《全球汇市》欧元/美元跳涨至近两年高位，美元指数跌至11个月最低

* 美元指数跌至11个月低位 * 欧元/美元2015年8月所及1.17上方高位进入视线 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦7月21日 - 欧元/美元周五跳涨至近两年最高水准，因欧元本周涨势引发一些投资者回补空头。 欧元周五盘初涨0.3%，来到1.1650上方，意味着在欧洲央行(ECB)周四会议之后持有欧元期权空头仓位的人面临严重损失。 策略师们称，欧元下道目标在2015年8月高点1.17150。 欧元兑美元升至1.16765，因市场押注欧洲央行(ECB)将在秋季调整政策刺激，即便周四政策会议后央行总裁德拉吉比较谨慎，没有透露央行的下一步行动。 “其实昨天德拉吉的讲话中没有引发欧元出现这种强势的内容，不久市场可能就会失望，”RBC资本市场驻伦敦G10外汇策略主管Adam Cole表示。 欧元的强势压低美元指数 至11个月低点93.994。 美国总统特朗普本周在参议院未能为他的医保法案拉到足够的票数，也打压美元，这让人担忧他在推进经济刺激和税改法案时可能遇到类似的阻力。 美元兑日圆 大体持平于111.79，此前一度触及隔夜低点111.48日圆，该水平为6月27日以来最低。美元/日圆本周料下跌0.4%。 市场预期在通胀持续疲软的情况下，日本央行维持大规模刺激计划的时间将远远超过其他主要央行，这使 得美元兑日圆跌势有所缓和。 澳元大跌，此前澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)就利率问题表示，全球一些央行近期发表鹰派言论 ，但澳洲没有追随其他国家升息的必然原因。 澳元兑美元 下跌0.8%至0.7893美元，稍早一度低至0.7875美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1646 1.1629 +0.15 +10.78 1.0513 美元/日圆 111.70 111.89 -0.17 -4.42 116.87 欧元/日圆 130.10 130.12 -0.02 +5.65 123.14 美元/瑞郎 0.9507 0.9511 -0.04 -6.59 1.0178 英镑/美元 1.2993 1.2970 +0.18 +5.33 1.2336 美元/加元 1.2574 1.2588 -0.11 -6.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.7596 6.7549 +0.07 -3.05 6.9726 澳元/美元 0.7904 0.7957 -0.67 +9.55 0.7215 新西兰元/美元 0.7436 0.7399 +0.50 +7.13 0.6941 欧元/瑞郎 1.1073 1.1061 +0.11 +3.32 1.0717 欧元/英镑 0.8961 0.8964 -0.03 +5.20 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5963 9.5634 +0.34 +0.17 9.5799 美元/挪威克朗 8.0256 8.0441 -0.23 -7.08 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 刘秀红/艾茂林/李春喜/王琛/高琦)