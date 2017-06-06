《全球汇市》美债收益率下跌提振日圆上涨，关注周四重大风险事件

* 美元六周来首次跌至110日圆下方 * 日圆兑欧元上涨近1% * 周四有三大风险事件 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月6日 - 美元兑日圆周二跌至六周低点，因更多令人不安的经济数据出炉，打击美国公债收益率跌向关键低点，而且本周将迎来几项重大风险事件。 英镑风险逆转指标 大跌，突显出市场对于周四英国大选的紧张情绪，即便英镑自身在过去一个月大跌3%之后已经企稳。 欧洲央行会议和前联邦调查局(FBI)局长科米出席参议院委员会作证，也将在周四进行，这促使资金流向传统避险货币日圆。 “人们在考虑哪些事件是需要担心的，由于所有事件都将在周四发生，一些风险部位被解除，”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻伦敦的策略师Jeremy Stretch说。 美元兑日圆 下跌0.7%至109.56日圆，创4月21日以来最低。欧元兑日圆 下跌0.8%至123.35日圆。 由于日本央行将10年期公债收益率限制在零水平左右，过去一年美元兑日圆汇率同美国10年期公债收益率走势紧密相关。 “值得注意的是美国10年期公债收益率正在2.13%的主要技术水准上方徘徊。”荷兰合作银行分析师在给客户的早报中称。 “必须要守住以防止进一步回撤，一旦跌破就会直指心里关口2%。” 5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会，就特朗普在竞选中可能与俄罗斯共谋作证。 特朗普和他的一些高级顾问都面临此事带来的冲击，这加剧了市场对特朗普政府是否有能力兑现承诺的怀疑，特朗普曾承诺通过减税和增加基础设施开支来提振经济增长。 美国经济数据不佳的同时，欧洲情况则有所改善，且市场对欧洲央行本周调整论调的预期有所增加。 “央行看来对于在事前透露各样消息很在行，”伦敦货币基金Millennium GlobalRichard Benson组合投资联合负责人Richard Benson说道。 “与多数利差所反映出的情况相比，欧元看起来要更强势。我认为对于周四会议的所有预期都已被消化。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1253 1.1252 +0.01 +7.04 1.0513 美元/日圆 109.66 110.45 -0.72 -6.17 116.87 欧元/日圆 123.41 124.30 -0.72 +0.22 123.14 美元/瑞郎 0.9648 0.9649 -0.01 -5.21 1.0178 英镑/美元 1.2922 1.2901 +0.16 +4.75 1.2336 美元/加元 1.3450 1.3471 -0.16 +0.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.7692 6.7806 -0.17 -2.92 6.9726 澳元/美元 0.7482 0.7483 -0.01 +3.70 0.7215 新西兰元/美元 0.7169 0.7136 +0.46 +3.28 0.6941 欧元/瑞郎 1.0859 1.0858 +0.01 +1.32 1.0717 欧元/英镑 0.8706 0.8720 -0.16 +2.21 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7352 9.7355 -0.00 +1.62 9.5799 美元/挪威克朗 8.4526 8.4497 +0.03 -2.14 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/王琛；审校 张涛/蔡美珍/艾茂林/高琦)