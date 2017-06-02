《全球汇市》数据助美元兑日圆触及一周高点，待非农就业报告接力

* 乐观的美国民间就业报告给美元带来提振 * 市场等待非农就业报告，报告可能带来额外提振 * 澳元温和反弹，仍徘徊于四周低点附近 路透东京6月2日 - 美元兑日圆周五盘初触及一周高点，表现强劲，此前美国公布了乐观的民间就业报告，市场现等待备受关注的非农就业报告，期待其可能带来更多提振。 美元兑日圆 涨0.2%至111.560日元，此前升至5月26日以来最高水平111.580，周线料上涨约0.25%。 欧元兑美元 几无变动，报1.1216美元，昨日跌0.3%。欧元兑美元周四涨至九个交易日高位1.1257美元，周线仍有望收涨0.4%。 在受到周四晚间出炉强劲的5月ADP就业报告提振以前，美元在美国政治忧虑及由此产生的避险情绪下举步维艰。本周稍早，避险情绪席卷市场。 美元现在静候美国发布5月非农就业报告，期望本周得以高潮作结。 “今日的美国就业报告将表现强劲似乎已成为共识，市场参与者因此很难抛售美元，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。 “如果就业报告真的表现强劲，我们会看到美元取得重大进展，因为这会促使投机者解除有关买入日圆和抛售美国公债的仓位。” 路透调查显示，分析师预测美国5月非农就业岗位增加18.5万个。 就业报告强于预期，会提高市场对于美联储在6月及以后升息的预期。近期的一系列指标表现不佳，令美联储升息预期降温。 美元指数 持稳于97.187，隔夜上涨0.3%，本周周线料下跌0.25%。 澳元兑美元 涨0.1%，报0.7381美元，继周四大跌后收复部分失地。 澳元周四下跌0.75%，跌至四周低点0.7372美元，受中国制造业活动数据意外下滑拖累。 新西兰元兑美元 持坚报0.7063美元，之前也受到中国数据打击。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1216 1.1211 +0.04 +6.69 1.0513 美元/日圆 111.63 111.34 +0.26 -4.48 116.87 欧元/日圆 125.22 124.85 +0.30 +1.69 123.14 美元/瑞郎 0.9712 0.9714 -0.02 -4.58 1.0178 英镑/美元 1.2889 1.2879 +0.08 +4.48 1.2336 美元/加元 1.3514 1.3513 +0.01 +0.63 1.3430 美元/离岸人民币 6.7581 6.7495 +0.13 -3.08 6.9726 澳元/美元 0.7380 0.7372 +0.11 +2.29 0.7215 新西兰元/美元 0.7066 0.7058 +0.11 +1.80 0.6941 澳元/日圆 82.420 82.140 +0.34 -2.25 84.320 新西兰元/日圆 78.890 78.630 +0.33 -2.81 81.170 英镑/日圆 143.92 143.42 +0.35 -0.07 144.02 澳元/新西兰元 1.0446 1.0439 +0.07 +0.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/许娜/侯雪苹/汪红英；审校 陈宗琦/龚芳/杜明霞/张若琪)