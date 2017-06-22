《全球汇市》新西兰元上涨，因央行未采取口头打压

* 央行会议后，新西兰元录得一个月来最大单日涨幅 * 央行几乎没有担心新西兰元升值的迹象 * 日圆上涨，因为油价下跌打击全球冒险意愿 * 关注挪威央行0800 GMT的政策声明 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月22日 - 周四外汇市场全球主要币种表现淡静，只有新西兰元波动较大。新西兰央行在例行政策会议上没有明显口头打压新西兰元，之后新西兰元上涨0.5%。 欧洲股市料连续第三日下跌，投资人买入日圆避险，推动日圆兑欧元 和美元 在欧洲盘初均上涨0.3%左右。 交易商称，新西兰央行就增长前景以及当前汇率的影响释放出乐观论调后，新西兰元“空头”已被轧平。 数家银行一直以为新西兰元会受央行会议影响上涨，称尽管新西兰元5月以来已上涨3%，但相对于公允价值长期指标和更易受油价下跌影响的其他大宗商品货币而言，依然显得低估不少。 “虽然新西兰央行维持中性立场并且仍承诺长期维持低利率，但并未对近期新西兰元上涨发出强烈怨言，这使得新西兰元在央行决定公布后上涨，”法国农业信贷银行分析师称。 0700 GMT，新西兰元上涨0.5%至0.7256美元。 新西兰元兑澳元及加元亦各上涨约0.4%；澳元及加元皆较易受油价及其他主要大宗商品价格走势影响。 但过去一周澳元及加元小跌后，并没有什么进一步下挫迹象，尽管布兰特原油隔夜已跌至45美元下方。澳元及加元兑美元皆大致持稳。 巴克莱周四发布未来一年最新展望报告，预测新西兰元兑澳元未来一年将升值近5%。 “尽管新西兰央行企图压抑有关提早升息的预期，但新西兰元仍表现良好，”巴克莱称。 “强劲的净永久和长期移民帮助支撑国内活动并提振企业信心，但也...抑制薪资压力。如果新西兰央行2018年升息步伐快于预期，新西兰元可能会有出色表现。” 另一大产油国的央行--挪威央行定于0800GMT公布例行政策声明。挪威克朗在欧洲早盘上涨0.1%。 美元指数 基本持平于97.54，已较周二所及一个月高位97.871回落。 欧元兑美元 持平于1.1166。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1161 1.1166 -0.04 +6.16 1.0513 美元/日圆 111.00 111.37 -0.33 -5.02 116.87 欧元/日圆 123.89 124.36 -0.38 +0.61 123.14 美元/瑞郎 0.9725 0.9724 +0.01 -4.45 1.0178 英镑/美元 1.2661 1.2668 -0.06 +2.63 1.2336 美元/加元 1.3322 1.3332 -0.08 -0.80 1.3430 美元/离岸人民币 6.8322 6.8306 +0.02 -2.01 6.9726 澳元/美元 0.7550 0.7550 +0.00 +4.64 0.7215 新西兰元/美元 0.7258 0.7223 +0.48 +4.57 0.6941 欧元/瑞郎 1.0856 1.0858 -0.02 +1.30 1.0717 欧元/英镑 0.8814 0.8812 +0.02 +3.47 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7680 9.7656 +0.02 +1.96 9.5799 美元/挪威克朗 8.5246 8.5304 -0.07 -1.30 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 李春喜/孙国玉/蔡美珍/刘秀红/高琦/张若琪/艾茂林)