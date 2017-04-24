《全球汇市》欧元跳涨日圆急坠，因法国大选疑虑消散

* 各界看好马克龙在法国总统大选第二轮投票中胜出

* 欧元波动率降至正常水准

* 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦4月24日 - 欧元周一跳涨，日圆则是急坠，此前法国总统大选第一轮投票结果与民调大致相符，让汇市有关下月第二轮选举再次带来系统性政治冲击疑虑因此消散。

欧元预期波动性指标选前一度因为紧张情绪而升至一年高点，目前已经崩跌至相对正常水准的约8.5%，暗示对反欧盟、反欧元的勒庞下月胜选疑虑已经下滑。

在最初投票结果一如最近几周预期，显示中间派候选人马克龙胜出后，欧元兑美元一度上涨2%。

民调还显示，马克龙将在两周后的第二轮投票中以30个百分点左右的领先优势战胜极右翼候选人勒庞，这将使对冲或抛售欧元区资产的参与者买回。

但欧元的涨势在亚洲时段和欧洲盘初回落至仅1%，等到美国基金投资者稍晚入市时，欧元是否会进一步上涨，仍存在不确定性。

“如果你是一个先前卖掉法国公债的日本投资者，你大概没办法直接马上全部买回，很多人可能会等到第二轮投票，”Millennium Global驻伦敦的投资组合联席负责人Richard Benson说。

“我倾向于认为欧元可能再涨1%左右。1.10对于欧元是个很重要的水平，112日圆对于美元/日圆很关键。问题在于，是否有需要回补的仓位，如果这样欧元可能再上涨一些。”

0819 GMT，也就是法国投票结束12个小时多一点，欧元已经较周五纽约收盘上涨1.04%，报1.0837美元。欧元兑英镑上涨1.2%，报0.8437英镑。

全球市场因法国投票结果感到宽慰，资金从所谓的避险货币日圆的流出更为明显。日圆兑欧元下跌2%，兑美元下跌逾1%，而同一时间其他欧洲之外的主要货币均持平。

日圆兑美元报在110.08日圆，日内下跌0.9%。

“总的来说，勒庞当选总统的可能性下降了，但还没降到零，”德意志银行的分析师团队在给客户的特别报告中称。

“可能出现新的丑闻，勒庞在辩论中可能有强劲表现，或者选民可能会自满，这些风险都仍应得到关注。”

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0855 1.0726 +1.20 +3.25 1.0513

美元/日圆 110.07 109.07 +0.92 -5.82 116.87

欧元/日圆 119.51 116.98 +2.16 -2.95 123.14

美元/瑞郎 0.9940 0.9958 -0.18 -2.34 1.0178

英镑/美元 1.2810 1.2813 -0.02 +3.84 1.2336

美元/加元 1.3464 1.3497 -0.24 +0.25 1.3430

美元/离岸人民币 6.8860 6.8893 -0.05 -1.24 6.9726

澳元/美元 0.7566 0.7542 +0.32 +4.86 0.7215

新西兰元/美元 0.7027 0.7031 -0.06 +1.24 0.6941

欧元/瑞郎 1.0790 1.0683 +1.00 +0.68 1.0717

欧元/英镑 0.8472 0.8375 +1.16 -0.54 0.8518

欧元/瑞典克朗 9.6116 9.6597 -0.50 +0.33 9.5799

美元/挪威克朗 8.5307 8.6675 -1.58 -1.23 8.6370