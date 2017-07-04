《全球汇市》朝鲜发射导弹消息拖累美元/日圆下滑，澳元走跌

* 朝鲜发射导弹后，美元/日圆由七周高点下滑 * 澳元回吐涨幅下跌，澳洲央行态度未如预期一般鹰派 路透东京7月4日 - 美元兑日圆周二下滑，因朝鲜(北韩)发射导弹，加剧地缘政治疑虑，另一方面，澳洲央行发布政策决议声明，态度未如部分人士预期那般鹰派后，澳元走跌。 美元/日圆 下跌0.25%，至113.100日圆，周一曾高见113.480，为5月中以来最高。 美元稍早对朝鲜周二发射导弹的消息反应平淡。但随后朝鲜称今日稍晚将作重大宣布后，美元走跌。 美元指数 小跌至96.178，隔夜上涨0.6%，因美国供应管理协会(ISM))公布的6月制造业指数升幅超过预期，提振10年期美国公债收益率触及5月16日以来最高。 周一的走势帮助美元指数自上周五触及的九个月低点95.470反弹。 上周美元惨遭打击，因市场越来越认为，欧洲和加拿大的央行可能终于要转向偏紧的货币政策。 “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称。 “对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一预期略有反弹。” 欧元兑美元 基本持平于1.1369美元，隔夜下跌0.6%。欧元已从上周五所及的近14个月高位1.1445美元回落。 日圆面临的压力一直有增无减，因日本央行预计将坚持负利率计划以实现其通胀目标；而全球其它央行似乎准备升息，或开始退出宽松政策。 “日圆兑欧元、英镑和澳元等交叉汇率都在下滑，这加剧了日圆兑美元的疲弱。”State Street Bank and Trust的东京分行经理Bart Wakabayashi说道。 稍早，欧元兑日圆 小涨至16个月高位128.970日圆，英镑兑日圆 触及七周高位146.84日圆，澳元兑日圆 亦升至3月21日以来最高86.96日圆。 **未提振澳元** 澳元兑美元 下跌0.7%至0.7609美元，此前澳洲央行公布了货币政策声明。 尽管澳洲央行维持利率不变并不令人意外，但汇市多头人士较为失望，因澳洲央行未能采取强硬态度。 澳洲央行周二坚持对本国经济和利率持平衡看法，这与海外一些同家形成明显的背离，这些国家近期暗示收紧政策。 澳元盘中稍早曾升至0.7685美元，因一些市场参与者预计，该央行将加入欧洲央行、英央行和加拿大央行的队伍，采取更加强硬的立场。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1337 1.1360 -0.20 +7.84 1.0513 美元/日圆 112.89 113.37 -0.42 -3.41 116.87 欧元/日圆 128.02 128.82 -0.62 +3.96 123.14 美元/瑞郎 0.9641 0.9633 +0.08 -5.28 1.0178 英镑/美元 1.2932 1.2936 -0.03 +4.83 1.2336 美元/加元 1.2997 1.3005 -0.06 -3.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.8008 6.7952 +0.08 -2.46 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7660 -0.73 +5.39 0.7215 新西兰元/美元 0.7267 0.7292 -0.34 +4.70 0.6941 澳元/日圆 85.900 86.830 -1.07 +1.87 84.320 新西兰元/日圆 82.070 82.680 -0.74 +1.11 81.170 英镑/日圆 146.05 146.69 -0.44 +1.41 144.02 澳元/新西兰元 1.0464 1.0496 -0.30 +0.78 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 蔡美珍/王颖/高琦/于春红/张若琪/王兴亚/杜明霞)