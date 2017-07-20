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《全球汇市》欧元守在高位等待欧洲央行会议，日央行会后日圆基本未变
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2017年7月20日 / 凌晨4点19分 / 2 天内

《全球汇市》欧元守在高位等待欧洲央行会议，日央行会后日圆基本未变

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 欧元守在近期高位附近，因冀望欧洲央行将暗示削减刺激计划
    * 投机客所持欧元多仓规模为2011年以来最大
    * 美元受疲弱的美国通胀数据和政治阴霾打压
    * 在日本央行按兵不动后，日圆几无变动

    路透东京7月20日 - 欧元兑美元周四守在14个月高位附近，投资者预计欧洲央行将暗示削减刺激计划；与此同时，日本央行维持货币政策不变，日圆基本没有变动。
    
    欧洲央行周四召开的政策会议，料为秋季政策调整做好铺垫，在强调经济增长改善的同时缓和外界的预期。此前央行曾在金融市场引起一场小小的震荡。            

    欧洲央行总裁德拉吉6月底在葡萄牙辛特拉的演讲中为政策调整敞开了大门，令外界预期欧洲央行已准备公布削减资产购买计划。
    
    欧元兑美元      目前报1.1515，从周二所及的2016年5月以来最高位1.1583有所回落，但仍保持着德拉吉在辛特拉讲话之后3%的涨幅。
    
    虽然多数市场参与者预计欧洲央行将在9月份的下次会议上宣布缩减宽松计划规模，但本周采取行动也不是完全不可能。

    有些市场参与人士称，鉴于投资者已经建立了很高的欧元仓位，因此欧元有可能遇挫。

    美国金融追踪机构上周五发布的数据显示，上周芝加哥市场欧元/美元期货的投机性净多仓规模为六年来最大，令人对此类仓位解除的风险提高警惕。
    
    另一方面，芝加哥期货投机客同时抛售日圆，认为日本央行将在周四的会议上坚持宽松的货币政策立场；投机性日圆净空仓规模为两年来最高。
    
    “这说明投机客的核心仓位状况是作多欧元，同时作空日圆。在欧洲央行开会后，如果市场认为该央行的鹰派立场不如市场原先预期的那样坚定，那么这些仓位有可能被解除，”SMBC日兴证券资深分析师Makoto Noji说。
    
    欧元/日圆         日内持平于129.10日圆，上周曾触及17个月高位130.76。

    美元兑日圆      报112.11，较纽约盘涨0.1%，此前日本央行维持货币政策不变，和市场预期相符。            
    
    和其他一些寻求回撤数年来大规模宽松政策的主要央行不同，日本央行并未表现出调整政策的意向。
    
    不过由于美元的全线走软，近几周日圆兑美元走强，周三触及三周高位111.555。
    
    近几个月美国通胀数据表现疲弱，引发外界臆测，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能没有充足理由像政策官员暗示的那样，在今年再升息一次。

    “短期而言，美元似乎承压。但鉴于金融市场波动率偏低，且全球经济健康，因此美元 /日圆的下档将有限。”美银美林首席日本外汇策略师Shusuke Yamada称。

    美元指数             报94.848，在亚洲交易时段上涨0.1%，不过仍较周二所及的10个月低点94.476不远。

    美国医保法案在国会受挫，损及总统特朗普的其他刺激及基建计划前景，由此带来的失望情绪也打压美元。

    澳元/美元        下滑0.2%，报0.7935，此前触及两年高点0.7992后在0.80遭遇强劲阻力。
    
    澳洲周四公布了强劲的就业数据。               

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1508  1.1514  -0.05  +9.46  1.0513
    美元/日圆                   112.10  111.95  +0.13  -4.08  116.87
    欧元/日圆                   129.00  128.90  +0.08  +4.76  123.14
    美元/瑞郎                   0.9559  0.9553  +0.06  -6.08  1.0178
    英镑/美元                   1.3020  1.3017  +0.02  +5.54  1.2336
    美元/加元                   1.2615  1.2604  +0.09  -6.07  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7649  6.7588  +0.09  -2.98  6.9726
    澳元/美元                   0.7934  0.7949  -0.19  +9.97  0.7215
    新西兰元/美元               0.7345  0.7355  -0.14  +5.82  0.6941
    澳元/日圆                   88.960  89.000  -0.04  +5.50  84.320
    新西兰元/日圆               82.340  82.310  +0.04  +1.44  81.170
    英镑/日圆                   145.95  145.79  +0.11  +1.34  144.02
    澳元/新西兰元               1.0802  1.0805  -0.03  +4.04  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/艾茂林/汪红英/刘秀红/孙茉莉; 审校 戴素萍/郑茵/于春红/蔡美珍/刘秀红)

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