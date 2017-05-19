《全球汇市》美元兑日圆周线料下跌，受特朗普政治麻烦打压

* 美国政治风波打压美元 * 美元指数本周料下跌1.5% * 巴西雷亚尔上日大跌后整理跌幅 路透新加坡5月19日 - 美元兑日圆周五下跌，且周线预计也下跌，因外界担忧美国政治风波可能延迟特朗普经济刺激计划的实施，使美元受到打击。 美元兑日圆 下跌0.1%，报111.39日圆，周四曾跌至三周低点110.24日圆。本周至今美元兑日圆下跌约1.7%，料创下一个月来最大单周跌幅。 美元周四获得些许喘息，受稳健的美国经济数据提振，其中包括费城联储5月制造业活动指数从4月的22.0跳涨至38.8。 市场焦点仍集中在美国政治风波之上。分析师称，政局动荡可能暂时继续压制美元走势。 “风波并未结束...因此任何相关的重大消息都将影响市场，”三井住友银行全球市场 驻新加坡资深分析师Satoshi Okagawa表示。 特朗普周四强硬否认曾在2016年竞选期间与俄罗斯勾结，以及曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止调查前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)。 美国司法部周三任命前FBI局长穆勒为特别检察官，负责调查俄罗斯与特朗普2016年竞选团队之间可能存在的联系。 “我想未来几周和几个月将会看到更多大消息，尤其是在调查开始的情况下，”新加坡瑞银财富管理的外汇分析师Tan Teck Leng说。“这将会打击美元的人气。” 美元指数 持稳于97.797。 美元指数周三跌至六个月低点97.333，本周周线下滑近1.5%，有可能创出2016年7月以来的最大周线跌幅。 欧元兑美元 日内涨0.1%，最新报1.1112美元，但低于周四创出的六个月高位1.1174。 瑞银的Tan Teck Leng称，欧元未来几个月或上涨，受欧元区增长动力改善提振。他还预计，欧洲央行6、7月份可能会开始发出有意开始缩减资产购买规模的信号。 他预计，欧洲央行有可能会在9月份宣布将自2018年1月开始缩减月度资产购买规模。欧洲央行当前的月度购买规模为600亿欧元，以债券为主。 新兴市场货币中，巴西雷亚尔 整理跌势，周四重挫8%，因巴西总统特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者以达到封口的目的，这降低了投资者对他的养老金和劳工改革计划前景的乐观情绪。 雷亚尔兑美元最新报3.3685。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1111 1.1101 +0.09 +5.69 1.0513 美元/日圆 111.42 111.47 -0.04 -4.66 116.87 欧元/日圆 123.81 123.75 +0.05 +0.54 123.14 美元/瑞郎 0.9802 0.9797 +0.05 -3.69 1.0178 英镑/美元 1.2950 1.2936 +0.11 +4.98 1.2336 美元/加元 1.3593 1.3601 -0.06 +1.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.8871 6.8826 +0.07 -1.23 6.9726 澳元/美元 0.7421 0.7416 +0.07 +2.86 0.7215 新西兰元/美元 0.6884 0.6897 -0.19 -0.82 0.6941 澳元/日圆 82.720 82.690 +0.04 -1.90 84.320 新西兰元/日圆 76.720 76.910 -0.25 -5.48 81.170 英镑/日圆 144.30 144.22 +0.06 +0.19 144.02 澳元/新西兰元 1.0781 1.0748 +0.31 +3.83 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/王颖/白云/孙国玉; 审校 王兴亚/白云/杜明霞/王洋)