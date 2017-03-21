《全球汇市》美元下滑，之前芝加哥联储总裁埃文斯强化升息步调展望

* 美联储意欲渐进升息，令美元多头失望

* 英镑从高点跌落，特雷莎梅确定退欧启动日期

* 欧元脱离高位，法国大选辩论是焦点

路透东京3月21日 - 美元周二在亚洲早盘处于守势，之前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话，巩固了对美联储不会加快升息步伐的看法。

美元指数小跌0.1%至100.35；隔夜一度低至100.02，为2月7日以来最低。

埃文斯重申了美联储今年还将加息两次的说法，令美元多头很是失望，多头们原先希望美联储能以更快的速度加息。 埃文斯今年是美联储货币政策决策委员会的投票委员。

但埃文斯的确表示，如果通胀加快上升，那么额外加息是有可能的。

美联储上周进行了加息，并表示未来将走“逐步”加息之路。这打压了美债收益率，令美元很受伤。

指标10年期美国公债收益率(殖利率)亚洲时段报2.464%，低于周一美国尾盘的2.472%。

美元兑日圆下跌0.1%至112.48日圆，此前低见112.44，为2月28日来最低位。日本市场参与者在周一假期后重返市场。

“美元感受到美债收益率下跌的压力，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。

“如果美元跌破112日圆，将出现许多止损卖盘，”他表示。

美国堪萨斯城联储总裁乔治、克利夫兰联储总裁梅斯特及波士顿联储总裁罗森格伦都将于周二稍晚发表谈话。美联储主席叶伦也预计于周四在一会议中发表演说。

欧元/美元盘中持稳报1.0741美元，仍低于上周触及的1.0782。

法国即将分别在4月23和5月7日进行两轮总统选举投票，这仍然是汇市关注焦点。近40%的选民表示仍未决定将支持五位主要候选人中的哪几位。

英镑/美元涨0.1%报1.2370，仍远低于周一高点1.2436，这是2月28日以来最高。此前英国首相特雷莎梅表示，将于3月29日正式启动脱欧进程，开启为期两年的谈判。

“尽管英镑前景不妙，但今年迄今保持得不错--因此如果英国政府的某种计划或者些许胜利出乎交易员的意料，我们实际上可能会看到英镑舒了一口气而走高，”ThinkMarkets驻墨尔本的资深市场分析师Matt Simpson说。

“不过，由于还有两年的时间，仍有很多事情可能会搞砸，所以坐稳了，前路可能十分颠簸，”他说。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0753 1.0737 +0.15 +2.28 1.0513

美元/日圆 112.40 112.55 -0.13 -3.82 116.87

欧元/日圆 120.87 120.86 +0.01 -1.84 123.14

美元/瑞郎 0.9973 0.9985 -0.12 -2.01 1.0178

英镑/美元 1.2375 1.2356 +0.15 +0.32 1.2336

美元/加元 1.3327 1.3347 -0.15 -0.77 1.3430

美元/离岸人民币 6.8870 6.8876 -0.01 -1.23 6.9726

澳元/美元 0.7730 0.7729 +0.01 +7.14 0.7215

新西兰元/美元 0.7057 0.7053 +0.06 +1.67 0.6941

澳元/日圆 86.900 86.990 -0.10 +3.06 84.320

新西兰元/日圆 79.340 79.370 -0.04 -2.25 81.170

英镑/日圆 139.12 139.06 +0.04 -3.40 144.02

澳元/新西兰元 1.0952 1.0952 +0.00 +5.48 1.0383