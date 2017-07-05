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《全球汇市》日圆因朝鲜紧张局势抑制冒险而上涨，加元临近10个月高位
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2017年7月5日 / 凌晨4点30分 / 1 天前

《全球汇市》日圆因朝鲜紧张局势抑制冒险而上涨，加元临近10个月高位

3 分钟阅读

    * 美元/日圆下滑0.3%，受朝鲜半岛局势影响
    * 加元持坚，对加拿大央行升息的预期升温
    * 关注美联储会议记录

    路透东京7月5日 - 美元兑日圆周三下滑，因担心美国和朝鲜之间的紧张关系升温，加元持坚，此前该国央行总裁支持升息。
    
    美元兑日圆      下跌0.3%至113.00，进一步脱离周一触及的一个半月高点113.48。

    日圆往往会在全球不确定性升高时被购回，因市场预计日本投资者可能会将外国投资汇回国内，尽管日本临近朝鲜。
    
    朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹--这种导弹可携带大型核弹头，这促使美国政府呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为。            
    
    美国国防部对这次导弹试射表示谴责，称其准备保卫美国及其盟国。韩国国防部长官Han Min-koo表示，他认为朝鲜在首次试射洲际弹道导弹之后，进行第六次核试验的可能性很高。            
    
    “美国高科技股近来走势有点不稳，在(周二)美国市场适逢假日期间我们赶上了洲际弹道导弹试射事件。因此市场有点避险情绪，”三菱东京日联银行的首席汇市分析师Minori Uchida称。 

    加元兑美元        也持坚，报在1.2934，周二曾触及10个月新高1.2912。
    
    加拿大央行总裁波洛兹对德国商报(Handelsblatt)表示，加国通胀到2018年上半年应该会稳居上行趋势，政策正常化进程必须在物价增长触及目标位之前就启动。            
    
    他的讲话令市场预期加拿大央行7月12日会议升息机率超过50%，这是一个重大转变，不到两周之前还几乎没人押注加拿大央行会收紧政策。          
    
    加拿大央行的态度与欧洲央行和英国央行的决策者一致，这两家央行上周也暗示未来会紧缩政策，给欧元和英镑兑美元汇率带来支撑。

    尽管欧元      在上周大涨2.1%后于本周初下滑，但已经在1.1359美元左右企稳。
    
    “如果有更多欧洲央行官员的言论明确暗示将缩减刺激举措，那么欧元可能进一步上涨，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说。
    
    欧元上周所触及的逾一年高位1.1445美元被视为短期目标。若能断然突破1.15-16区域，将是确立欧元脱离2015年初以来交投区间的讯号。
    
    但部分市场参与人士称，如果即将出炉的美国数据对美联储持续退出刺激政策构成支撑，那么欧元或将难以突破这一区间。

    美联储上次政策会议的记录文件定于周三1800GMT公布，料将提供更多有关美联储就其未来政策路径想法的信息。
    
    很多市场参与者预期美联储宣布计划9月份开始缩表，12月份升息。
    
    澳元兑美元        徘徊在0.7617美元附近，该国央行周二维持对经济及利率的中性立场，令很多预期该央行将转鹰派的交易商感到失望。
    
    澳元对中国6月财新服务业PMI数据表现黯然几无反应。             
 
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1354  1.1342  +0.11  +8.00  1.0513
    美元/日圆                   113.12  113.26  -0.12  -3.21  116.87
    欧元/日圆                   128.43  128.48  -0.04  +4.30  123.14
    美元/瑞郎                   0.9649  0.9653  -0.04  -5.20  1.0178
    英镑/美元                   1.2925  1.2916  +0.07  +4.77  1.2336
    美元/加元                   1.2937  1.2935  +0.02  -3.67  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7949  6.8055  -0.16  -2.55  6.9726
    澳元/美元                   0.7611  0.7600  +0.14  +5.49  0.7215
    新西兰元/美元               0.7283  0.7288  -0.07  +4.93  0.6941
    澳元/日圆                   86.130  86.140  -0.01  +2.15  84.320
    新西兰元/日圆               82.400  82.550  -0.18  +1.52  81.170
    英镑/日圆                   146.24  146.33  -0.06  +1.54  144.02
    澳元/新西兰元               1.0446  1.0426  +0.19  +0.61  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/孙国玉/王颖/王琛/刘秀红；审校 孙茉莉/张涛/艾茂林/王洋/张明钧)

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