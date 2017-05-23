《全球汇市》欧元接近六个月高位，曼彻斯特爆炸案后英镑兑日圆下挫

* 欧元维持高位，此前梅克尔称欧元汇率“过于疲弱” * 欧元兑美元徘徊在六个月高位1.1264附近 * 英镑兑日圆下跌但兑美元持稳，此前曼彻斯特发生爆炸 路透东京5月23日 - 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。英镑兑日圆下挫，此前英国曼彻斯特演唱会发生爆炸，造成至少19人死亡。 英镑兑日圆 跌0.45%至144.07日圆，不过英镑兑其他主要货币基本持稳。 英镑兑美元 几无变动，报1.2994美元。周一英镑下跌了约0.3%，此前的调查显示，下月大选将近，英国首相特雷莎较竞争对手的领先优势缩小。 英国警方称，接到曼彻斯特美国歌手Ariana Grande演唱会现场发生爆炸的报案后，他们做出反应。爆炸导致至少19人死亡，约50人受伤，英国警方表示将这次爆炸案当做恐怖主义事件处理。 美元兑日圆 跌0.2%，报111.055，此前跌至110.860。欧元兑日圆 跌0.2%，报124.830。 德国总理梅克尔周一表示，由于欧洲央行的货币政策，欧元汇率“过于疲弱”，她并指出这有助于解释为何德国贸易顺差相对较高。 在本月早前法国大选结果给欧元带来的利多之外，梅克尔的上述讲话也为欧元提供新的动能。欧元区经济数据乐观，以及10年期德国和美国公债收益率之差扩大也支撑欧元。 欧元兑美元 持稳报1.1240，隔夜曾触及1.1264，为11月9日以来高点。 “尽管法国政治风险消退及欧洲央行可能调整政策，有助欧元走势，但最大的支撑因素 仍是‘通俄门’消息爆出后美元最近走软，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishik awa表示。 “梅克尔的评论进一步提振欧元...不过，对特朗普而言美元走软未必是坏事。” 澳元兑美元 跌0.2%报0.7470，新西兰元兑美元 小涨0.1%报0.7004. 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1244 1.1236 +0.07 +6.95 1.0513 美元/日圆 111.05 111.27 -0.20 -4.98 116.87 欧元/日圆 124.86 125.05 -0.15 +1.40 123.14 美元/瑞郎 0.9725 0.9732 -0.07 -4.45 1.0178 英镑/美元 1.2985 1.2998 -0.10 +5.26 1.2336 美元/加元 1.3490 1.3501 -0.08 +0.45 1.3430 美元/离岸人民币 6.8776 6.8771 +0.01 -1.36 6.9726 澳元/美元 0.7467 0.7475 -0.11 +3.49 0.7215 新西兰元/美元 0.6995 0.6994 +0.01 +0.78 0.6941 澳元/日圆 82.940 83.180 -0.29 -1.64 84.320 新西兰元/日圆 77.700 77.830 -0.17 -4.27 81.170 英镑/日圆 144.23 144.66 -0.30 +0.15 144.02 澳元/新西兰元 1.0675 1.0680 -0.05 +2.81 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/白云/李爽 审校 龚芳/张若琪)