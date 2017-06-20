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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 13:50 BJT

《全球汇市》美元兑日圆创逾三周高点，得益于纽约联储总裁鹰派讲话

    * 美元/日圆触及逾三周高点
    * 纽约联储总裁杜德利称，通胀率应会随薪资一起上升
    * 美元指数触及5月30日以来最高

    路透新加坡6月20日 - 美元兑日圆周二触及逾三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。            
    
    美元兑日圆      一度升至111.775日圆，创5月26日以来最高水准。这较6月14日触及的近两个月低点108.81上涨约2.7%。

    美元最新报111.67日圆，日内涨0.1%。
    
    纽约联邦储备银行总裁杜德利称，随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升            。他的言论周一提振了美元上涨。
    
    他的讲话也帮助消除了一些投资者的忧心。投资者担心通胀持续低迷或将妨碍美联储今年进一步升息。
    
    三菱东京日联银行分析师Teppei Ino说，杜德利的言论强化了上周联储政策会议所释出的讯息，从而给予美元一臂之力。

    Ino指出，美元目前接近一些重要技术阻力位，包括5月24日盘中高位112.13日圆。
    
    “现在有点像是处于十字路口。如果美元突破这些阻力位，有可能开启进一步上涨之门，至少从技术角度而言是如此，”他称。
    
    另一方面，美国芝加哥联储总裁埃文斯周一称，联储等到年底再决定是否再次升息或许是值得的。            
    
    自美联储6月14日宣布今年第二度升息以来，美元小幅上升。美联储当时也宣布今年稍晚将开始缩减资产负债表，但指出近期通胀趋软只是暂时现象。
    
    瑞银财富管理外汇分析师Tan Teck Leng指出，美元兑日圆可能进一步上升，特别是上周日本央行总裁黑田东彦暗示，日本央行不急于撤走刺激措施之后。

    “短期而言，也许美元/日圆更值得关注，”Tan表示。但他还说，如果未来美国通胀数据出现任何疲弱迹象，则将对美元多头构成风险。
    
    美元指数      周二曾高至97.609，为5月30日以来最高。美元指数最新报97.514。
    
    欧元兑美元      小涨0.1%至1.1156。
    
    英镑兑美元      持稳在1.2740。英国央行总裁卡尼和英国财政大臣哈蒙德周二稍后将发表讲话。
    
    预计他们将阐述，本周启动历史性的退欧谈判之后，他们计划如何防止本已疲弱的经济成长前景遭受进一步打击。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1157  1.1148  +0.08  +6.13  1.0513
    美元/日圆                   111.61  111.51  +0.09  -4.50  116.87
    欧元/日圆                   124.52  124.31  +0.17  +1.12  123.14
    美元/瑞郎                   0.9748  0.9754  -0.06  -4.22  1.0178
    英镑/美元                   1.2742  1.2732  +0.08  +3.29  1.2336
    美元/加元                   1.3215  1.3216  -0.01  -1.60  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8328  6.8270  +0.08  -2.00  6.9726
    澳元/美元                   0.7604  0.7594  +0.13  +5.39  0.7215
    新西兰元/美元               0.7252  0.7230  +0.30  +4.48  0.6941
    澳元/日圆                   84.890  84.720  +0.20  +0.68  84.320
    新西兰元/日圆               80.950  80.610  +0.42  -0.27  81.170
    英镑/日圆                   142.20  142.04  +0.11  -1.26  144.02
    澳元/新西兰元               1.0485  1.0505  -0.19  +0.98  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 杜明霞/张若琪/蔡美珍/王颖；审校 高琦/汪红英/王兴亚/白云)
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