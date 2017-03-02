《全球汇市》美元保持坚挺，美联储3月加息在望

* 受美国加息预期推动，美元保持在七周高位附近 * 美元兑日圆触及两周高点 * 美联储理事布雷纳德称“很快将适宜”升息 * 英镑下挫至六周低点，受退欧担忧拖累 路透东京3月2日 - 美元周四在七周高点附近波动，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员们的讲话越来越表明，美联储正在认真考虑本月可能加息一事。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 美元指数 小升至101.91，周三曾升至1月11日以来最高水准101.97。 美联储两名具有影响力的决策者--纽约联邦储备银行总裁杜德利和旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。 “美联储可能在本月升息，除非下周将公布的美国就业数据表现不佳，”大和证券驻东京的汇市策略师Yukio Ishizuki说。 CME Group的FedWatch Tool显示，期货交易员目前认为，3月升息的机率为66%，周三为35%。 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长，但演讲中未提供经济计划的具体细节。 大和的Ishizuki表示，”投资者喜欢特朗普在演说期间中规中矩的表现，尽管内容欠缺政策细节。” 美元兑日圆 涨0.3%至114.04日圆。今日稍早一度触及两周高位114.16日圆。 美日利差扩大利好美元，美债收益率因美国3月升息前景升温而跳涨。 美国两年期公债 收益率徘徊在周三触及的逾七年高位1.308%附近。指标10年期美债 收益率亦接近两周高点，最新报2.461%。 不过一些分析师警告称，若股市回落，就算是利差扩大，美元也可能走软。 “如果美联储加快升息步伐并缩减资产负债表规模，将令股价承压，”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示。 “股价下滑与利差扩大将导致美元走软，就像2013年5月时的情况一样，当时美联储主席贝南克暗示将缩减购债，”Uchida称。 投资者密切关注美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五的讲话，以从中寻求进一步的政策线索。 美国下周五发布的非农就业数据为3月升息与否的另一个关键要素。 英镑和加元兑美元跌至1月20日以来最低位。 加拿大央行周三维持利率不变，称经济面临“巨大的不确定性”。 美元兑加元盘旋于近六周高位，最新报1.3356加元 。 英镑兑美元 周三跌至六周低位1.2261美元，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。 欧元兑美元 下跌0.2%，报1.0529美元。欧元兑美元周三曾跌至一周低位1.0514美元。 澳元兑美元 因贸易数据逊于预期而下跌0.3%至0.7654美元。 澳洲1月贸易顺差意外收窄，因恶劣天气打击资源出口，同时进口强劲反弹，不过季度经常帐可能仍将自1970年代中期以来首次录得盈余。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0531 1.0546 -0.14 +0.17 1.0513 美元/日圆 113.94 113.71 +0.20 -2.51 116.87 欧元/日圆 119.99 119.91 +0.07 -2.56 123.14 美元/瑞郎 1.0099 1.0084 +0.15 -0.78 1.0178 英镑/美元 1.2278 1.2293 -0.12 -0.47 1.2336 美元/加元 1.3347 1.3325 +0.17 -0.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.8745 6.8677 +0.10 -1.41 6.9726 澳元/美元 0.7651 0.7674 -0.30 +6.04 0.7215 新西兰元/美元 0.7134 0.7142 -0.11 +2.78 0.6941 澳元/日圆 87.200 87.290 -0.10 +3.42 84.320 新西兰元/日圆 81.310 81.260 +0.06 +0.17 81.170 英镑/日圆 139.91 139.76 +0.11 -2.85 144.02 澳元/新西兰元 1.0722 1.0737 -0.14 +3.26 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙国玉/刘秀红/戴素萍/徐文焰/龚芳/王琛；审校 高琦/张明钧/陈宗琦/艾茂林/李婷仪)