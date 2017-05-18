《全球汇市》特朗普因素与数据打压美元，关注英国零售销售数据

* 美元兑欧元与日圆仅略微回升 * 周三创下去年7月以来最大单日跌幅 * 关注英国零售销售数据 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月18日 - 美元指数周四在六个月低点附近徘徊，此前兑日圆及欧元因美国政治风波而创出近一年来的最大跌幅。 美元兑日圆在亚洲时段反弹约0.5%，上日因美国数据疲弱及重启对特朗普竞选的调查而创出去年7月以来的最大单日跌幅。 但美元很快在欧洲盘初退回守势，美元指数日内持平，美元兑日圆 及欧元 较低点仅上涨0.2%。 过去七天来，美元兑日圆已下跌逾3%，美元指数下跌2.5%。 “昨天债市大涨后，我们见到一波急速拉回，”CIBC World Markets外汇策略负责人Jeremy Stretch称。 “我们是否能够摆脱有关特朗普与俄罗斯的议题，还有待观察。我们已经有一段时间没有看多美元，即使我们预期有更多回升，这确实看起来只像是美元升势的尾声。” 0740GMT，美元指数 几近持平于97.616，周三曾跌至11月9日以来最低位97.333。 美国司法部已任命前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，负责对“俄罗斯试图影响2016年总统选举结果，以及相关事件”的调查。 此番风波让人们对白宫兑现承诺支撑美国经济和通胀的能力进一步产生怀疑。 但一些大银行驻欧洲的策略师周四称，美元走势近来回调，更多是因为美国公布一连串疲弱数据，打压了对于美联储今年继续升息的期望。 联邦基金利率期货 周三走势显示，6月升息的机率降至约60%，而上周的机率曾接近90%左右。 “虽然未来美元可能会大幅反弹，但短期前景仍暗示可能会进一步下跌，”LMAX Exchange驻伦敦的策略师Joel Kruger说。 “值得指出的是，美元已经出现了这一走势，市场将美元下跌过分归因于这一政治因素。美国政府的保护主义政策和疲软数据是主要原因。” 英镑兑美元周四触及1.30美元，为8个月来首见，之前英国公布了零售销售数据。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1136 1.1158 -0.20 +5.93 1.0513 美元/日圆 110.96 110.80 +0.14 -5.06 116.87 欧元/日圆 123.54 123.63 -0.07 +0.32 123.14 美元/瑞郎 0.9796 0.9788 +0.08 -3.75 1.0178 英镑/美元 1.3022 1.2969 +0.41 +5.56 1.2336 美元/加元 1.3644 1.3601 +0.32 +1.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.8827 6.8701 +0.18 -1.29 6.9726 澳元/美元 0.7437 0.7431 +0.08 +3.08 0.7215 新西兰元/美元 0.6923 0.6940 -0.24 -0.26 0.6941 欧元/瑞郎 1.0910 1.0920 -0.09 +1.80 1.0717 欧元/英镑 0.8549 0.8602 -0.62 +0.36 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7682 9.7428 +0.26 +1.97 9.5799 美元/挪威克朗 8.4778 8.4032 +0.89 -1.84 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/蔡美珍/艾茂林/汪红英；审校 蔡美珍/王洋/于春红/李春喜)