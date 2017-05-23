版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 08:50 BJT

《全球汇市》欧元接近六个月高位，曼彻斯特爆炸案后英镑兑日圆下挫

    * 欧元维持高位，此前梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”
    * 欧元兑美元徘徊在六个月高位1.1264附近
    * 英镑兑日圆下跌但兑美元持稳，此前曼彻斯特发生爆炸

    路透东京5月23日 - 欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元汇率“过于疲弱”。英镑兑日圆下挫，此前英国曼彻斯特演唱会发生爆炸，造成至少19人死亡。
    
    英镑兑日圆         跌0.45%至144.07日圆，不过英镑兑其他主要货币基本持稳。

    英镑兑美元        几无变动，报1.2994美元。周一英镑下跌了约0.3%，此前的调查显示，下月大选将近，英国首相特雷莎较竞争对手的领先优势缩小。
    
    英国警方称，接到曼彻斯特美国歌手Ariana Grande演唱会现场发生爆炸的报案后，他们做出反应。爆炸导致至少19人死亡，约50人受伤，英国警方表示将这次爆炸案当做恐怖主义事件处理。
    
    美元兑日圆      跌0.2%，报111.055，此前跌至110.860。欧元兑日圆         跌0.2%，报124.830。
    
    德国总理梅克尔周一表示，由于欧洲央行的货币政策，欧元汇率“过于疲弱”，她并指出这有助于解释为何德国贸易顺差相对较高。            
    
    在本月早前法国大选结果给欧元带来的利多之外，梅克尔的上述讲话也为欧元提供新的动能。欧元区经济数据乐观，以及10年期德国和美国公债收益率之差扩大也支撑欧元。
    

    欧元兑美元      持稳报1.1240，隔夜曾触及1.1264，为11月9日以来高点。
    
    “尽管法国政治风险消退及欧洲央行可能调整政策，有助欧元走势，但最大的支撑因素
仍是‘通俄门’消息爆出后美元最近走软，”IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishik
awa表示。
    
    “梅克尔的评论进一步提振欧元...不过，对特朗普而言美元走软未必是坏事。”
    
    澳元兑美元        跌0.2%报0.7470，新西兰元兑美元        小涨0.1%报0.7004.
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1244  1.1236  +0.07  +6.95  1.0513
    美元/日圆                   111.05  111.27  -0.20  -4.98  116.87
    欧元/日圆                   124.86  125.05  -0.15  +1.40  123.14
    美元/瑞郎                   0.9725  0.9732  -0.07  -4.45  1.0178
    英镑/美元                   1.2985  1.2998  -0.10  +5.26  1.2336
    美元/加元                   1.3490  1.3501  -0.08  +0.45  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8776  6.8771  +0.01  -1.36  6.9726
    澳元/美元                   0.7467  0.7475  -0.11  +3.49  0.7215
    新西兰元/美元               0.6995  0.6994  +0.01  +0.78  0.6941
    澳元/日圆                   82.940  83.180  -0.29  -1.64  84.320
    新西兰元/日圆               77.700  77.830  -0.17  -4.27  81.170
    英镑/日圆                   144.23  144.66  -0.30  +0.15  144.02
    澳元/新西兰元               1.0675  1.0680  -0.05  +2.81  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 杜明霞/白云/李爽  审校 龚芳/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐