《全球汇市》美债收益率上涨，提振美元兑日圆触及三周高点

* 10年期美债收益率大涨支撑美元

* 预期欧洲央行总裁德拉吉给出乐观看法

* 油价下跌打击大宗商品货币

* 2017全球汇率图表：tmsnrt.rs/2egbfVh

路透伦敦3月9日 - 美元兑日圆周四涨至三周高点，料连续第四日全线上涨，上日ADP公布的强劲民间就业数据帮助10年期美债收益率突破长久以来所困的区间。

上周虽然货币市场倾向于认为美联储本月升息几率增加，但美元走势困顿，难以上涨，一些分析师指称10年期美债收益率反应不大是抑制美元的一个因素。

美国10年期公债收益率周三升至2.52%上方，为今年来首见，周四欧洲早盘交投在接近2.58%的水平。这扶助美元兑日圆涨0.5%至114.90。

花旗外汇策略师Josh O'Byrne称，市场预期欧洲央行周四稍晚发表的有关经济的言论将出现有利的转变，这可能也是出现这些变动的原因之一。

“(美债收益率)昨天突破近几周波动区间的高端2.52%，(美元)人气无疑似乎变得更为乐观，”他说道。

“对欧洲央行的预期帮助缓解了美国长期公债面临的部分压力，而且对美元兑部分高收益货币和日圆的影响更大。”

美元兑欧元亦小涨至1.0547美元，美元指数在102上方交投。

欧洲央行周四料将维持货币政策不变，在民粹主义和反建制情绪升温之际，荷兰和法国即将举行大选、风险极高，因此在大选前欧洲央行将持谨慎看法。

但市场愈发猜测经济增长改善和通胀上升将使欧洲央行能够在今年底撤销紧急刺激措施。

德国一家银行业协会称，欧洲央行周四会议应开始为退出超宽松货币政策做好准备。

国际油价周三因供给问题大跌5%后，包括加元、澳元、新西兰元及挪威克朗等与石油及大宗商品相关的主要货币，皆跌至数周低位，

“加元持续受到美国升息预期、油价下跌、及加拿大央行忧心加拿大经济前景的拖累，”LMAZ分析师在晨间报告中指出。

“周三的美国强劲ADP数据及油价再度大跌，开启了2017年新低。”

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0549 1.0539 +0.09 +0.34 1.0513

美元/日圆 114.84 114.32 +0.45 -1.74 116.87

欧元/日圆 121.13 120.47 +0.55 -1.63 123.14

美元/瑞郎 1.0154 1.0145 +0.09 -0.24 1.0178

英镑/美元 1.2146 1.2168 -0.18 -1.54 1.2336

美元/加元 1.3507 1.3491 +0.12 +0.57 1.3430

美元/离岸人民币 6.9055 6.9157 -0.15 -0.96 6.9726

澳元/美元 0.7503 0.7526 -0.31 +3.99 0.7215

新西兰元/美元 0.6905 0.6913 -0.12 -0.52 0.6941

欧元/瑞郎 1.0713 1.0693 +0.19 -0.04 1.0717

欧元/英镑 0.8683 0.8661 +0.25 +1.94 0.8518

欧元/瑞典克朗 9.5475 9.5454 +0.02 -0.34 9.5799

美元/挪威克朗 8.5604 8.5469 +0.16 -0.89 8.6370