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1 天前
《全球汇市》欧元/美元跳涨至近两年高位，美元指数跌至11个月最低
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2017年7月21日 / 早上8点02分 / 1 天前

《全球汇市》欧元/美元跳涨至近两年高位，美元指数跌至11个月最低

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美元指数跌至11个月低位
    * 欧元/美元2015年8月所及1.17上方高位进入视线
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦7月21日 - 欧元/美元周五跳涨至近两年最高水准，因欧元本周涨势引发一些投资者回补空头。

    欧元周五盘初涨0.3%，来到1.1650上方，意味着在欧洲央行(ECB)周四会议之后持有欧元期权空头仓位的人面临严重损失。
    
    策略师们称，欧元下道目标在2015年8月高点1.17150。
    
    欧元兑美元升至1.16765，因市场押注欧洲央行(ECB)将在秋季调整政策刺激，即便周四政策会议后央行总裁德拉吉比较谨慎，没有透露央行的下一步行动。

    “其实昨天德拉吉的讲话中没有引发欧元出现这种强势的内容，不久市场可能就会失望，”RBC资本市场驻伦敦G10外汇策略主管Adam Cole表示。
    
    欧元的强势压低美元指数      至11个月低点93.994。
    
    美国总统特朗普本周在参议院未能为他的医保法案拉到足够的票数，也打压美元，这让人担忧他在推进经济刺激和税改法案时可能遇到类似的阻力。
    
    美元兑日圆      大体持平于111.79，此前一度触及隔夜低点111.48日圆，该水平为6月27日以来最低。美元/日圆本周料下跌0.4%。

    市场预期在通胀持续疲软的情况下，日本央行维持大规模刺激计划的时间将远远超过其他主要央行，这使
得美元兑日圆跌势有所缓和。
    
    澳元大跌，此前澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)就利率问题表示，全球一些央行近期发表鹰派言论
，但澳洲没有追随其他国家升息的必然原因。            
    
    澳元兑美元        下跌0.8%至0.7893美元，稍早一度低至0.7875美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1646  1.1629  +0.15 +10.78  1.0513
    美元/日圆                   111.70  111.89  -0.17  -4.42  116.87
    欧元/日圆                   130.10  130.12  -0.02  +5.65  123.14
    美元/瑞郎                   0.9507  0.9511  -0.04  -6.59  1.0178
    英镑/美元                   1.2993  1.2970  +0.18  +5.33  1.2336
    美元/加元                   1.2574  1.2588  -0.11  -6.37  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7596  6.7549  +0.07  -3.05  6.9726
    澳元/美元                   0.7904  0.7957  -0.67  +9.55  0.7215
    新西兰元/美元               0.7436  0.7399  +0.50  +7.13  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1073  1.1061  +0.11  +3.32  1.0717
    欧元/英镑                   0.8961  0.8964  -0.03  +5.20  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5963  9.5634  +0.34  +0.17  9.5799
    美元/挪威克朗               8.0256  8.0441  -0.23  -7.08  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 刘秀红/艾茂林/李春喜/王琛/高琦)

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