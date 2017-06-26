《全球汇市》美债收益率低迷拖累美元，美联储升息预期减弱

* 美元指数从一个月高位缓慢下降的走势持续 * 美元失去动力，因美债收益率持于低位 * 英镑受到支撑，因英国央行升息预期加强 路透东京6月26日 - 美元兑其他主要货币周一下跌，美债收益率(殖利率)持于低位令其失去动力，外界对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚再次升息的预期减弱。 美元指数 小幅跌至97.239，上周五下跌0.4%。 该指数上周早些时候曾升至一个月高点97.871，因从6月中美联储加息来看，预计联储将最早将在9月再次收紧政策，这种预期支撑美元。 但过去这一周这种预期减退，因美国经济数据总体上不及预期，投资者怀疑今年是否会再次加息。 “自美联储加息以来美元上行动能减退，美元走软的主要原因是美国收益率陷于低位，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。 “相对于股市，收益率更好地反映了美国基本面，本周的焦点是政治动向以及即将公布的各项经济指标。” 美国本周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数。 10年期美债收益率 在美联储本月收紧政策后一度上涨，但之后下跌，因低通胀预期持续提振较长期债券需求。周五的跌势使该收益率更接近6月14日创下的七个月低位2.103%。 美元兑日圆 小跌0.1%至111.235日圆，进一步脱离上周二触及的近一个月高位111.790日圆。 欧元兑美元 微升0.05%至1.1198美元，周五曾升至四日高位1.1209。 英镑继上周五强势上涨后保持涨势，受到利率预期发生转变提振，部分市场人士预计英国央行将在数月内加息。 英镑兑美元 涨0.2%至1.2745美元，为六日最高水位。 澳元兑美元 小涨0.05%至0.7569美元。上周早些时候澳元因原油价格跌至10个月低位而受挫，但随着油价回稳，澳元在上周五拾回部分跌幅。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1198 1.1192 +0.05 +6.52 1.0513 美元/日圆 111.31 111.26 +0.04 -4.76 116.87 欧元/日圆 124.64 124.52 +0.10 +1.22 123.14 美元/瑞郎 0.9692 0.9693 -0.01 -4.78 1.0178 英镑/美元 1.2742 1.2716 +0.20 +3.29 1.2336 美元/加元 1.3260 1.3265 -0.04 -1.27 1.3430 美元/离岸人民币 6.8359 6.8379 -0.03 -1.96 6.9726 澳元/美元 0.7568 0.7565 +0.04 +4.89 0.7215 新西兰元/美元 0.7278 0.7284 -0.08 +4.86 0.6941 澳元/日圆 84.270 84.180 +0.11 -0.06 84.320 新西兰元/日圆 81.030 81.000 +0.04 -0.17 81.170 英镑/日圆 141.87 141.50 +0.26 -1.49 144.02 澳元/新西兰元 1.0401 1.0390 +0.11 +0.17 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王丽鑫/李爽/戴素萍/王琛；审校 王颖/李婷仪/许娜/汪红英)