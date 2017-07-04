《全球汇市》日圆上涨，因澳洲及瑞典央行未加入鹰派行列

* 澳洲央行立场未加入转向鹰派的全球央行行列 * 瑞典央行亦基本坚持原来的政策展望 * 日圆亦受到朝鲜发射导弹的提振 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月4日 - 澳洲央行的利率政策立场不变，在周二主导主要汇市走势，推动澳元走低，并帮助驱动日圆自七周低点反弹。 和美元一样，日圆上周也因美国以外的央行官员看法转向收紧货币政策而承压，而且许多人当时预期澳洲央行也会追随这个趋势。 但澳洲央行对利率持中性立场，且央行政策声明大致未变，令稍早上升的澳元转而下挫。 瑞典央行亦维持预测明年年中才会升息，并称不排除近期内可能降息，这导致瑞典克朗下滑。 “澳洲央行态度并未如预期般改为口径更加鹰派，这一点是推动走势的一大因素，”三菱日联金融集团伦敦分析师Lee Hardman称。 “如果过去一周日圆走软，那是因为市场认为主要央行转向更为鹰派立场。而显然今天情况是相反方向。” 日圆兑美元 和欧元 分别上涨0.33%左右，朝鲜试射导弹促使投资者避险，也对日圆构成支持。 澳元兑美元 日内跌0.7%至0.7610，上周则曾触及近四个月高点。 虽然美元兑日圆走贬，但兑其它货币却走强。 美元指数 持稳在96.254，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国6月制造业指数强于预期，带动美国10年期公债收益率 触及5月16日以来的最高位。 周一的走势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。 上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。 “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称 。 “对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一预期略有反弹。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1356 1.1360 -0.04 +8.02 1.0513 美元/日圆 113.24 113.37 -0.11 -3.11 116.87 欧元/日圆 128.59 128.82 -0.18 +4.43 123.14 美元/瑞郎 0.9638 0.9633 +0.05 -5.31 1.0178 英镑/美元 1.2932 1.2936 -0.03 +4.83 1.2336 美元/加元 1.2992 1.3005 -0.10 -3.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.7991 6.7952 +0.06 -2.49 6.9726 澳元/美元 0.7603 0.7660 -0.74 +5.38 0.7215 新西兰元/美元 0.7277 0.7292 -0.21 +4.84 0.6941 欧元/瑞郎 1.0945 1.0948 -0.03 +2.13 1.0717 欧元/英镑 0.8780 0.8778 +0.02 +3.08 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6699 9.6442 +0.27 +0.94 9.5799 美元/挪威克朗 8.3632 8.3633 -0.00 -3.17 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/蔡美珍/侯雪苹/艾茂林; 审校 张明钧/高琦/孙茉莉/王丽鑫)