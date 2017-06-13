《全球汇市》央行升息暗示提振加元跳涨，美元在美联储会议前持稳

* 加拿大央行暗示升息后，加元跳涨 * 美元持稳，关注美联储为期两天的会议 * 英镑微涨，周一曾下跌 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透巴黎6月13日 - 加元周二触及近两个月高点，否则今天市场将非常平静。加拿大央行官员的讲话令市场提升了对该行最早可能今年升息的预期。 美元持稳，交易商等待美联储召开为期两天的政策会议，以寻找未来收紧政策步伐的信号。 加拿大央行高级副总裁威尔金斯周一称，第一季的经济增长让人印象非常深刻，增长范围扩大的迹象让央行考虑，是否还需要当前的低利率。 上述言论推动加元升至近两个月最高水准，加元周一尾盘上涨近1.5%，兑美元 在周二盘初报1.3269加元。 虽然很多经济学家预计加拿大央行将在2018年开始升息，但在威尔金斯讲话后，市场认为该央行在2017年底前升息的几率为52%。 “市场一直未理会加拿大强劲的经济数据，但显然我们开始看到加拿大央行传出的信号有所调整...这是市场不能忽视的，”三菱日联金融集团(MUFG)的汇市分析师Lee Hardman说。 “转向更加强硬的立场将给加元带来进一步上涨的潜力。” 美元指数 持稳，欧元/美元 守在1.12略上方。 鉴于市场普遍预期美联储将升息，联储关于未来数月进一步紧缩步伐的任何新的暗示，以及其对经济和通胀前景的看法，将是投资者关注的焦点。 投资者也将关注美联储是否会就缩减其资产负债表计划提供新的细节。 “鉴于(联储上次会议的)会议记录涵盖了许多细节，一个可能的情况就是6月会进行宣布，然后9月开始实施，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，他指的是联储可能进行的缩表计划。 美元兑日圆 小幅走强，日内小涨0.2%，报110.18。日本央行也将于6月15-16日举行政策会议。 英镑兑欧元 从上日所及的七个月低位小幅上涨，但投资者仍保持谨慎，认为英镑仍容易受到政治不确定性影响。上周英国大选爆出意外，没有一个政党在议会占绝对多数。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1217 1.1200 +0.15 +6.70 1.0513 美元/日圆 110.20 109.92 +0.25 -5.71 116.87 欧元/日圆 123.63 123.14 +0.40 +0.40 123.14 美元/瑞郎 0.9667 0.9686 -0.20 -5.02 1.0178 英镑/美元 1.2690 1.2655 +0.28 +2.87 1.2336 美元/加元 1.3263 1.3322 -0.44 -1.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.7907 6.7938 -0.05 -2.61 6.9726 澳元/美元 0.7546 0.7539 +0.09 +4.59 0.7215 新西兰元/美元 0.7213 0.7198 +0.21 +3.92 0.6941 欧元/瑞郎 1.0843 1.0850 -0.06 +1.18 1.0717 欧元/英镑 0.8837 0.8848 -0.12 +3.75 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7356 9.7972 -0.63 +1.63 9.5799 美元/挪威克朗 8.4114 8.4717 -0.71 -2.61 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/王颖；审校 张涛/李春喜/艾茂林/王洋)