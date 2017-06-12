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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 16:59 BJT

《全球汇市》美元下滑等待美联储会议决定，英镑再陷压力

    * 英镑再度承压，上周五在英国大选后大跌
    * 英国偏软退欧前景抵消了经济、政治方面的担忧
    * 美元下跌等待美联储会议，升息预期已被市场完全消化
    * 日本央行将于周四公布利率决定
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦6月12日 - 美元周一下滑，等待周三美国利率决定；英镑则再度承压，上周英国大选保守党意外受挫，英镑下跌近2%。
    
    本周主导因素是一系列央行会议，还有英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)组建有效政府的努力。

    随着外界完全消化美国18个月来第四次升息的影响，美银美林G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis认为，会后美元可能下跌。
    
    但他也警告，一天后日本央行会议可能推动日圆进一步回调，日圆自5月中旬以来上涨了4%。
    
    “美联储升息完全被消化，但措辞会比较温和，”Vamvakidis称。
    
    “令人关注的将是日本央行，有消息称日本央行在考虑撤回紧急刺激措施。他们可能会予以回击，日圆过去几周涨幅较大。”

    美元兑日圆      微跌至110.21日圆，自周五创下的一周高位110.815日圆回落。美元兑欧元      跌0.25%至1.1222美元，6月初曾触及七个月低点1.1285。
    
    在定于下周开始的退欧谈判之前，首相特雷莎梅急忙收拾残局，并重新团结她所在的保守党。对于英镑来说，经济信号继续恶化。
    
    信用卡公司Visa公布的数据显示，英国5月消费者支出近四年来首次下降，在上周的英国大选前家庭支出甚至更加转趋谨慎。            
    
    在这种背景下，市场上出现了有关英国政府可能对于退欧谈判采取较软立场的预期。
    
    在英国一年前公投退欧之后，对于英国可能退出欧洲单一市场的担忧导致英镑贬值了约0.2美元。

    
    “基于现在的议会来看，特雷莎梅或能够批准软退欧而非硬退。”Vamvakidis说道。
    
    英镑兑美元        最新报1.2726，日内跌0.1%；上周五下跌1.7%，为约八个月来最大单日跌幅。
    
    “政治风险正在加剧，”伦敦City Index研究部主管Kathleen Brooks说道。
    
    “重新思量英国政府的退欧立场可能限制英镑的下跌，至少目前来看是这样。不过即便软退欧的可能性增加也不足以引发正面动能。”

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1224  1.1192  +0.29  +6.76  1.0513
    美元/日圆                   109.94  110.33  -0.35  -5.93  116.87
    欧元/日圆                   123.41  123.50  -0.07  +0.22  123.14
    美元/瑞郎                   0.9672  0.9694  -0.23  -4.97  1.0178
    英镑/美元                   1.2730  1.2740  -0.08  +3.19  1.2336
    美元/加元                   1.3441  1.3468  -0.20  +0.08  1.3430
    美元/离岸人民币                6.7935  6.7838  +0.14  -2.57  6.9726
    澳元/美元                   0.7534  0.7526  +0.11  +4.42  0.7215
    新西兰元/美元               0.7186  0.7209  -0.32  +3.53  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0857  1.0851  +0.06  +1.31  1.0717
    欧元/英镑                   0.8816  0.8781  +0.40  +3.50  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7761  9.7522  +0.25  +2.05  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4630  8.4912  -0.33  -2.01  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘秀红/王丽鑫/张涛/孙茉莉; 审校 王洋/李春喜/于春红/艾茂林)
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