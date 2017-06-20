《全球汇市》美元兑日圆创逾三周高点，得益于纽约联储总裁鹰派讲话

* 美元/日圆触及逾三周高点 * 纽约联储总裁杜德利称，通胀率应会随薪资一起上升 * 美元指数触及5月30日以来最高 路透新加坡6月20日 - 美元兑日圆周二触及逾三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。 美元兑日圆 一度升至111.775日圆，创5月26日以来最高水准。这较6月14日触及的近两个月低点108.81上涨约2.7%。 美元最新报111.67日圆，日内涨0.1%。 纽约联邦储备银行总裁杜德利称，随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升 。他的言论周一提振了美元上涨。 他的讲话也帮助消除了一些投资者的忧心。投资者担心通胀持续低迷或将妨碍美联储今年进一步升息。 三菱东京日联银行分析师Teppei Ino说，杜德利的言论强化了上周联储政策会议所释出的讯息，从而给予美元一臂之力。 Ino指出，美元目前接近一些重要技术阻力位，包括5月24日盘中高位112.13日圆。 “现在有点像是处于十字路口。如果美元突破这些阻力位，有可能开启进一步上涨之门，至少从技术角度而言是如此，”他称。 另一方面，美国芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的。 自美联储6月14日宣布今年第二度升息以来，美元小幅上升。美联储当时也宣布今年稍晚将开始缩减资产负债表，但指出近期通胀趋软只是暂时现象。 瑞银财富管理外汇分析师Tan Teck Leng指出，美元兑日圆可能进一步上升，特别是上周日本央行总裁黑田东彦暗示，日本央行不急于撤走刺激措施之后。 “短期而言，也许美元/日圆更值得关注，”Tan表示。但他还说，如果未来美国通胀数据出现任何疲弱迹象，则将对美元多头构成风险。 美元指数 周二曾高至97.609，为5月30日以来最高。美元指数最新报97.514。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1156。 英镑兑美元 持稳在1.2740。英国央行总裁卡尼和英国财政大臣哈蒙德周二稍后将发表讲话。 预计他们将阐述，本周启动历史性的退欧谈判之后，他们计划如何防止本已疲弱的经济成长前景遭受进一步打击。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1157 1.1148 +0.08 +6.13 1.0513 美元/日圆 111.61 111.51 +0.09 -4.50 116.87 欧元/日圆 124.52 124.31 +0.17 +1.12 123.14 美元/瑞郎 0.9748 0.9754 -0.06 -4.22 1.0178 英镑/美元 1.2742 1.2732 +0.08 +3.29 1.2336 美元/加元 1.3215 1.3216 -0.01 -1.60 1.3430 美元/离岸人民币 6.8328 6.8270 +0.08 -2.00 6.9726 澳元/美元 0.7604 0.7594 +0.13 +5.39 0.7215 新西兰元/美元 0.7252 0.7230 +0.30 +4.48 0.6941 澳元/日圆 84.890 84.720 +0.20 +0.68 84.320 新西兰元/日圆 80.950 80.610 +0.42 -0.27 81.170 英镑/日圆 142.20 142.04 +0.11 -1.26 144.02 澳元/新西兰元 1.0485 1.0505 -0.19 +0.98 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 杜明霞/张若琪/蔡美珍/王颖；审校 高琦/汪红英/王兴亚/白云)