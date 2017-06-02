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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:36 BJT

《全球汇市》数据助美元兑日圆触及一周高点，待非农就业报告接力

    * 乐观的美国民间就业报告给美元带来提振
    * 市场等待非农就业报告，报告可能带来额外提振
    * 澳元温和反弹，仍徘徊于四周低点附近

    路透东京6月2日 - 美元兑日圆周五盘初触及一周高点，表现强劲，此前美国公布了乐观的民间就业报告，市场现等待备受关注的非农就业报告，期待其可能带来更多提振。
    
    美元兑日圆      涨0.2%至111.560日元，此前升至5月26日以来最高水平111.580，周线料上涨约0.25%。

    欧元兑美元      几无变动，报1.1216美元，昨日跌0.3%。欧元兑美元周四涨至九个交易日高位1.1257美元，周线仍有望收涨0.4%。
    
    在受到周四晚间出炉强劲的5月ADP就业报告提振以前，美元在美国政治忧虑及由此产生的避险情绪下举步维艰。本周稍早，避险情绪席卷市场。
    
    美元现在静候美国发布5月非农就业报告，期望本周得以高潮作结。

    “今日的美国就业报告将表现强劲似乎已成为共识，市场参与者因此很难抛售美元，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
    
    “如果就业报告真的表现强劲，我们会看到美元取得重大进展，因为这会促使投机者解除有关买入日圆和抛售美国公债的仓位。”
    
    路透调查显示，分析师预测美国5月非农就业岗位增加18.5万个。
    
    就业报告强于预期，会提高市场对于美联储在6月及以后升息的预期。近期的一系列指标表现不佳，令美联储升息预期降温。

    美元指数      持稳于97.187，隔夜上涨0.3%，本周周线料下跌0.25%。
    
    澳元兑美元        涨0.1%，报0.7381美元，继周四大跌后收复部分失地。
    
    澳元周四下跌0.75%，跌至四周低点0.7372美元，受中国制造业活动数据意外下滑拖累。
    
    新西兰元兑美元        持坚报0.7063美元，之前也受到中国数据打击。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1216  1.1211  +0.04  +6.69  1.0513
    美元/日圆                   111.63  111.34  +0.26  -4.48  116.87
    欧元/日圆                   125.22  124.85  +0.30  +1.69  123.14
    美元/瑞郎                   0.9712  0.9714  -0.02  -4.58  1.0178
    英镑/美元                   1.2889  1.2879  +0.08  +4.48  1.2336
    美元/加元                   1.3514  1.3513  +0.01  +0.63  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7581  6.7495  +0.13  -3.08  6.9726
    澳元/美元                   0.7380  0.7372  +0.11  +2.29  0.7215
    新西兰元/美元               0.7066  0.7058  +0.11  +1.80  0.6941
    澳元/日圆                   82.420  82.140  +0.34  -2.25  84.320
    新西兰元/日圆               78.890  78.630  +0.33  -2.81  81.170
    英镑/日圆                   143.92  143.42  +0.35  -0.07  144.02
    澳元/新西兰元               1.0446  1.0439  +0.07  +0.61  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 孙国玉/许娜/侯雪苹/汪红英；审校 陈宗琦/龚芳/杜明霞/张若琪)
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