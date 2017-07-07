《全球汇市》日央行增购公债将美元兑日圆推至七周高点，等待非农

* 美元兑日圆和欧元周线料将收高 * 投资者等待周五稍晚的美国6月非农就业报告 * 美国6月非农就业岗位料增17.9万个 * 欧洲央行在削减刺激政策方面可能将行事谨慎--会议记录 路透伦敦7月7日 - 周五美元兑日圆触及七周高位，此前在其他主要央行朝着收紧政策的方向迈进之际，日本央行增加公债购买规模。 备受关注的美国6月份非农就业报告将于1230 GMT公布，多数货币窄幅交投。 日圆承压，美元兑日圆 涨逾0.5%至113.835，为5月16日以来的最高水平。 日本央行称，将按0.110%的收益率无限量买入公债，以抑制国内债券收益率。发达市场债券普遍遭到抛售，推动日本债券收益率上升。 “他们曾表示会坚守收益率目标，他们今日证明他们真的会这么做，”德国商业外汇策略师Esther Reichelt在法兰克福称。 “但市场似乎日益臆测主要央行将把货币政策调整到更为紧缩，甚至有人猜测...可能日本央行也会转向这个路线。” 美元指数 周五小升，本周有望录得涨幅，但投资人不太可能大幅追高，因上日美国公布略显疲软的民间就业数据后，今日将有重要的非农就业数据。 路透调查显示，分析师预估美国6月新增17.9万个就业岗位，高于5月的增加13.8万个。 美国公债收益率走高，提振美元。尽管周四就业及服务业数据不甚强劲，仍无碍美债收益率上扬，因市场担心美联储今年将开始缩减债券持仓。 周三公布的美联储6月会议记录显示，有些政策制定者希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公 债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。 欧元兑美元 近持平报1.1420美元，距离上周触及的14个月高点1.1445不远。 欧洲央行周四公布的最新会议记录显示，央行对于朝着缩减货币刺激计划更进一步持开放态度，但行动步 伐可能比较缓慢，因担心会引发市场震荡。 德国央行总裁魏德曼周四表示，欧元区经济复苏步伐加快，为欧洲央行缩减其超常规刺激措施提供了空间 。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1421 1.1422 -0.01 +8.64 1.0513 美元/日圆 113.71 113.20 +0.45 -2.70 116.87 欧元/日圆 129.88 129.32 +0.43 +5.47 123.14 美元/瑞郎 0.9614 0.9604 +0.10 -5.54 1.0178 英镑/美元 1.2954 1.2969 -0.12 +5.01 1.2336 美元/加元 1.2985 1.2976 +0.07 -3.31 1.3430 美元/离岸人民币 6.7997 6.7995 +0.00 -2.48 6.9726 澳元/美元 0.7593 0.7585 +0.11 +5.24 0.7215 新西兰元/美元 0.7279 0.7273 +0.08 +4.87 0.6941 欧元/瑞郎 1.0980 1.0970 +0.09 +2.45 1.0717 欧元/英镑 0.8816 0.8804 +0.14 +3.50 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6376 9.6432 -0.06 +0.60 9.5799 美元/挪威克朗 8.3746 8.3481 +0.32 -3.04 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹/蔡美珍/艾茂林; 审校 孙茉莉/张若琪/张涛/高琦)