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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 16:53 BJT

《全球汇市》美债收益率下跌提振日圆上涨，关注周四重大风险事件

    * 美元六周来首次跌至110日圆下方
    * 日圆兑欧元上涨近1%
    * 周四有三大风险事件
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月6日 - 美元兑日圆周二跌至六周低点，因更多令人不安的经济数据出炉，打击美国公债收益率跌向关键低点，而且本周将迎来几项重大风险事件。
    
    英镑风险逆转指标          大跌，突显出市场对于周四英国大选的紧张情绪，即便英镑自身在过去一个月大跌3%之后已经企稳。

    欧洲央行会议和前联邦调查局(FBI)局长科米出席参议院委员会作证，也将在周四进行，这促使资金流向传统避险货币日圆。
    
    “人们在考虑哪些事件是需要担心的，由于所有事件都将在周四发生，一些风险部位被解除，”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻伦敦的策略师Jeremy Stretch说。
    
    美元兑日圆      下跌0.7%至109.56日圆，创4月21日以来最低。欧元兑日圆         下跌0.8%至123.35日圆。

    由于日本央行将10年期公债收益率限制在零水平左右，过去一年美元兑日圆汇率同美国10年期公债收益率走势紧密相关。
    
    “值得注意的是美国10年期公债收益率正在2.13%的主要技术水准上方徘徊。”荷兰合作银行分析师在给客户的早报中称。
    
    “必须要守住以防止进一步回撤，一旦跌破就会直指心里关口2%。”
    
    5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会，就特朗普在竞选中可能与俄罗斯共谋作证。            

    特朗普和他的一些高级顾问都面临此事带来的冲击，这加剧了市场对特朗普政府是否有能力兑现承诺的怀疑，特朗普曾承诺通过减税和增加基础设施开支来提振经济增长。
    
    美国经济数据不佳的同时，欧洲情况则有所改善，且市场对欧洲央行本周调整论调的预期有所增加。
    
    “央行看来对于在事前透露各样消息很在行，”伦敦货币基金Millennium GlobalRichard Benson组合投资联合负责人Richard Benson说道。
    
    “与多数利差所反映出的情况相比，欧元看起来要更强势。我认为对于周四会议的所有预期都已被消化。”
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1253  1.1252  +0.01  +7.04  1.0513
    美元/日圆                   109.66  110.45  -0.72  -6.17  116.87
    欧元/日圆                   123.41  124.30  -0.72  +0.22  123.14
    美元/瑞郎                   0.9648  0.9649  -0.01  -5.21  1.0178
    英镑/美元                   1.2922  1.2901  +0.16  +4.75  1.2336
    美元/加元                   1.3450  1.3471  -0.16  +0.15  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7692  6.7806  -0.17  -2.92  6.9726
    澳元/美元                   0.7482  0.7483  -0.01  +3.70  0.7215
    新西兰元/美元               0.7169  0.7136  +0.46  +3.28  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0859  1.0858  +0.01  +1.32  1.0717
    欧元/英镑                   0.8706  0.8720  -0.16  +2.21  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7352  9.7355  -0.00  +1.62  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4526  8.4497  +0.03  -2.14  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李春喜/汪红英/孙茉莉/王琛；审校 张涛/蔡美珍/艾茂林/高琦)
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