                   1.3212  1.3240  -0.21  -1.62  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7900  6.7865  +0.05  -2.62  6.9726
    澳元/美元                   0.7572  0.7535  +0.49  +4.95  0.7215
    新西兰元/美元               0.7248  0.7219  +0.40  +4.42  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0860  1.0858  +0.02  +1.33  1.0717
    欧元/英镑                   0.8789  0.8787  +0.02  +3.18  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7283  9.7447  -0.17  +1.55  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4158  8.4280  -0.14  -2.56  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李春喜/艾茂林/王洋/王琛；审校 刘秀红/李春喜/杜明霞/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐