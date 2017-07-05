《全球汇市》日圆因朝鲜紧张局势抑制冒险而上涨，加元临近10个月高位

* 美元/日圆下滑0.3%，受朝鲜半岛局势影响 * 加元持坚，对加拿大央行升息的预期升温 * 关注美联储会议记录 路透东京7月5日 - 美元兑日圆周三下滑，因担心美国和朝鲜之间的紧张关系升温，加元持坚，此前该国央行总裁支持升息。 美元兑日圆 下跌0.3%至113.00，进一步脱离周一触及的一个半月高点113.48。 日圆往往会在全球不确定性升高时被购回，因市场预计日本投资者可能会将外国投资汇回国内，尽管日本临近朝鲜。 朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹--这种导弹可携带大型核弹头，这促使美国政府呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为。 美国国防部对这次导弹试射表示谴责，称其准备保卫美国及其盟国。韩国国防部长官Han Min-koo表示，他认为朝鲜在首次试射洲际弹道导弹之后，进行第六次核试验的可能性很高。 “美国高科技股近来走势有点不稳，在(周二)美国市场适逢假日期间我们赶上了洲际弹道导弹试射事件。因此市场有点避险情绪，”三菱东京日联银行的首席汇市分析师Minori Uchida称。 加元兑美元 也持坚，报在1.2934，周二曾触及10个月新高1.2912。 加拿大央行总裁波洛兹对德国商报(Handelsblatt)表示，加国通胀到2018年上半年应该会稳居上行趋势，政策正常化进程必须在物价增长触及目标位之前就启动。 他的讲话令市场预期加拿大央行7月12日会议升息机率超过50%，这是一个重大转变，不到两周之前还几乎没人押注加拿大央行会收紧政策。 加拿大央行的态度与欧洲央行和英国央行的决策者一致，这两家央行上周也暗示未来会紧缩政策，给欧元和英镑兑美元汇率带来支撑。 尽管欧元 在上周大涨2.1%后于本周初下滑，但已经在1.1359美元左右企稳。 “如果有更多欧洲央行官员的言论明确暗示将缩减刺激举措，那么欧元可能进一步上涨，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi说。 欧元上周所触及的逾一年高位1.1445美元被视为短期目标。若能断然突破1.15-16区域，将是确立欧元脱离2015年初以来交投区间的讯号。 但部分市场参与人士称，如果即将出炉的美国数据对美联储持续退出刺激政策构成支撑，那么欧元或将难以突破这一区间。 美联储上次政策会议的记录文件定于周三1800GMT公布，料将提供更多有关美联储就其未来政策路径想法的信息。 很多市场参与者预期美联储宣布计划9月份开始缩表，12月份升息。 澳元兑美元 徘徊在0.7617美元附近，该国央行周二维持对经济及利率的中性立场，令很多预期该央行将转鹰派的交易商感到失望。 澳元对中国6月财新服务业PMI数据表现黯然几无反应。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1354 1.1342 +0.11 +8.00 1.0513 美元/日圆 113.12 113.26 -0.12 -3.21 116.87 欧元/日圆 128.43 128.48 -0.04 +4.30 123.14 美元/瑞郎 0.9649 0.9653 -0.04 -5.20 1.0178 英镑/美元 1.2925 1.2916 +0.07 +4.77 1.2336 美元/加元 1.2937 1.2935 +0.02 -3.67 1.3430 美元/离岸人民币 6.7949 6.8055 -0.16 -2.55 6.9726 澳元/美元 0.7611 0.7600 +0.14 +5.49 0.7215 新西兰元/美元 0.7283 0.7288 -0.07 +4.93 0.6941 澳元/日圆 86.130 86.140 -0.01 +2.15 84.320 新西兰元/日圆 82.400 82.550 -0.18 +1.52 81.170 英镑/日圆 146.24 146.33 -0.06 +1.54 144.02 澳元/新西兰元 1.0446 1.0426 +0.19 +0.61 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/孙国玉/王颖/王琛/刘秀红；审校 孙茉莉/张涛/艾茂林/王洋/张明钧)