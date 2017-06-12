《全球汇市》美元下滑等待美联储会议决定，英镑再陷压力

* 英镑再度承压，上周五在英国大选后大跌 * 英国偏软退欧前景抵消了经济、政治方面的担忧 * 美元下跌等待美联储会议，升息预期已被市场完全消化 * 日本央行将于周四公布利率决定 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦6月12日 - 美元周一下滑，等待周三美国利率决定；英镑则再度承压，上周英国大选保守党意外受挫，英镑下跌近2%。 本周主导因素是一系列央行会议，还有英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)组建有效政府的努力。 随着外界完全消化美国18个月来第四次升息的影响，美银美林G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis认为，会后美元可能下跌。 但他也警告，一天后日本央行会议可能推动日圆进一步回调，日圆自5月中旬以来上涨了4%。 “美联储升息完全被消化，但措辞会比较温和，”Vamvakidis称。 “令人关注的将是日本央行，有消息称日本央行在考虑撤回紧急刺激措施。他们可能会予以回击，日圆过去几周涨幅较大。” 美元兑日圆 微跌至110.21日圆，自周五创下的一周高位110.815日圆回落。美元兑欧元 跌0.25%至1.1222美元，6月初曾触及七个月低点1.1285。 在定于下周开始的退欧谈判之前，首相特雷莎梅急忙收拾残局，并重新团结她所在的保守党。对于英镑来说，经济信号继续恶化。 信用卡公司Visa公布的数据显示，英国5月消费者支出近四年来首次下降，在上周的英国大选前家庭支出甚至更加转趋谨慎。 在这种背景下，市场上出现了有关英国政府可能对于退欧谈判采取较软立场的预期。 在英国一年前公投退欧之后，对于英国可能退出欧洲单一市场的担忧导致英镑贬值了约0.2美元。 “基于现在的议会来看，特雷莎梅或能够批准软退欧而非硬退。”Vamvakidis说道。 英镑兑美元 最新报1.2726，日内跌0.1%；上周五下跌1.7%，为约八个月来最大单日跌幅。 “政治风险正在加剧，”伦敦City Index研究部主管Kathleen Brooks说道。 “重新思量英国政府的退欧立场可能限制英镑的下跌，至少目前来看是这样。不过即便软退欧的可能性增加也不足以引发正面动能。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1224 1.1192 +0.29 +6.76 1.0513 美元/日圆 109.94 110.33 -0.35 -5.93 116.87 欧元/日圆 123.41 123.50 -0.07 +0.22 123.14 美元/瑞郎 0.9672 0.9694 -0.23 -4.97 1.0178 英镑/美元 1.2730 1.2740 -0.08 +3.19 1.2336 美元/加元 1.3441 1.3468 -0.20 +0.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.7935 6.7838 +0.14 -2.57 6.9726 澳元/美元 0.7534 0.7526 +0.11 +4.42 0.7215 新西兰元/美元 0.7186 0.7209 -0.32 +3.53 0.6941 欧元/瑞郎 1.0857 1.0851 +0.06 +1.31 1.0717 欧元/英镑 0.8816 0.8781 +0.40 +3.50 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7761 9.7522 +0.25 +2.05 9.5799 美元/挪威克朗 8.4630 8.4912 -0.33 -2.01 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘秀红/王丽鑫/张涛/孙茉莉; 审校 王洋/李春喜/于春红/艾茂林)