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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:47 BJT

《全球汇市》美债收益率低迷拖累美元，美联储升息预期减弱

    * 美元指数从一个月高位缓慢下降的走势持续
    * 美元失去动力，因美债收益率持于低位
    * 英镑受到支撑，因英国央行升息预期加强

    路透东京6月26日 - 美元兑其他主要货币周一下跌，美债收益率(殖利率)持于低位令其失去动力，外界对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚再次升息的预期减弱。
    
    美元指数      小幅跌至97.239，上周五下跌0.4%。

    该指数上周早些时候曾升至一个月高点97.871，因从6月中美联储加息来看，预计联储将最早将在9月再次收紧政策，这种预期支撑美元。
    
    但过去这一周这种预期减退，因美国经济数据总体上不及预期，投资者怀疑今年是否会再次加息。
    
    “自美联储加息以来美元上行动能减退，美元走软的主要原因是美国收益率陷于低位，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。
    
    “相对于股市，收益率更好地反映了美国基本面，本周的焦点是政治动向以及即将公布的各项经济指标。”

    美国本周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数。
    
    10年期美债收益率           在美联储本月收紧政策后一度上涨，但之后下跌，因低通胀预期持续提振较长期债券需求。周五的跌势使该收益率更接近6月14日创下的七个月低位2.103%。
    
    美元兑日圆      小跌0.1%至111.235日圆，进一步脱离上周二触及的近一个月高位111.790日圆。
    
    欧元兑美元      微升0.05%至1.1198美元，周五曾升至四日高位1.1209。

    英镑继上周五强势上涨后保持涨势，受到利率预期发生转变提振，部分市场人士预计英国央行将在数月内加息。
    
    英镑兑美元        涨0.2%至1.2745美元，为六日最高水位。
    
    澳元兑美元        小涨0.05%至0.7569美元。上周早些时候澳元因原油价格跌至10个月低位而受挫，但随着油价回稳，澳元在上周五拾回部分跌幅。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1198  1.1192  +0.05  +6.52  1.0513
    美元/日圆                   111.31  111.26  +0.04  -4.76  116.87
    欧元/日圆                   124.64  124.52  +0.10  +1.22  123.14
    美元/瑞郎                   0.9692  0.9693  -0.01  -4.78  1.0178
    英镑/美元                   1.2742  1.2716  +0.20  +3.29  1.2336
    美元/加元                   1.3260  1.3265  -0.04  -1.27  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8359  6.8379  -0.03  -1.96  6.9726
    澳元/美元                   0.7568  0.7565  +0.04  +4.89  0.7215
    新西兰元/美元               0.7278  0.7284  -0.08  +4.86  0.6941
    澳元/日圆                   84.270  84.180  +0.11  -0.06  84.320
    新西兰元/日圆               81.030  81.000  +0.04  -0.17  81.170
    英镑/日圆                   141.87  141.50  +0.26  -1.49  144.02
    澳元/新西兰元               1.0401  1.0390  +0.11  +0.17  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/李爽/戴素萍/王琛；审校 王颖/李婷仪/许娜/汪红英)
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