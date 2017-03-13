《全球汇市》欧元在欧洲央行官员议及升息后升至一个月高点附近

* 欧洲央行对升息的讨论很短暂，并未获得广泛支持 * 外界普遍预期美联储将在本周政策会议上升息 路透东京3月13日 - 欧元兑美元在周一亚洲交易时段小幅上升至一个月高位附近，之前部分欧洲央行决策者在会议上谈到在结束购债计划前升息的可能性。 欧元兑美元 微升0.1%报1.0691美元，上周五曾触及1.0699，为2月9日以来高位。 两位熟悉情况的消息人士称，欧洲央行管委会一些委员在上周的政策会议上提议，可以在购债措施结束之前就开始加息，不过这样的讨论很短暂，并未获得广泛支持。 欧元涨势有限，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束两日政策会议后宣布升息。 美国雇主2月大幅增加就业岗位，增幅超过预期，且薪资升高，可能为美联储升息大开绿灯，尽管经济增长放缓。 根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货价格显示，投资者认为美联储本周升息的可能性超过90%。 随着市场参与者衡量未来货币政策前景，今年以来的日常交易令一些投资者困惑。 “在这样的一个市场，很难抓住某一个特定主题，”State Street Bank and Trust驻东京的分行经理Bart Wakabayashi说。 “很难找到趋势，因此我认为人们大多只是根据交投区间、技术指标和动能指标在交易，”他说。 美元兑日圆 持稳报114.86日圆，低于周五创下的1月19日以来高点115.50。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，净多仓升至2月初以来最高。 美元指数 持稳在101.26，高于上周五的盘中低点101.17，后者也是2月28日以来最低位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0681 1.0669 +0.11 +1.60 1.0513 美元/日圆 114.89 114.74 +0.13 -1.69 116.87 欧元/日圆 122.75 122.52 +0.19 -0.32 123.14 美元/瑞郎 1.0098 1.0107 -0.09 -0.79 1.0178 英镑/美元 1.2165 1.2169 -0.03 -1.39 1.2336 美元/加元 1.3465 1.3469 -0.03 +0.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8927 6.8854 +0.11 -1.15 6.9726 澳元/美元 0.7539 0.7540 -0.01 +4.49 0.7215 新西兰元/美元 0.6918 0.6919 -0.01 -0.33 0.6941 澳元/日圆 86.650 86.580 +0.08 +2.76 84.320 新西兰元/日圆 79.500 79.500 +0.00 -2.06 81.170 英镑/日圆 139.78 139.67 +0.08 -2.94 144.02 澳元/新西兰元 1.0896 1.0887 +0.08 +4.94 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 郑茵/徐文焰/汪红英/李婷仪 审校 王颖/王丽鑫/戴素萍/张若琪/杜明霞)